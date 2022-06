रायपुर सांसद सुनील सोनी ने अग्निपथ योजना को लेकर देशभर में हो रहे हिंसक प्रदर्शन, देश में लगातार हो रही पेट्रोल-डीजल की कमी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के मुद्दे पर विपक्ष को (Raipur MP Sunil Soni no comments on Kailash Vijayvargiya statement ) घेरा. लेकिन कैलाश विजयवर्गीय के बयान को लेकर वे कुछ भी बोलने से (Kailash Vijayvargiya statement on agniveer) बचते नजर आए.

सांसद सुनील सोनी ने केंद्र की मोदी सरकार का अग्निपथ योजना में बचाव किया (MP Sunil Soni allegation on Bhupesh Baghel) है. साथ ही देश में हो रहे उपद्रव को लेकर बयान दिया है.

अग्निपथ योजना का विरोध पूरे देश में किया जा रहा (Effect of Bharat Bandh in Raipur) है. विरोध का ज्यादातर असर बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश , हरियाणा , राजस्थान जैसे राज्यों में देखने को (Bharat Bandh against Agnipath scheme) मिला है. अग्निपथ योजना को लेकर कुछ संगठनों ने आज भारत बंद का भी आह्वान (Security tightened in Raipur railway and station bus stand on Bharat Bandh) किया है. छत्तीसगढ़ में भारत बंद का असर देखने को नहीं मिल रहा है

Congress protest in Delhi: दिल्ली में अग्निपथ योजना के खिलाफ कांग्रेस धरना-प्रदर्शन कर रही है. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर सेना का अपमान करने का आरोप लगाया है. भूपेश ने कहा कि सच में हिंदुस्तान की सीमाओं की रक्षा करने वाली सेना के साथ अपमानजनक व्यवहार किया जा रहा है. इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है. बिहार जल रहा है, उत्तरप्रदेश जल रहा है. उसकी लपटें दूसरी जगह भी पहुंच रही हैं. आज नौजवान उद्वेलित है. उनका भविष्य खतरे में है

दिल्ली के जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी (National Herald Case Rahul Gandhi ED Interrogation) से हो रही ईडी की पूछताछ का विरोध कर रही है.

बिलासपुर में भीषण सड़क हादसा हुआ (road accident in bilaspur) है. यहां सड़क किनारे खड़ी ट्रेलर से एक तेज रफ्तार कार टकरा ( Four people died in horrific road accident in Bilaspur) गई. इस दुर्घटना में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. जबकि एक महिला (High speed car collided with trailer in Bilaspur) घायल है.

पूरे देश में अग्निपथ स्कीम को लेकर विरोध को देखते हुए रेलवे स्टेशनों में चौकसी बढ़ाई गई है. रायपुर समेत दुर्ग और भिलाई के स्टेशन में जवानों को तैनात किया गया (High alert regarding protest against Agneepath scheme in Durg) है.

सरगुजा में आकाशीय बिजली गिरने से दो बच्चियां गंभीर रुप से झुलस गईं हैं.जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा (Ambikapur lightning case) है.

do not go maternal home in month of Jeth: छत्तीसगढ़ अपनी संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां आज कुछ ऐसी परंपराएं है जो सदियों से चली आ रही है. ऐसी ही एक परंपरा है जेठ के महीने में नवविवाहितों के मायके ना जाने की. इसे लेकर मिली जुली बातें सामने आ रही है. जानने के लिए पढ़िए पूरी खबर

बस्तर का एक पौधा यहां रहने वाली आदिवासी महिलाओं की जिंदगी संवार रहा है. आज महिलाएं इस पौधे के जरिए अपना जीवन संवार रही (Bastar plant changed the lives of thousands of women) हैं.

