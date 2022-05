राज्यपाल अनुसुइया उइके का ट्विटर अकाउंट नहीं हो सका एक्टिव जानिए वजह ?

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुइया उइके (Governor Anusuiya Uikey) का ऑफिशियल टि्वटर अकाउंट एक्टिव करने की कवायद जारी है. इसी बीच अकाउंट का संचालन करने वाली कंपनी ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

यहां बिजली देने वाले ट्रांसफार्मर बिजली की गति से ले लेंगे जान !

शहर में खुले हुए ट्रांसफार्मर दुर्घटनाओं को न्योता दे रहे (open transformer in raipur) हैं. शहर के कई ट्रांसफार्मर्स में सुरक्षा के लिए घेरा नहीं है. जिसके कारण हादसे हो सकते हैं. ट्रांसफार्मर में फेंसिंग नहीं होने के कारण अवैध कब्जे भी लगातार बढ़ रहे हैं. रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी ने शहर के कई ट्रांसफार्मर के चारों ओर घेरा लगाकर फेंसिंग का काम शुरू किया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धार्मिक संगठनों के लिए जमीन है ले लो लेकिन विकास के लिए मांगा तो कागजों में झेलो !

अम्बिकापुर नगर निगम (Ambikapur nagar nigam) की नई सत्ता को तीन वर्ष होने जा रहा है. लेकिन बजट का आभाव यहां बना हुआ है. कई कार्य बजट के आभाव में रुके हैं. तो वहीं 32 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो सिर्फ इसलिये रुक गए क्योंकि राजस्व विभाग ने अब तक नगर निगम को जमीन नही दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

और स्टेशन पर गाड़ी रुकते ही खत्म हो गया जिंदगी का सफर

ट्रेन में सफर कर रहे 17 वर्षीय एक नाबालिग की मौत हो गई. वह न बीमार था और न पहले उसे किसी तरह की कोई समस्या थी. यह घटना एकाएक हुई. इसलिए प्रथम दृष्टया लू लगने की आशंका जताई जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद वजह स्पष्ट होगी. इधर जीआरपी ने परिजनों को सूचना दे दी है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोयला चोरी वायरल वीडियो के बाद CISF जवानों पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप

कोरबा में गुरुवार को एक वायरल वीडियो में सैकड़ों की संख्या में जुटे लोग कोयला चोरी करते दिखे. इस वीडियो के बाद कोरबा जिला प्रशासन अलर्ट मोड में आ गया है. जांच के आदेश के साथ ही पुलिस के दो अधिकारी लाइन अटैच कर दिए गए हैं. CISF शहर में मार्च कर रही है. इसी दौरान जवानों पर मारपीट के आरोप लगे हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

पेन किलर आपको कभी भी कर सकता है KILL !

सिरदर्द , बदनदर्द से निजात पाने के लिए हर कोई पेनकिलर का सहारा लेता है. लेकिन ये पेन किलर्स काफी खतरनाक होते हैं. वक्त के साथ इनका इस्तेमाल आगे चलकर आपको गंभीर परिणाम दे सकता है. जरूरत से ज्यादा पेन किलर खाना भी शरीर के लिए नुकसानदायक (Advantages and disadvantages of pain killers) है. इसलिए बेहतर ये है कि दर्द होते ही पेनकिलर खाने की जगह कुछ घरेलू नुस्खे आजमा लें . पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

19 सालों से छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन ऐसे बसा रहा घर

जिले में छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन की तरफ से 19वें सामूहिक निकाह का आयोजन गुरुवार को हुआ. निकाह के दो दिन पहले से ही रस्में शुरू हो गई थी. निकाह के लिए महंगी कारों में सवार दुल्हों का काफिला मेमन जमात खान से होटल ग्रीन पाम पहुंचा. 19 सालों से छत्तीसगढ़ मुस्लिम संगठन सामूहिक निकाह का आयोजन करवा रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जानिए क्यों नक्सल आतंक से बीजापुर के गांव हुए मुक्त ?

सीएम भूपेश बघेल बीजापुर (CM Bhupesh Baghel in Bijapur) के दौरे पर हैं. शासकीय योजनाओं के बारे में जानकारी लेने वो जनता के बीच जा रहे हैं. सीएम भूपेश ने गांवों के दौरे से पहले प्रेसवार्ता में कहा कि ''बस्तर छत्तीसगढ़ का अहम हिस्सा है. इस क्षेत्र का विकास बेहद जरुरी है. हम योजनाएं बनाते हैं ताकि वो समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे. लेकिन क्या योजनाओं का फायदा समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच रहा है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

नारायणपुर के छोटेडोंगर का नाम इतिहास में होगा दर्ज

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh baghel) भेंट-मुलाकात अभियान के दूसरे चरण में शुक्रवार को छोटेडोंगर पहुंचेंगे. यहां हैलीपेड में कांग्रेस पदाधिकारी और जिला अधिकारी सीएम भूपेश का स्वागत करेंगे. जिसके बाद देवगुड़ी दर्शन ,104 देवगुड़ियों एवं घोटूल का भूमि पूजन और वृक्षारोपण कार्यक्रम में सीएम भूपेश हिस्सा लेंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बीजापुर में सीएम भूपेश ने अफसरों को दिया मंत्र

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बस्तर दौरे के तीसरे दिन नारायणपुर जिले के दौरे पर (third day of CM Bhupesh visit to Bastar ) हैं. अपने नारायणपुर दौरे में छोटे डोंगर, मर्दापाल और भानपुरी में लोगों से भेंट मुलाकात कर रहे हैं . लेकिन इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजापुर सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक ली. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें