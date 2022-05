सूरजपुर के प्रतापपुर में भूपेश का चला चाबुक, DFO को फटकार, रेंजर निलंबित, लोगों ने कहा- थैंक्यू सीएम

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से सूरजपुर जिले के प्रतापपुर विधानसभा के गोविंदपुर पहुंचे. उनके साथ जिले के प्रभारी मंत्री शिव डहरिया, शिक्षा मंत्री प्रेमसाय सिंह टेकाम भी साथ रहे. गोविंदपुर में जनसभा में सीएम ने पहली कार्रवाई करते हुए जिले के डीएफओ मनीष कश्यप को फटकार लगाई और रेंजर को निलंबित किया. गौठान संबंधित शिकायत मिलने पर भूपेश बघेल ने ये कार्रवाई की.

रायगढ़ में सनातन धर्म संस्कृति जागरूकता महाअभियान, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने भी की शिरकत

पुसौर तहसील में शिव मंदिर की भव्य प्राण-प्रतिष्ठा हुई. जिसमे हिंदूवादी नेता और जशपुर राज परिवार से प्रबल प्रताप सिंह जूदेव ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की. एकताल ग्राम पंचायत के शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं सनातन धर्म संस्कृति जागरूकता महाअभियान (Sanatan Dharma Culture Awareness Maha Abhiyan) के गरिमामय आयोजन में सभी ग्रामीणों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया.

रायपुर में ट्रक और बस की टक्कर में 20 से ज्यादा घायल, कार सवार की मौत

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राखी थाना अंतर्गत धमतरी रोड पर ट्रक और बस की भिड़ंत में 20 से ज्यादा लोग घायल हो गए. एक की मौत हो गई. सात की हालत गंभीर बताई जा रही है. कुछ लोगों का इलाज अभनपुर के अस्पताल में और कुछ घायलों का इलाज रायपुर के अस्पताल में चल रहा है. मृतक कार सवार बताया जा रहा है. ट्रक और बस की टक्कर में कार भी चपेट में आ गई.

सुकमा के दूब्बाटोटा गांव में लौटी खुशी, 16 साल बाद फिर से होगा मछली बीज उत्पादन

दूब्बाटोटा मछली उत्पादन के लिए कभी सबसे ज्यादा प्रसिद्ध(Dubbatota Fish Seed Production Center ) था. यहां पर पैदा किए जाने वाले मछली बीज दूसरे राज्यों में सप्लाई किए जाते थे. लेकिन नक्सलियों गतिविधियों के कारण साल 2006 में मछली उत्पादन केंद्र बंद हो गया. देखरेख के अभाव में तालाब को नुकसान पहुंचा. जिसके बाद फिर कभी तालाब में मछली उत्पादन नहीं हो सका. लेकिन अब 16 साल बाद इस दूब्बाटोटा की किस्मत एक बार फिर चमकी है.

कोई भी पटवारी तंग करे तो मुझे बताएं: भूपेश बघेल

विधानसभावार दौरे के दौरान तीसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बलरामपुर जिले के रघुनाथनगर पहुंचे. यहां उन्होंने जनचौपाल लगाकर आमजनों की समस्याएं सुनी. सीएम ने ग्रामीणों की समस्या जल्द से जल्द सुलझाने कलेक्टर को निर्देश दिया. जनचौपाल के दौरान ग्रामीणों ने सीएम से केनवारी गांव में पदस्थ पटवारी पन्नालाल सोनवानी के काम के बदले रिश्वत लेने की शिकायत की.

बालोद में जंगली सुअरों का आतंक: दर्जन भर लोगों को किया घायल

बालोद में जंगली सुअरों का आतंक देखने को मिल रहा (Terror of wild boars in Balod) है. जिले के लोहारा ब्लॉक मुख्यालय के लगभग आधा दर्जन गांवों में शुक्रवार सुबह से जंगली सूअरों ने लगभग दर्जनभर ग्रामीणों को बुरी तरह घायल कर दिया है. जिसके बाद उन्हें आनन-फानन में सभी घायलों को इलाज के लिए डौंडीलोहारा, दल्ली राजहरा व राजनांदगांव के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है.

कोरबा के सत्यम दुबे का छत्तीसगढ़ रणजी टीम में चयन, 130 किमी रफ्तार से फेंकते हैं गेंद

उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ के रणजी टीम में कोरबा के सत्यम दुबे का चयन (Selection of fast bowler Satyam Dubey of Korba in ranji)हुआ है. सत्यम दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने की क्षमता रखते हैं. सत्यम फिलहाल सिर्फ 19 वर्ष के हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ और कोरबा के क्रिकेट को काफी उम्मीदें हैं.

दिल्ली की तर्ज पर बिलासपुर के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, पहले चरण में पांच स्कूलों का चयन

स्वामी आत्मानन्द स्कूलों में पढ़ने की रुचि को देखते हुए नगर निगम स्मार्ट सिटी एरिया (Bilaspur Municipal Corporation Smart City Area)के सभी स्कूलों को स्मार्ट बनाने प्रक्रिया शुरू कर दी है. निगम स्मार्ट सिटी योजना के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में आने वाले स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा.

रायपुर के राजीव कॉलोनी में मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत पहुंची एसपी ऑफिस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत राजीव कॉलोनी के लोग ग्रामीण एडिशनल एसपी कार्यालय पहुंचे और ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर (Rural Additional SP Kirtan Rathore) को ज्ञापन सौंपा. कॉलोनी के लोगों ने बताया कि "2 मई की रात बीएसयूपी कॉलोनी के बदमाशों ने राजीव कॉलोनी में जमकर उत्पात मचाया. मोहल्ले वालों से गाली गलौज और मारपीट भी की.

राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर: सीएम बघेल, सिंहदेव सहित छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता होंगे शामिल

हाल ही में उत्तरप्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है. कांग्रेस चिंतन शिविर में पांच राज्यों में हुई हार पर मंथन करेगी. राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक चिंतन शिविर होगा. इस शिविर में छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल होंगे. कांग्रेस चिंतन शिविर में पार्टी की कमजोरियों पर मंथन के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन की रणनीति बनाएगी.