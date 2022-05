कोरबा के सत्यम दुबे का छत्तीसगढ़ रणजी टीम में चयन, 130 किमी रफ्तार से फेंकते हैं गेंद

उत्तराखंड क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा आयोजित टूर्नामेंट के लिए छत्तीसगढ़ के रणजी टीम में कोरबा के सत्यम दुबे का चयन (Selection of fast bowler Satyam Dubey of Korba in ranji)हुआ है. सत्यम दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं. जो 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गेंद फेंकने की क्षमता रखते हैं. सत्यम फिलहाल सिर्फ 19 वर्ष के हैं, जिनसे छत्तीसगढ़ और कोरबा के क्रिकेट को काफी उम्मीदें हैं. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दिल्ली की तर्ज पर बिलासपुर के सरकारी स्कूलों का होगा कायाकल्प, पहले चरण में पांच स्कूलों का चयन

स्वामी आत्मानन्द स्कूलों में पढ़ने की रुचि को देखते हुए नगर निगम स्मार्ट सिटी एरिया (Bilaspur Municipal Corporation Smart City Area)के सभी स्कूलों को स्मार्ट बनाने प्रक्रिया शुरू कर दी है. निगम स्मार्ट सिटी योजना के तहत एरिया बेस्ड डेवलपमेंट में आने वाले स्कूलों को स्मार्ट बनाया जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रायपुर के राजीव कॉलोनी में मारपीट और तोड़फोड़ की शिकायत पहुंची एसपी ऑफिस

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के राजेंद्र नगर थाना अंतर्गत राजीव कॉलोनी के लोग ग्रामीण एडिशनल एसपी कार्यालय पहुंचे और ग्रामीण एडिशनल एसपी कीर्तन राठौर (Rural Additional SP Kirtan Rathore) को ज्ञापन सौंपा. कॉलोनी के लोगों ने बताया कि "2 मई की रात बीएसयूपी कॉलोनी के बदमाशों ने राजीव कॉलोनी में जमकर उत्पात मचाया. मोहल्ले वालों से गाली गलौज और मारपीट भी की. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

राजस्थान में कांग्रेस का चिंतन शिविर: सीएम बघेल, सिंहदेव सहित छत्तीसगढ़ के दिग्गज नेता होंगे शामिल

हाल ही में उत्तरप्रदेश, पंजाब सहित पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली है. कांग्रेस चिंतन शिविर में पांच राज्यों में हुई हार पर मंथन करेगी. राजस्थान के उदयपुर में 13 से 15 मई तक चिंतन शिविर होगा. इस शिविर में छत्तीसगढ़ के नेता भी शामिल होंगे. कांग्रेस चिंतन शिविर में पार्टी की कमजोरियों पर मंथन के साथ ही मोदी सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन की रणनीति बनाएगी. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें



भूपेश बघेल ने रघुनाथनगर में अस्पताल, स्कूल और तहसील कार्यालय का किया दौरा

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रघुनाथनगर में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों से मुलाकात की. उन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया. स्कूल की छात्राओं ने मुख्यमंत्री को राजगीत 'अरपा-पैरी के धार' गाकर सुनाया. रघुनाथनगर में मुख्यमंत्री ने बच्चों के आग्रह पर पारंपरिक लोक खेलों में हाथ (Bhupesh Baghel Raghunathnagar tour )आजमाया. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

महिला आयोग के प्रति कोरोनाकाल के बाद लोगों की सोच बदली: किरणमयी नायक

छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग अध्यक्ष किरणमयी नायक से ईटीवी भारत की खास बातचीत हुई. इस दौरान किरणमयी नायक ने बताया कि किस तरह कोरोनाकाल के तुरंत कई बाद मामलों का निपटारा किया गया. जिससे लोगों में महिला आयोग के प्रति विश्वास भी बढ़ा.पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सीएम भूपेश बघेल का विधानसभावार दौरा: 'जल्द रामानुजगंज को नगरपालिका का मिलेगा दर्जा'

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की तैयारी में भूपेश सरकार पूरी तरह से जुट चुकी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 4 मई से विधानसभावार दौरे पर(Assembly wise visit of Chief Minister Bhupesh Baghel) हैं. आज दौरे का तीसरा दिन है. जबकि सीएम के रामानुजगंज विधानसभा दौरे के दूसरा दिन है. रामानुजगंज में सीएम ने प्रेसवार्ता की. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कवर्धा में पति ने ली पत्नी की जान, शराब के नशे में किया जानलेवा हमला

दुल्लहपुर गांव में शराबी पति ने पत्नी की टंगिया से हमला करके अपनी पत्नी की जान ले (Murder in Kawardha Dullahpur village ) ली. विवाद शराब पीने से मना करने को लेकर हुआ था. जिसके बाद शराबी पति अपना आपा खो बैठा और पत्नी पर जानलेवा हमला किया. जिस वक्त पति अपनी पत्नी पर बेरहमी से हमला कर रहा था वो नशे में था. लेकिन अगले दिन जब नशा टूटा तो उसके होश ठिकाने आए. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जमीन मुआवजा मामला: रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की संपत्ति हो रही कुर्क, कुलपति और कुलसचिव की सरकारी गाड़ी जब्त

प्रदेश के सबसे पुराने और सबसे बड़े रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में संपत्तियां कुर्क की जा रही है. जमीन मुआवजे के मामले में विश्वविद्यालय की लगातार दिक्कतें बढ़ रही हैं. कुछ दिन पहले ही कुलपति और कुलसचिव की सरकारी गाड़ी जब्त की गई. अब कुलसचिव के चेंबर में रखी टेबल-कुर्सी, सोफा और टीवी भी कुर्क की गई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

रामानुजगंज में सीएम भूपेश की जनचौपाल, मौके पर ही निपटा दी कई समस्याएं

रामानुजगंज विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ग्राम पंचायत आरागाही में क्षेत्रीय विधायक सहित जिले के अधिकारियों साथ बैठकर जनचौपाल लगाई . इस दौरान उन्होंने यहां के लोगों की समस्याएं सुनी और उनके समाधान करने के निर्देश अधिकारियों को दिए. जनचौपाल कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन (Chhattisgarh Chief Secretary Amitabh Jain) भी मौजूद थे. पूरी खबर पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें