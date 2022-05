रायपुर में दर्दनाक हादसा: जेसीबी में हवा भरते समय फटा टायर, दो की मौत

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है. जेसीबी के टायर में हवा भरते समय टायर फट गया. जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है. घटना मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है. यह रायपुर के सिलतरा क्षेत्र की घटना है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhupesh Government Mission 2023: हेलीकॉप्टर से छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रियों का तूफानी दौरा

छत्तीसगढ़ में सीएम के साथ ही अब मंत्री भी प्रदेश का तूफानी दौरा करेंगे. शासन की तरफ से प्रदेश के तीन मंत्रियों को हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराया गया है. भूपेश बघेल आज रामानुजगंज के दौरे पर हैं.

जशपुर में नदियों को बचाने का अभियान, नदियों के उद्गम स्थलों को संवारने का काम

जशपुर जिले से करीब एक दर्जन नदियां निकलती हैं. लेकिन प्रदूषण के कारण इन नदियों के उद्गम स्थल खतरे में (Campaign to save rivers in Jashpur) हैं. जिसे बचाने के लिए अब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि आगे आए हैं.

महासमुंद में ग्रामीणों पर लकड़बग्घे ने किया हमला, 10 ग्रामीण घायल, 1 की हालत चिंताजनक

महासमुंद के पिथौरा ( pithora forest range) में जंगल में तेंदूपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर लकड़बग्घे ने हमला कर दिया. इस हमले में 10 लोग घायल हुए हैं.

रेलवे बोर्ड ने छत्तीसगढ़ की 17 यात्री गाड़ियों को फिर किया रद्द

छत्तीसगढ़ के बिलासपुर रेलवे डिवीजन ने कई यात्री ट्रेनों को महीने भर के लिए रद्द कर दिया है. गर्मी की छुट्टियों और शादी के सीजन के दौरान ट्रेनें रद्द होने से यात्री बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं. लिस्ट के जरिए आप भी जान लीजिए कहीं इन ट्रेनों में आपका भी रिजर्वेशन तो नहीं हैं.

Durg Crime News: 85 लाख की ठगी करने वाला आरोपी बैंग्लूरू से गिरफ्तार

दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई में कंपनी लगाने के नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपये की ठगी करने वाले आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है.

World Cartoonist Day 2022 : विपक्ष खुद ही बना हुआ है कार्टून-त्र्यम्बक शर्मा

5 मई को विश्व कार्टूनिस्ट दिवस के रूप में मनाया जाता है. यह दिन अपने व्यंग्य के तीखे बाणों से समसामायिक मुद्दों पर हमला करने वाले कार्टूनिस्टों को समर्पित होता है. विश्व कार्टूनिस्ट दिवस की शुरुआत नेशनल कार्टूनिस्ट सोसाइटी के सदस्यों ने की थी. इसका नेतृत्व केन एल्विन ने किया था. कार्टूनिस्ट पोली कीनर ऑफ अक्रॉन, ओहियो और कॉमिक स्ट्रिप 'हैम्स्टर एले' के निर्माता प्रमुख रूप से कार्टूनिस्ट दिवस के प्रमोटर माने जाते हैं. कार्टूनिस्ट डे पहली बार 5 मई 1999 को मनाया गया था.

CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ के उत्तर और दक्षिण इलाकों में बारिश के आसार

छत्तीसगढ़ में पिछले कुछ दिनों से बारिश और हवाओं से मौसम थोड़ी राहत दे रहा है. मुंगेली जिला का तापमान 42 डिग्री है. बीते दिनों यहां का तापमान 46 डिग्री से ऊपर चला गया था.

भूपेश बघेल के रामानुजगंज दौरे का विरोध करेगी भाजयुमो

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का विधानसभावार दौरा बुधवार को बलरामपुर जिले के सामरी विधानसभा क्षेत्र से शुरू हो गया है. गुरुवार को भूपेश बघेल रामानुजगंज का दौरा करेंगे. (Bhupesh Baghel visit to Ramanujganj) रामानुजगंज पहुंचकर सीएम कल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा करेंगे. साथ ही हर वर्ग से बात कर योजनाओं का फीडबैक लेंगे. भूपेश के दौरे के साथ ही विपक्ष भी एक्टिव हो गया है. भाजयुमो कार्यकर्ताओं ने रामानुजगंज में भी सीएम के दौरे का विरोध करने की रणनीति बनाई है.

छत्तीसगढ़ के शक्ति केंद्रों में भाजपा का मैराथन दौरा

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की तर्ज पर भाजपा भी चुनावी तैयारी में जुट गई हैं. बीजेपी के सभी सीनियर लीडर बूथों का दौरा कर रहे हैं.

