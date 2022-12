कलिंगा यूनिवर्सिटी मारपीट मामला

रायपुर : कलिंगा विश्वविद्यालय Kalinga University assault case में सोमवार को दो गुटों के बीच हुए विवाद में लगभग 15 छात्र घायल हुए हैं. जिसमें से कुछ छात्र गंभीर हैं. घायल छात्रों का इलाज अस्पताल में चल रहा है. घटना के बाद दोनों पक्षों ने मंदिर हसौद थाने में मामला दर्ज कराया. मंदिर हसौद पुलिस Mandir Hasaud Police ने 13 छात्रों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बुधवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने दोषी पाए गए 13 छात्रों का एडमिशन निरस्त करने के साथ ही कलिंगा विश्वविद्यालय में उनकी एंट्री बंद करने की मांग रजिस्ट्रार से की Registrar of Kalinga University है.









24 घंटे के अंदर कार्रवाई की मांग : एनएसयूआई के रायपुर ग्रामीण जिला अध्यक्ष प्रशांत गोस्वामी का कहना है कि "19 दिसंबर को रायपुर के कलिंगा विश्वविद्यालय हॉस्टल के दो गुटों के बीच आपसी विवाद और मारपीट की घटना के बाद 15 लोग घायल हुए हैं. इस मामले में 13 छात्रों के खिलाफ मंदिर हसौद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है. एनएसयूआई ने बुधवार को कलिंगा विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉ संदीप गांधी को ज्ञापन सौंपा. जिसमें एनएसयूआई ने कहा कि 13 छात्रों का विश्वविद्यालय में प्रवेश निरस्त करते हुए विश्वविद्यालय में एंट्री बंद कर दी जाए. अगर 24 घंटे के दौरान ऐसा नहीं होता है, तो एनएसयूआई विश्वविद्यालय का घेराव Demand to cancel admission of guilty students करेगी."





किसने की है शिकायत : एलएलबी थर्ड ईयर के एक स्टूडेंट ने इस मामले में शिकायत की है. उसने पुलिस को बताया कि हॉस्टल के रहने वाले राहुल ध्रुव ने प्रणब और आशीष नाम के स्टूडेंट को गालियां दी. उसने कहा कि हॉस्टल में डे स्कॉलर की नहीं चलेगी, ना ही यहां रहने वालों की. इसके बाद अनिकेत तिवारी, आदर्श, विशाल सत्यम, गुरजीत, दीपक नाम के स्टूडेंट ने मारपीट शुरू कर दी. घायल हुए लड़कों को कंधा और पीठ में चोट आई है. हर्षवर्धन नाम के स्टूडेंट के सिर, दाहिने पैर, कंधे पर चोट लगी है. प्रणब और आशीष को कान में चोट लगी थी. ऋतिक दास को सिर में चोट आई है. आदर्श नाम के स्टूडेंट की शिकायत पर दूसरे गुट पर FIR दर्ज की गई है. आदर्श ने बताया कि वह अपने साथी अनिकेत, सुयोग, शशि, विप्लव से बातें कर रहा था, तभी वहां प्रशांत चंद्राकर अपने साथी हर्षवर्धन साहू, अभिषेक सिंह चौहान, सुशोभित शर्मा, अरबाज कुलदीप को लेकर आया और मारपीट शुरू कर दी.