बिलासपुर में पुराने साथी बसंत शर्मा को याद करते हुए भावुक हुए भूपेश बघेल

सोमवार को बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल डीएलएस कॉलेज में भावुक हो गए. सीएम कांग्रेस नेता बसंत शर्मा की प्रतिमा का अनावरण करने पहुंचे थे. अनावरण के बाद भाषण देते हए पुराने साथी बसंत शर्मा को याद करते हुए भावुक हो गए और भाषण आधे में ही छोड़कर मंच पर अपनी जगह बैठ गए. कोरोना की दूसरी लहर में कांग्रेस नेता बसंत शर्मा का निधन हो गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कुछ नहीं कर रहे तो छत्तीसगढ़ में बीनो गोबर, मिलेंगे 30 हजार : सीएम भूपेश

सीएम भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन में शिरकत की. इस दौरान सीएम भूपेश ने गोधन न्याय योजना (Chhattisgarh Godhan Nyay Yojana) की जमकर तारीफ की. सीएम ने कहा कि आज पूरा देश गोधन न्याय योजना का अनुसरण कर रहा है. झारखंड सरकार ने इस योजना का बिना नाम बदले अपने बजट में इसे शामिल किया है. इसी तरह एमपी और यूपी में भी गोबर खरीदी की व्यवस्था की जा रही है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कवर्धा जिला अस्पताल से कैदी फरार, गांजा तस्करी के आरोप में था बंद

कवर्धा के जिला अस्पताल से एक कैदी प्रहरी को चकमा देकर फरार हो(Prisoner absconding from Kawardha district hospital ) गया है. कैदी का नाम दुखीराम है. जिसे गांजा तस्करी के आरोप में दो अन्य साथियों के साथ गिरफ्तार किया गया था. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Gold And Silver Price Today: रायपुर सर्राफा बाजार में जानिए सोने-चांदी के दाम

Gold and silver price today: गहने खरीदते समय (Quality of Gold) हॉलमार्क का विशेष ध्यान रखें. हॉलमार्किंग भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम (Bureau of Indian Standards Act) के तहत होती है. रायपुर सर्राफा बाजार में सोने-चांदी के दाम जानिए...पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

मोहित गर्ग को मिली बलरामपुर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी

बलरामपुर जिले को नया पुलिस कप्तान मिला है. बालोद में पदस्थ रहे मोहित गर्ग को बलरामपुर का पुलिस अधीक्षक बनाया गया है. रामकृष्ण साहू का ट्रांसफर सूरजपुर किया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Chhattisgarh Weather Forecast: रायगढ़ का तापमान 44 डिग्री के करीब

छत्तीसगढ़ में गर्मी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है. सोमवार को रायगढ़ का तापमान 43.4 डिग्री रहा. रायपुर में अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री दर्ज किया गया है. प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री तक पहुंच गया है. मंगलवार को प्रदेश के एक-दो स्थानों पर हल्की बारिश के आसार है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कोरबा में नापतोल इंस्पेक्टर ने बीजेपी नेता पर मारपीट का केस दर्ज कराया

कोरबा जिले के उरगा थाना क्षेत्र में बीजेपी नेता गोपाल मोदी के धर्म कांटा में सोमवार को जमकर बवाल हुआ. यहां नापतौल विभाग के निरीक्षक पाल सिंह डहरिया जांच पड़ताल करने पहुंचे थे. इसी दौरान यहां बवाल हुआ और बात थाने तक जा पहुंची. बीजेपी नेता ने निरीक्षक पर रिश्वत मांगने का आरोप लगाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

CG Petrol Diesel Price Today: छत्तीसगढ़ में आज पेट्रोल डीजल के दाम

छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. जिससे लोगों को कुछ राहत मिल रही है. हालांकि बीते दिनों लगातार बढ़े तेल के दाम से खाने-पीने की चीजें काफी महंगी हो गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Raipur Mandi Bhav Today: सब्जियों के दाम में नरमी, फलों का रेट हाई

Raipur market price: रायपुर की थोक मंडी में मौसम में बदलाव के साथ ही फलों और सब्जियों के दाम भी घट-बढ़ रहे हैं. आज सब्जियों के दाम स्थिर बने हुए हैं. फलों में सीजनल फ्रूट तरबूज और खरबूज के दाम सस्ते हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में एक बार फिर आईएएस अफसरों का तबादला (Administrative reshuffle in Chhattisgarh) किया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग ने यह आदेश जारी किया है. इस आदेश के तहत कुल 17 आईएएस अफसरों का (IAS officers transferred in Chhattisgarh) ट्रांसफर किया गया है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें