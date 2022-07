रायपुर: छत्तीसगढ़ के आईएएस अवनीश शरण सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. उनकी पोस्ट अक्सर कुछ हटकर और एक खास मैसेज देने वाली होती है. शुक्रवार उन्होंने अपनी सफलता के पीछे की मेहनत सोशल मीडिया पर साझा की. अपने ट्विटर अकाउंट पर उन्होंने अपने पढ़ाई और अपनी विफलताओं को लेकर ट्वीट कर कैप्शन में लिखा "मेरी यात्रा". आज अवनीश एक सफल आईएएस आफिसर के तौर पर कार्य कर रहे हैं. लेकिन अवनीश शरण के आईएएस बनने का सफर काफी संघर्ष भरा रहा है. अवनीश 13 से अधिक बार फेल हुए, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और मेहनत करना जारी रखा. उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा में देश में 77 वां स्थान हासिल (ias awanish sharan tweet to success journey ) किया.

ऐसी रही अवनीश की यात्रा: अवनीश शरण ने सोशल मीडिया पर अपनी यात्रा साझा की. अवनीश ने कक्षा दसवीं में 44.7%, 12 वीं कक्षा में 65.5 %, ग्रेजुएशन में 60 % अंक हासिल किए. सीडीएस की परीक्षा में फेल रहे, उसके बाद सीपीएस परीक्षा में भी उन्हें सफलता हासिल (IAS awanish not give up even after failing 13 times And Ranked 77th in country) नहीं हुई. राज्य लोक सेवा आयोग की 10 से अधिक बार प्रारंभिक परीक्षा दिलाई उसमें भी वे फेल रहे. यूपीएससी सिविल सेवा की परीक्षा प्रथम प्रयास में वे साक्षात्कार तक पहुंचे और दूसरे प्रयास में उन्होंने देश में 77 रैंक हासिल किया. सोशल मीडिया पर यह पोस्ट करने के बाद उनके फॉलोअर्स कमेंट कर तरह-तरह के सवाल पूछने लगे हैं, जिसका जवाब भी अवनीश ने बखूबी दिया. उनका यह पोस्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहे छात्रों को मोटिवेट कर रहा है.



बोर्ड एग्जाम रिजल्ट के दौरान भी रहे थे चर्चा में: 6 जुलाई को अपनी शरण में सोशल मीडिया अकाउंट पर अपने दसवीं की मार्कशीट शेयर (IAS awanish not give up even after failing 13 times And Ranked 77th in country) की थी. उस दौरान स्कूल के परिणाम जारी हुए थे. ऐसे में जिन छात्रों के एग्जाम में कम नंबर आए हैं, ऐसे छात्रों को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने अपने दसवीं की मार्कशीट शेयर (IAS awanish not give up even after failing 13 times And Ranked 77th in country) की थी. दसवीं कक्षा में वे 44.7 परसेंट के साथ थर्ड डिवीजन से पास हुए थे. इस पोस्ट के माधयम से उन्होंने कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को मोटिवेट किया था.





साल 2017 में बेटी का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराया: बलरामपुर जिले में कलेक्टर रहने के दौरान अवनीश शरण ने अपनी बेटी का एडमिशन सरकारी प्राथमिक स्कूल में कराया था, जिससे वे चर्चा में आ गए थे. लोगों ने उनकी काफी सराहना की थी, बल्कि कई लोगों के लिए अवनीश शरण रोल मॉडल (ias awanish sharan) भी बने.





प्रधानमंत्री से मिल चुका है सम्मान: अवनीश शरण बेहद सरल और साधारण स्वभाव के हैं. यह सोशल मीडिया में उनकी पोस्ट से साफ झलकता है. लोगों की मदद करने में वह सबसे आगे रहते हैं. उनके सराहनीय काम को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उन्हें सम्मानित किया है. आईएएस अवनीश शरण सोशल मीडिया में पढ़ाई के लिए प्रेरित करते रहते हैं. साथ ही कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करने वाले युवाओं को भी मार्गदर्शन (IAS awanish not give up even after failing 13 times And Ranked 77th in country) देते रहते हैं.