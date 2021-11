रायपुरः साल 2021 का आखिरी सूर्यग्रहण (LAST SOLAR ECLIPSE OF 2021) लगने जा रहा है. 4 दिसंबर शनिवार के दिन सूर्यग्रहण लगने जा रहा है. ये सूर्यग्रहण दक्षिण अफ्रीका, अटलांटिक के दक्षिणी भाग, अंटार्कटिका, ऑस्ट्रेलिया में दिखाई देगा. भारत में ये ग्रहण नहीं लग रहा है, इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा. बता दें कि ग्रहण मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र और वृश्चिक राशि में लगने जा रहा है. इस ग्रहण का 4 राशियों पर शुभ प्रभाव पड़ने वाला (Auspicious for these 4 zodiac signs) है.

मिथुन राशि वालों के लिए होगा शुभ (Solar eclipse will be auspicious for Gemini people )

इस राशि वालों के लिए ग्रहण शुभ रहेगा. धन लाभ के प्रबल आसार रहेंगे. कोई अधूरी इच्छा पूरी हो सकती है. करियर में अच्छा मुकाम हासिल करने में आप सक्षम रहेंगे. किसी पुराने वाद-विवाद का निपटारा हो सकता है. परिवार वालों के साथ अच्छा समय बिताएंगे.

सिंह राशि वालों की सुधरेगी आर्थिक स्थिति(Solar eclipse will be auspicious for Leo people )

इस राशि वालों के लिए भी सूर्य ग्रहण शुभ साबित होगा. आर्थिक स्थिति पहले से अच्छी रहेगी. ऑफिस के काम से यात्रा पर जा सकते हैं जिससे धन लाभ होने के भी आसार रहेंगे. कार्यस्थल पर आपका प्रदर्शन शानदार रहेगा. हर काम में लव पार्टनर और परिवार वालों का साथ मिलेगा. अचानक से कहीं से पैसा मिल सकता है. बिजनेस वाले जातकों को भी लाभ प्राप्त होने के आसार रहेंगे. संपत्ति मामले में विजय प्राप्त होगी.

कन्या राशि वाले जातकों को हासिल होगी तरक्की (Solar eclipse will be auspicious for Virgo zodiac sign )

कन्या राशि: सूर्य ग्रहण के शुभ प्रभाव से आपको करियर में तरक्की हासिल होगी. आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा जिससे आप अपने हर काम को बेहतर तरीके से कर पायेंगे. आय में बढ़ोतरी के प्रबल आसार हैं. किस्मत का साथ मिलेगा. जो लोग नई नौकरी की तलाश में हैं उन्हें इस दौरान अच्छी जॉब के ऑफर आ सकते हैं. जो लोग नौकरी में बदलाव करना चाहते हैं उनके लिए भी समय काफी अच्छा दिखाई दे रहा है.

मकर राशि वालों को होगा धन लाभ (Solar eclipse will be auspicious for Capricorn)

इस राशि के स्वामी ग्रह शनि देव हैं. सूर्य ग्रहण का आपके ऊपर काफी शुभ प्रभाव पड़ रहा है. रूके हुए काम पूरे होंगे. धन लाभ के प्रबल आसार हैं. आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा. आप अपने हर काम को और भी बेहतर तरीके से पूरा कर पायेंगे. नौकरी में पदोन्नति हो सकती है. आर्थिक स्थिति पहले से मजबूत रहेगी.