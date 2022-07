रायपुर :विटामिन डी की कमी से शरीर में कई तरह की समस्याएं देखने को मिलती (How to overcome Vitamin D deficiency) है. विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है. बदलती लाइफस्टाइल की वजह से हम ज्यादा देर तक सूर्य की रोशनी नहीं ले पाते जिसके कारण शरीर में विटामिन डी की कमी होने लगती है. एक सर्वे के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 67% युवा विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं. विटामिन डी की कमी को धूप से पूरा किया जा सकता है. अल्ट्रावायलेट किरणें हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन डी बनाने का काम करती है. विटामिन डी शरीर में विटामिन d1 d2 और D3 के रूप में पाया जाता है. इसकी कमी होने से शरीर में बैक पेन, हेयर फॉल ,शारीरिक रूप से कमजोरी, बड़ों में विटामिन डी की कमी होने से हड्डियां कमजोर होनी शुरू हो जाती है. जिससे ऑस्टियोपोरोसिस होने का खतरा भी बढ़ जाता (Vitamin D deficiency causes many diseases) है. इसके साथ ही बच्चों में विटामिन डी की कमी होने से रिकेट्स नामक बीमारी होती है.

कैसे करें विटामिन डी की कमी को दूर ?

डाइटिशियन डॉक्टर सारिका श्रीवास्तव ने बताया कि "विटामिन डी की कमी होने से खान-पान का ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है. अगर आप विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं तो सूर्य की रोशनी लेनी चाहिए. कैलशियम मैग्निशियम को आब्जर्व करने में सहायक होता है. इम्यून सिस्टम के साथ ही नर्वस सिस्टम के लिए भी अच्छा माना जाता है. प्रेग्नेंट लेडी में विटामिन डी की कमी होती है, तो मिसकरेज होने की भी संभावना बढ़ जाती (Vitamin D deficiency dangerous in pregnancy) है."विटामिन डी की कमी को दूर करने के लिए यदि आप नॉनवेजिटेरियन है तो एग चिकन फिश जैसी चीजों का सेवन करें. साथ ही जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स पनीर, दही, दूध का सेवन किया जा सकता है. इनमें अधिक मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है. इसके साथ ही फोर्टीफाइड ऑरेंज जूस में भी अच्छी मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है. मशरूम को भी विटामिन डी का अच्छा सोर्स माना जाता (What are the sources of Vitamin D) है. ड्राई फ्रूट्स में अखरोट और बादाम में भी विटामिन डी की मात्रा अधिक पाई जाती है. विटामिन डी की कमी से जूझ रहे हैं तो मल्टीग्रेंस का भी उपयोग किया जा सकता है. इन चीजों के नियमित सेवन करने से विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सकता है.