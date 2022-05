कोरबा में बढ़े आत्महत्या के मामले, जानिए क्यों युवतियां कर रहीं हैं खुदकुशी ?

इन दिनों जिले में खुदकुशी के मामलों में तेजी आई है. खासकर युवतियों ने मामूली सी बात में अवसाद में आकर आत्महत्या की है. अप्रैल माह में 4 से 5 केस जिले में देखने को मिले हैं.जिसमे युवतियों ने अपनी जिंदगी खत्म की है. ईटीवी भारत की टीम ने आत्महत्या के बढ़ते मामलों के पीछे की वजह जानने की कोशिश(Reason for suicide of girls in Korba ) की है.

Raipur Police Checking Campaign: रायपुर पुलिस की बीएसयूपी कॉलोनी में औचक चेकिंग, कई मकान पाए गए खाली

रायपुर पुलिस ने एसएसपी प्रशांत अग्रवाल के निर्देश पर गुरुवार को बीएसयूपी कॉलोनी में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया. इस दौरान उरला थाना क्षेत्र और विधानसभा थाना क्षेत्र की टीम ने बीएसयूपी कॉलोनी में 2200 से ज्यादा मकानों की चेकिंग की. जिसमें 334 मकान मालिक और किराएदार अपने घरों में मौजूद मिले.

जगदलपुर कोतवाली में टीएस सिंहदेव ने दर्ज की शिकायत, राहुल गांधी पर अभद्र टिप्पणी का है मामला

स्वास्थ्य मंत्री टी.एस सिंहदेव Health Minister TS Singhdeo) ने राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया में किए गए आपत्तिजनक पोस्ट के खिलाफ शिकायत की है. कोतवाली थाने पहुंचकर टीएस सिंहदेव ने लिखित में शिकायत दी. सिंहदेव ने कहा कि ''राहुल गांधी के नेपाल दौरे को लेकर जिस तरह से कुछ लोग सोशल मीडिया में आपत्तिजनक पोस्ट कर रहे हैं.

मनेंद्रगढ़ पुलिस के हत्थे चढ़ी तीन शातिर चोरनियां, पलक झपकते ही उड़ाती थीं पैसा

मनेन्द्रगढ़ पुलिस ने तीन शातिर महिला चोरों को गिरफ्तार किया (Three women thieves arrested in Manendragarh) है. ये तीनों महिला चोर बस में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर लोगों के पैसे चोरी कर लिया करती थीं. वहीं चोरी के बाद चोरी का पैसा ऐसी जगह छुपाते थे ताकि तलाशी के बाद बरामद ना किया जा सके.

चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में होगी 176 पदों पर भर्ती, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने हटाई रोक

चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में अब सीधी भर्ती पर लगी रोक हट गई है. दरअसल देवराज साहू और अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ताओं ने चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज में बतौर कर्मचारी 3-8 साल तक काम किया है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार के चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल कॉलेज दुर्ग का अधिग्रहण करने के बाद उन्हें नौकरी गंवानी पड़ी.

दोपहिया ड्राइविंग के दौरान हेलमेट बचा सकता है जिंदगी, जानिए क्यों है जरूरी ?

छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में सड़क दुर्घटनाओं के मामले बढ़ते जा रहे हैं. इनमे से ज्यादातर मामले दोपहिया वाहनों के हैं. जिसमे ये देखा गया है कि बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे लोग मौत के शिकार बने(Dangerous to drive without helmet) हैं.

नक्सलियों पर नहीं हुई कोई एयर स्ट्राइक: नित्यानंद राय

बीते दिनों सीएम भूपेश बघेल ने नक्सलयियों को बातचीत का खुला न्योता दिया था. सीएम ने कहा था कि वे किसी भी प्लेटफॉर्म पर नक्सलियों से बातचीत के लिए तैयार हैं. छत्तीसगढ़ सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए केंद्र की सरकार ने भी नक्सलियों से मुख्य धारा में जुड़ने की अपील की है.

कोरबा स्वास्थ्य विभाग के टेंडर पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 8 करोड़ के टेंडर प्रक्रिया पर फर्म को थी आपत्ति

कोरबा के स्वास्थ्य विभाग में सिविल सर्जन ने 8 करोड़ का टेंडर जारी किया. जिसके प्रक्रिया पर रोक लगी(Screw stuck in eight crore tender in Korba) है. टेंडर प्रक्रिया में भाग लेने वाले फर्म के ठेकेदार ने इसकी शिकायत कोरबा कलेक्टर से की थी.

जशपुर में नदियों को बचाने का अभियान, नदियों के उद्गम स्थलों को संवारने का काम

जशपुर जिले से करीब एक दर्जन नदियां निकलती हैं. लेकिन प्रदूषण के कारण इन नदियों के उद्गम स्थल खतरे में (Campaign to save rivers in Jashpur) हैं. जिसे बचाने के लिए अब जिला प्रशासन और जनप्रतिनिधि आगे आए हैं.

रायपुर में दर्दनाक हादसा: जेसीबी में हवा भरते समय फटा टायर, दो की मौत

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में दर्दनाक हादसा हो गया है. जेसीबी के टायर में हवा भरते समय टायर फट गया. जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई है. घटना मंगलवार दोपहर करीब 3:30 बजे की है. यह रायपुर के सिलतरा क्षेत्र की घटना है.