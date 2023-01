चुनावी साल में बढ़े धरना, रैली और घेराव

रायपुर: छत्तीसगढ़ तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ से संरक्षक विजय कुमार झा ने बताया कि "सरकार बनने के पूर्व प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने साल 2018 में अपने जन घोषणा पत्र में शासकीय कर्मचारी और अनियमित कर्मचारियों को जो वादे किए थे, वह आज तक पूरे नहीं हो पाए हैं. increase in rally protest and encirclement जिसके कारण प्रदर्शनकारी घेराव धरना प्रदर्शन और रैली निकालकर प्रदर्शन कर रहे हैं. raipur news update सरकार का 10 महीने का कार्यकाल बचा हुआ है. encirclement in raipur in election year ऐसे में इस नए साल में चुनावी साल होने के कारण धरना प्रदर्शन घेराव रैली की संख्या भी बढ़ जाएगी. ऐसा करके कर्मचारी संगठन सरकार के ऊपर दबाव बना रहे हैं.

"चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ सकता है": विजय कुमार झा ने आगे बताया कि "आने वाले दिनों में अनियमित कर्मचारी, वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी भी प्रदर्शन की तैयारी में हैं. विधवा महिलाएं अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर 79 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं. raipur news update उन्हें योग्यता के अनुसार अनुकंपा नियुक्ति दी जानी चाहिए. increase in rally protest and encirclement पूरे प्रदेश में 7000 नगर सैनिक के पद आज भी रिक्त पड़े हुए हैं. encirclement in raipur in election year सरकार इसके बावजूद प्रदर्शनकारियों की मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले चुनाव में सरकार को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ सकता है."



पिछले 79 दिनों से प्रदर्शन कर रही अनुकंपा संघ: गौरतलब हो कि दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ अपनी 1 सूत्रीय मांग अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर पिछले 79 दिनों से प्रदर्शन कर रही हैं. raipur news update गुरुवार को अनुकंपा संघ मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने जा रही थी. encirclement in raipur in election year इस दौरान प्रदेश उपाध्यक्ष दिवंगत पंचायत शिक्षक अनुकंपा संघ माधुरी चंद्रा का कहना है कि "हम पिछले 79 दिनों सरकार से अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं. जन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है. increase in rally protest and encirclement जिसके कारण सड़क पर उतरकर इन्हें आंदोलन करना पड़ रहा है. पुलिस ने हमें स्मार्ट सिटी ऑफिस के पास रोक दिया."

"योग्यता के अनुसार हमें सरकार अनुकंपा नियुक्ति दे": पंचायत शिक्षक की विधवा पूर्णिमा श्रीवास दिवंगत का कहना है कि "जगह जगह पर कार्यक्रमों का आयोजन होता हैं. वहां पर भारत माता की जय और छत्तीसगढ़ महतारी की जय के नारे लगाए जाते हैं. raipur news updateआखिर छत्तीसगढ़ की महतारी कौन है और भारत माता कौन है. increase in rally protest and encirclement जिसकी हमें जयकारे के नारे लगाने पड़ते हैं. हम सरकार से कोई नई नौकरी नहीं मांग रहे हैं. encirclement in raipur in election year बल्कि हमारी योग्यता के अनुसार हमें सरकार अनुकंपा नियुक्ति की सौगात दे दे यही हमारे लिए काफी होगी."