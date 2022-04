बस्तर में तैनात जवानों को हवाई सुविधा, 7 मई से इंडिगो शुरु करेगा सीधी फ्लाइट

बस्तर के जंगलों में नक्सलियों से लोहा ले रहे जवानों को अब बड़ी सुविधा मिली है. जवान अब छुट्टियों में हवाई मार्ग से अपने घर जा (Air facility to the soldiers of Bastar) सकेंगे.

कवर्धा में एक बार फिर हाथियों की दहशत, पंडरिया में नौ हाथियों का दल लौटा

कवर्धा के पंडरिया में हाथियों का दल लौट आया है. ग्रामीणों की माने तो इन हाथियों ने दो महीने पहले क्षेत्र में उत्पात मचाया (Panic of elephants once again in Kawardha) था. एक बार फिर अब ग्रामीण दहशत में हैं.

छत्तीसगढ़ के कई जिलों में चली हीटवेव , मुंगेली का पारा 45 के पार

छत्तीसगढ़ में मार्च महीने की शुरुआत से ही गर्मी शुरू हो गई थी. अब धीरे-धीरे गर्मी की तपिश और भी बढ़ने लगी है. प्रदेश के अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री के आसपास पहुंच गया है. प्रदेश के रायगढ़ और मुंगेली में अधिकतम तापमान 45 डिग्री के ऊपर चला(Mercury crosses forty five degrees in Mungeli district ) गया.जिससे जिले में लू चलने लगी है. वहीं रायपुर में भी अधिकतम तापमान 44 डिग्री पर पहुंच गया है. पिछले साल की तुलना में इस साल गर्मी बढ़ी है.

छत्तीसगढ़ में अक्षय तृतीया के दिन होगा माटी पूजन दिवस, CM भूपेश की घोषणा के बाद तैयारियां शुरू

छत्तीसगढ़ में अब अक्षय तृतीया 'माटी पूजन दिवस' (Mati Pujan Day in Chhattisgarh)के तौर पर मनाई जाएगी. सीएम भूपेश की घोषणा के बाद अब प्रदेश भर में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं.

गौरेला में गर्मी की शुरुआत में पानी की कमी, दूर-दराज के गांवों में जलस्त्रोत सूखे

गौरेला पेंड्रा मरवाही के ग्रामीण इलाके में गर्मी की शुरुआत में ही पानी की किल्लत होने (Water shortage in early summer in Gorela ) लगी है. पीएचई विभाग पर पानी की आपूर्ति की जिम्मेदारी है.लेकिन ग्रामीण दूर दराज से पानी लाने को मजबूर हैं.

सीएम भूपेश बघेल ने किया 44 करोड़ रुपये के लागत से अस्पताल का भूमिपूजन

सीएम भूपेश बघेल ने 44 करोड़ रुपये के लागत से अस्पताल का भूमिपूजन किया. वर्चुअल कार्यक्रम में कई नेतागण और अधिकारी शामिल थे.

दंतेवाड़ा में कवासी लखमा ने केंद्रीय मंत्रियों को कहा बरसाती मेंढक

मंत्री कवासी लखमा ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है. उन्होंने बस्तर दौरे पर पहुंचे रहे केंद्रीय मंत्रियों को बरसाती मेंढक कह दिया हैं. इससे पहले लखमा पीएम मोदी पर भी विवादित बयान दे चुके थे.

मेहनतकश छत्तीसगढ़िया के लिए कका का संदेश 'बासी खाके मनाबो मजदूर दिवस'

मजदूर दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने एक वीडियो संदेश जारी किया है. इस वीडियो के जरिए सीएम छत्तीसगढ़ के लोगों को बासी के गुण बता रहे हैं. साथ ही मजदूर दिवस पर बासी खाने की अपील कर रहे हैं.

CG Weather Forecast: छत्तीसगढ़ में पारा पहुंचा 45.7 डिग्री, मुंगेली रहा सबसे गर्म

छत्तीसगढ़ में गर्मी अपने प्रचंड रूप में हैं. ज्यादातर जिलों में पारा 43 डिग्री से 44 डिग्री के बीच है. भीषम गर्मी के कारण लोग परेशान हैं. गर्मी से बचने के लिए तरह-तरह के जतन कर रहे हैं.

स्वाभिमान दिवस के जरिए JCCJ मनाएगी अजीत जोगी की जन्म जयंती

छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री और जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जोगी के संस्थापक अजीत जोगी का आज 76वीं जन्म जयंती है. पार्टी के कार्यकर्ता उनका जन्मदिन अधिकार दिवस के रूप में मनाएंगे. रायपुर के दीनदयाल ऑडिटोरियम में दोपहर 2 बजे से जयंती समारोह का आयोजन किया गया है.