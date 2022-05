छब्बीस मई से सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा, आयोग ने जारी किया टाइम टेबल

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा, राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2021 के संबंध में सूचना जारी की गई है. राज्य सेवा परीक्षा मुख्य परीक्षा 26 मई से शुरू (CGPSC main exam from twenty six) होगी. आयोग ने 2021 में 20 सेवाओं के 171 पदों के लिए भर्तियां निकाली थी.

बस्तर में सेनेटरी डिपो: आदिवासी महिलाओं की सेहत के लिए नक्सलगढ़ में पहली बार बना सेनेटरी डिपो

पहली बार अर्शिल सामाजिक संस्थान ने नक्सलगढ़ में महिलाओं (sanitary napkin depot for tribal women) की सुरक्षित सेहत के लिए सेनेटरी नैपकिन का डिपो बना दिया है. डिपो बनने से महिलाओं को निःशुल्क सेनेटरी नैपकिन (Sanitary Depot in Bastar) उपलब्ध कराया जा रहा है. जिससे महिलाओं की सेहत में सुधार आ रहा है.

गर्मियों में कैसी हो बच्चों की डाइट, नहीं होने दें एनर्जी की कमी

बच्चों को खाने के लिए मनाना खासकर गर्मी के दिनों में बहुत ही मुश्किल होता है. ऐसे समय में खाने का लुक अच्छा होना चाहिए, जिससे बच्चे अट्रैक्टिव हो सके, जो बच्चों को प्रभावित कर सकें. बच्चों को न्यूट्रिशन देना भी जरूरी है. बदलते मौसम के साथ नॉर्मल खाना खिलाना बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है. यह मां के लिए एक बड़ा चैलेंज भी होता है.

मंत्री कवासी लखमा का बस्तर दौरा, कहा 'मैं बस्तर नहीं जाऊंगा, तो क्या विदेश जाऊंगा '

मंत्री कवासी लखमा ने अपने बस्तर दौरे को लेकर प्रतिक्रिया (Kawasi Lakhma helicopter tour) दी है. लखमा ने कहा कि वो बस्तर के प्रभारी मंत्री हैं,इसलिए लोगों का फीडबैक लेने जा रहे हैं.

पीएम मोदी ने डेनमार्क के प्रिंस को भेंट की ढोकरा कलाकृति, जानिए क्यों है खास छत्तीसगढ़ी ढोकरा आर्ट ?

भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क दौरे पर डेनिश राजघराने के सदस्यों से मुलाकात की. इस दौरान पीएम मोदी ने क्राउन प्रिंस को एक अनमोल तोहफा भेंट किया. ये तोहफा था छत्तीसगढ़ कला से बना ढोकरा नाव. ये ढोकरा नाव अब सोशल मीडिया में काफी लोकप्रिय हो (fame of Dhokra Art of Chhattisgarh) रहा है.

कोरबा में बढ़े आत्महत्या के मामले, जानिए क्यों युवतियां कर रहीं हैं खुदकुशी ?

इन दिनों जिले में खुदकुशी के मामलों में तेजी आई है. खासकर युवतियों ने मामूली सी बात में अवसाद में आकर आत्महत्या की है. अप्रैल माह में 4 से 5 केस जिले में देखने को मिले हैं.जिसमे युवतियों ने अपनी जिंदगी खत्म की है. ईटीवी भारत की टीम ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह जानने की कोशिश(Reason for suicide of girls in Korba ) की है.

Raipur Police Checking Campaign: रायपुर पुलिस की बीएसयूपी कॉलोनी में औचक चेकिंग, कई मकान पाए गए खाली

रायपुर पुलिस ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर गुरुवार को बीएसयूपी कॉलोनी में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान उरला थाना क्षेत्र और विधानसभा थाना क्षेत्र की टीम ने बीएसयूपी कॉलोनी में 2200 से ज्यादा मकानों की चेकिंग की. जिसमें 334 मकान मालिक और किराएदार अपने घरों में मौजूद मिले.

जगदलपुर कोतवाली में टीएस सिंहदेव ने दर्ज की शिकायत, राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी का है मामला

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव Health Minister TS Singhdeo) ने राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया में किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ शिकायत की है. कोतवाली थाने पहुंचकर टीएस सिंहदेव ने लिखित में शिकायत दी. सिंहदेव ने कहा कि ''राहुल गांधी के नेपाल दौरे को लेकर जिस तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं.

मनेंद्रगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ी तीन शातिर चोरनियां, पलक झपकते ही उड़ाती थीं पैसा

मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने तीन शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया (Three women thieves arrested in Manendragarh) है. ये तीनों महिला चोर बस में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर लोगों के पैसे चोरी कर लिया करती थीं. वहीं चोरी के बाद चोरी का पैसा ऐसी जगह छुपाते थे ताकि तलाशी के बाद बरामद ना किया जा सके.

चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में होगी 176 पदों पर भर्ती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हटाई रोक

चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में अब सीधी भर्ती पर लगी रोक हट गई है. दरअसल देवराज साहू और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में बतौर कर्मचारी 3-8 साल तक काम किया है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज दुर्ग का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी.