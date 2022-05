रायपुर: विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने भी कमर कस ली है. अब भाजपा भी जन-जन तक पहुंचने का शुभारंभ कर चुकी है. दरअसल, कुशाभाऊ ठाकरे जयंती के मौके पर प्रदेश भर के भाजपा ने 5 मई से कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी कार्य विस्तार योजना की शुरुआत की है. यह योजना 20 मई तक चलेगी. कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत भाजपा के प्रत्येक नेता और कार्यकर्ता बूथों तक (BJP will reach the people in Chhattisgarh) जाएंगे. इस दौरान भाजपा नेता आम जनता से मुलाकात करेंगे.

कुशाभाऊ ठाकरे कार्य विस्तार योजना

बीजेपी कार्यकर्ता, पिछले 15 साल के कार्यकाल और नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में हुए विकास कार्यों की चर्चा करेंगे. कुशाभाऊ ठाकरे जन्मशताब्दी कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत आज रायपुर दक्षिण विधायक बृजमोहन अग्रवाल सदर बाजार, सांसद सुनील सोनी निमोरा, जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी शंकर नगर, पूर्व विधायक नंदी साहू माना, भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू बिरगांव पहुंचे. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय कुनकुरी विधानसभा, सांसद सुनील सोनी अभनपुर विधानसभा, सांसद सरोज पांडे दुर्ग जिला, पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने बस्तर जिले के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की.

जनहित के कार्य शीघ्र कराएं: कुशाभाऊ ठाकरे जनशताब्दी कार्य विस्तार योजना के अंतर्गत बृजमोहन अग्रवाल कालीबाड़ी चौक पहुंचे. इस दौरान जनता ने उनसे प्रधानमंत्री आवास योजना और 5 किलो अतिरिक्त राशन ना मिलने की शिकायत की. बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि "3 वर्षो में जनहित के सारे कार्य रुके पड़े हैं.इसकी जिम्मेदारी भूपेश बघेल की है. बृजमोहन ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि जनहित के कार्य शीघ्र कराएं, अन्यथा अंजाम सरकार को भुगतना होगा".

साफ पानी की व्यवस्था भी नहीं करा पा रही सरकार: रायपुर शहर जिला अध्यक्ष श्रीचंद सुंदरानी, पंडित गुरु गोविंद सिंह वार्ड पहुंचे. जनता से चर्चा के दौरान उन्होंने बूथ की मजबूती के लिए काम करने का आह्वान किया. श्रीचंद सुंदरानी ने जनता से चर्चा करते हुए कहा कि "भाजपा के 15 वर्ष के कार्यकाल में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए आयाम गढ़े. भारत के सभी विश्व स्तरीय शैक्षणिक संस्थान आज छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार की देन है. भूपेश बघेल की नाकामी बताते हुए श्रीचंद सुंदरानी ने कहा कि पिछले 3 सालों में विकास के लिए प्रयास तक नहीं हुआ है. यहां तक कि आम जनता के पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था भी यह सरकार नहीं करा पाई है"