कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा साल 2023

कर्क राशि के जातकों के लिए शनि की अढ़ईया प्रारंभ होने को है. इस राशि के जातकों को श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान जी की आरती करनी चाहिए. इसके साथ ही बजरंगबली जी का पूजा पाठ करना उत्तम रहेगा. कर्क राशि वाले जातक को पराक्रम से लाभ मिलेगा. अनावश्यक यात्रा से बचने का प्रयास करें. रात्रि यात्रा को टालने का प्रयास करें. सफेद वस्तुओं का दान करना श्रेष्ठ रहेगा. पूर्णिमा में स्नान करना श्रेष्ठ है. वर्षभर गुरु का प्रभाव नवम एवं दशम भाव में रहेगा. विद्यार्थी वर्ग को सामान्य से अधिक मेहनत करनी होगी. व्यापारी वर्ग सोच समझकर कार्य करें नए अनुबंध करते समय विचार पूर्वक निर्णय लेकर अनुबंध करें.









ज्योतिष एवं वास्तुविद पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि "कर्क राशि वाले जातक अनावश्यक जोखिम से बचें अपनी सेहत का ध्यान रखें. पुरुषार्थ और मेहनत से कार्य बनेंगे. इसके साथ ही कर्क राशि वाले जातकों को लंबी योजना से लाभ मिलेगा. अपने मित्रों से सजग होकर कार्य करना होगा. राहु अनुकूल है. उत्साह का वातावरण रहेगा. दिव्यांगों की सेवा करने से लाभ मिलेगा. पितरों और पूर्वजों की याद में दान धर्म का कार्य करते रहें. वर्ष भर राहु मेष राशि में रहेंगे जिससे एनर्जी लेवल अच्छा बना रहेगा."





ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित विनीत शर्मा बताते हैं कि "कर्क राशि वाले जातकों को धर्म-कर्म में रुचि रहेगी. देश विदेश भ्रमण के योग बन रहे हैं. शनिवार के दिन हनुमत दर्शन का लाभ लें. हनुमान जी के दाहिने पैर के अंगूठे का चंदन बंधन कर्क राशि वाले जातक तिलक के रूप में लगाएं. मित्रों से आर्थिक लाभ लेने का प्रयास ना करें. मंगल के प्रभाव से जमीन जायदाद में उन्नति के सुयोग बन रहे हैं. बुध ग्रह वर्ष के आरंभ में धनु में रहेंगे. अतः स्वास्थ्य संबंधी छोटी मोटी चिंता रह सकती है."