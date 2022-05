चुनावी मोड में सीएम भूपेश बघेल: बलरामपुर से 90 विधानसभा क्षेत्रों के मैराथन दौरे का करेंगे आगाज

कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में जुट गई है. विधानसभा चुनाव के लिए सीएम भूपेश बघेल इलेक्शन मोड में उतर चुके हैं. चार मई से सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभा क्षेत्रों के दौरे पर रहेंगे. इस दौरे की शुरुआत बलरामपुर से हो रही है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

4 जिलों के दौरे पर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव हुए रवाना, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की लेंगे समीक्षा बैठक

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव 4 जिलों के दौरे पर रवाना हो गए हैं. वे दंतेवाड़ा, जगदलपुर, कांकेर और धमतरी जिले के दौरे पर रहेंगे. इस दौरान जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

मुझे पार्टी से निष्कासित कराने में विधायक का हाथ, मरते दम तक नहीं छोड़ूंगा कांग्रेस पार्टी: निष्कासित नेता अजय सिंह

बीजापुर के कांग्रेसी नेता अजय सिंह को कांग्रेस कमेटी में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होना पाया गया. जिसके चलते अजय सिंह को कांग्रेस ने छह वर्षों के लिए पार्टी से निकाल दिया है.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय आज से दो दिवसीय छत्तीसगढ़ दौरे पर

केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय (Union Minister of State for Home Nityanand Rai) छत्तीसगढ़ के बीजापुर के दौरे पर पहुंचेंगे. मंत्री नित्यानंद राय पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे. इसके बाद जिले में किये गए विकास कार्यों का जायजा लेंगे.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

Raipur Market Price: जानिए रायपुर के बाजार में सब्जी और फलों के दाम

Raipur market price: रायपुर की थोक मंडी में मौसम में बदलाव के साथ ही फलों और सब्जियों के दाम भी घट-बढ़ रहे हैं. आज सब्जियों के दाम स्थिर बने हुए हैं. फलों में सीजनल फ्रूट तरबूज और खरबूज के दाम सस्ते हैं. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गौरेला में ट्रेन से गांजा तस्करी का भंडाफोड़, एक नाबालिग गिरफ्तार मुख्य आरोपी फरार

गौरेला पुलिस ने ट्रेन से गांजा की तस्करी करने वाले एक नाबालिग को गिरफ्तार (minor ganja smuggler arrested in gaurela )किया है. आरोपी के पास से 21 किलो गांजा बरामद किया गया है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ का मौसम: एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार, अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट

छत्तीसगढ़ में तापमान में हल्की गिरावट दर्ज की गई है. एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा के आसार है. वहीं मंगलवार को प्रदेश का सर्वाधिक अधिकतम तापमान मुंगेली में 44.9 डिग्री दर्ज किया गया जबकि रायपुर में 42.2 डिग्री दर्ज किया गया.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

CG Petrol Diesel Price Today: छत्तीसगढ़ में जानिए आज पेट्रोल-डीजल का रेट

Chhattisgarh Petrol Diesel Price: छत्तीसगढ़ में पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं. जिससे लोगों को कुछ राहत मिल रही है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

कोयला खदानों में मजदूरों की संख्या घट रही, वेज रिवीजन में भी मजाक: नाथूलाल पांडेय

कोरबा कोल इंडिया लिमिटेड वेज बोर्ड जेबीसीसीआई के सदस्य मजदूर नेता नाथूलाल पांडे (Labor leader Nathulal Pandey, member of Wage Board JBCCI) से ईटीवी भारत ने देश में कोयले की कमी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की. नाथूलाल पांडे ने मजदूरों की घटती संख्या (Half of workers in coal mines of Korba ) पर चिंता जताई.पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.

Naxalites killed villager in Bijapur:बीजापुर में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों को किया अगवा, फिर एक को उतारा मौत के घाट

बीजापुर में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों को पहले अगवा किया. फिर एक की (Naxalites killed villager in Bijapur) हत्या कर दी. एक अन्य ग्रामीण को नक्सलियों ने रिहा कर दिया. इस मामले में पुलिस दूसरे ग्रामीण से पूछताछ कर रही है. पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें.