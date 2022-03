रायपुर: जेसीसीजे विधायक देवव्रत सिंह (JCCJ MLA Devvrat Singh) के निधन से खाली हुई खैरागढ़ विधानसभा सीट पर निर्वाचन आयोग (Election Commission on Khairagarh Assembly seat) ने उपचुनाव की तारीख का एलान कर दिया है. खैरागढ़ विधानसभा में 12 अप्रैल को मतदान होगा. 16 अप्रैल को मतगणना कराई जाएगी. इस उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है. (Khairagarh byelection Preparation in Chhattisgarh) सभी पार्टियां अपने जीत के दावे कर रहीं हैं. जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) से विधायक रहे देवव्रत सिंह के निधन के बाद अब जनता कांग्रेस अपने नए प्रत्याशी की तलाश कर रही है. हालांकि 2018 विधानसभा चुनाव के दौरान इस सीट में कड़ा मुकाबला देखने को मिला था. 2018 के चुनाव में देवव्रत सिंह ने कांग्रेस और बीजेपी दोनों को हराया था. जेसीसीजे के देवव्रत सिंह ने बेहद कांटेदार मुकाबले में बीजेपी के कोमल जंघेल (Komal janghel) को महज 870 मतों के अंतर से हराकर सीट अपने कब्जे में की थी. कांग्रेस के गिरवर जंघेल (girwar janghel) तीसरे स्थान पर थे.



खैरागढ़ उपचुनाव में बीजेपी कर रही जीत का दावा

खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी जीत के दावे कर रही है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने बयान जारी कर कहा है कि इस उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां चल रही है. 2018 के चुनाव में खैरागढ़ विधानसभा से बीजेपी का वोट प्रतिशत अच्छा था. यही नहीं प्रत्याशी 1 हजार से भी कम वोट अंतर से हारे थे. इसलिए इस उपचुनाव में हमारी कड़ी मेहनत है और भारतीय जनता पार्टी जीतेगी. चुनाव घोषणा के ऐलान के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी चुनाव समिति का गठन (Election committee has been constituted) किया है. प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (State in-charge PL Punia and Chief Minister Bhupesh Baghel) समेत 19 लोग चुनाव समिति में मौजूद हैं. जल्द ही चुनाव समिति कांग्रेस उम्मीदवार के नाम की घोषणा करेगी.



ये भी पढ़ें- खैरागढ़ में विधानसभा चुनाव के लिए पदमा सिंह की दावेदारी का विरोध, सरपंच संघ ने जताया विरोध

जनता कांग्रेस खोज रही है प्रत्याशी

जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने अभी तक अपना प्रत्याशी चयन नहीं किया है. जोगी कांग्रेस के प्रवक्ता भगवान ने कहा कि पूर्व में हमारी पार्टी के विधायक देवव्रत सिंह खैरागढ़ से विधायक रहे. उनके निधन के बाद चुनाव हो रहा है. हमारी पार्टी की एक बड़ी क्षति हुई है. खैरागढ़ में एक बार फिर से जनता जेसीसीजे के प्रत्याशी को जिताकर विधायक देवव्रत सिंह को श्रद्धांजलि (Tribute to MLA Devvrat Singh) अर्पित करेगी. लगातार हमारे पार्टी के कार्यकर्ता खैरागढ़ विधानसभा में सक्रिय हैं. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी खैरागढ़ को अलग जिला बनाने की मांग को लेकर जनता के बीच में जाएंगे. जल्द ही हमारे प्रत्याशी के नाम का ऐलान किया जाएगा. जोगी कांग्रेस दमखम के साथ इस चुनाव को लड़ेगी और अपना विधायक जिताकर लाएगी. (jccj claims victory in Khairagarh)



परफॉर्मेंस के आधार पर अपना नेता चुनती है खैरागढ़ की जनता



खैरागढ़ विधानसभा की बात की जाए तो विधानसभा क्षेत्र के वोटर परफॉर्मेंस के आधार (on the basis of voter performance) पर अपने नेता का चयन करते हैं. हालांकि इस उपचुनाव में जनता किस पार्टी पर अपना भरोसा जताएगी, यहां आने वाले दिनों में तय होगा. फिलहाल सभी राजनीतिक पार्टियां अपने-अपने प्रत्याशी चयन को लेकर मंथन कर रहीं हैं. जल्द ही इस उपचुनाव में तीनों पार्टियां अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा करेगी. लेकिन इस बार खैरागढ़ का मुकाबला रोचक होगा, क्योंकि पिछली बार जनता ने पार्टी नहीं अपने नेता को वोट दिया था. ऐसे में जनप्रिय नेता के चले जाने से सीट खाली हुई है. वहीं कांग्रेस सत्ता में है. ऐसे में कहीं जनता आने वाले दो साल को देखते हुए सरकार के पक्ष में वोट करके बीजेपी और जनता कांग्रेस को आईना ना दिखा दे.