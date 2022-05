चुनावी मोड में सीएम भूपेश बघेल: बलरामपुर से 90 विधानसभा क्षेत्रों के मैराथन दौरे का करेंगे आगाज

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 की सरगर्मी तेज हो गई है. सीएम भूपेश बघेल चुनावी मोड में 90 विधानसभा क्षेत्रों का मैराथन दौरा सरगुजा संभाग से शुरू कर रहे हैं. सीएम के इस दौरे की शुरुआत बलरामपुर के सामरी विधानसभा क्षेत्र से हो रही है. बुधवार को सीएम सबसे पहले सामरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंचेंगे.

रायपुर के मेयर एजाज ढेबर बने मितान, हितग्राही को घर जाकर दिया सर्टिफिकेट

मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत रायपुर महापौर एजाज ढेबर मितान बने. इस दौरान वे जन्म प्रमाण पत्र लेकर हितग्राही के घर पहुंचे. बता दें कि मुख्यमंत्री मितान योजना (Mitan scheme in Chhattisgarh) के तहत सभी तरीके के प्रमाण पत्र के लिए लोग अब घर बैठे ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं जो उनके घर डिलीवर हो जाएंगे.

सीएम भूपेश बघेल करेंगे सामरी से दौरे की शुरुआत, जानिए कैसी है विधानसभा की स्थिति

संभाग की 14 विधानसभा सीटों में से एक बलरामपुर जिले की सामरी विधानसभा है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस विधानसभा के दौरे पर(CM Bhupesh visit to Samari Assembly ) हैं. कभी लाल आतंक से प्रभावित यह क्षेत्र आज विकास के मुख्य धारा से जुड़ चुका है.

छत्तीसगढ़ के माउंटेनियर चित्रसेन का एक और कारनामा, 8 साथियों के साथ किया एवरेस्ट फतह

छत्तीसगढ़ के ब्लेड रनर "हाफ ह्यूमन रोबो" के नाम से पहचान रखने वाले चित्रसेन साहू (Chhattisgarh mountaineer Chitrasen Sahu ) ने अपने 8 साथियों के साथ एवरेस्ट फतह किया है.

कोयला खदानों में मजदूरों की संख्या घट रही, वेज रिवीजन में भी मजाक: नाथूलाल पांडेय

कोरबा कोल इंडिया लिमिटेड वेज बोर्ड जेबीसीसीआई के सदस्य मजदूर नेता नाथूलाल पांडे (Labor leader Nathulal Pandey, member of Wage Board JBCCI) से ईटीवी भारत ने देश में कोयले की कमी सहित कई मुद्दों पर चर्चा की.

बीजापुर दौरे पर केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय

केंद्रीय मंत्री लगातार 10 आकांक्षी जिलों का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में 4 मई को केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. नित्यानंद राय 4 मई को सुबह 10:45 पर रायपुर स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट पहुंचेंगे. रायपुर एयरपोर्ट से केंद्रीय मंत्री सीधा बीजापुर के लिए रवाना हो (Nityanand Rai will be on Bijapur visit on Wednesday ) जाएंगे.

बलरामपुर में सीएम के दौरे से पहले एडीजीपी विवेकानंद सिन्हा ने लिया सुरक्षा का जायजा

बलरामपुर में सीएम भूपेश बघेल के दौरे से पहले सूदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में एडीजीपी (नक्सल अभियान) विवेकानंद सिन्हा और पुलिस महानिरीक्षक अजय कुमार यादव पहुंचे. इस दौरान जवानों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए गए. वहीं पुलिस और सीआरपीएफ का ज्वाइंट टास्क फोर्स कैंप का निरीक्षण भी किया.

कहां और किस दिशा करें जल का संचय, बदल सकती है आपकी जिंदगी

हमारे जीवन में जल का विशेष महत्व है.ज्योतिषशास्त्र में जल का भी स्थान (Astrology and importance of water) है. यदि आपके घर, व्यापार या कृषि भूमि में जल स्त्रोत यदि निश्चित कोण में हो तो जीवन में तरक्की आती है.

राजनीति में फंसी कोरबा की लाइफलाइन: कोरबा-इमलीछापर-कुसमुंडा सड़क का काम फिर बंद

पश्चिम कोरबा की लाइफलाइन इमलीछापर कुसमुंडा सड़क का काम ठेका कंपनी ने बंद कर दिया है. बताया जा रहा है कि फंड के आभाव से काम को ठेका कंपनी ने बंद कर दिया है. इससे एक बार फिर सड़क निर्माण में देरी होगी.