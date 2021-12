रायपुर: साल 2022 के शुरुआती माह में कालसर्प योग बन रहा है. 31 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक कालसर्प योग का प्रभाव रहेगा. इस बार साल 2022 की शुरूआत शनिवार से हो रही है. न्याय के देवता शनि देव माने जाते हैं. शनि राहु और शुक्र की युति बन रही है, जो अत्यंत शुभकारी है. काल पुरुष की दूसरी राशि के रूप में वृषभ राशि (year 2022 Taurus ) को जाना जाता है.

वृषभ राशि पृथ्वी तत्व की राशि कहलाती है(year 2022 will be auspicious for people of Taurus) . जो कि स्थिर राशि है. वृषभ के स्वामी शुक्र देव हैं. शुक्र देव शनिदेव के मित्र हैं. वृषभ राशि के जातकों के लिए शनिदेव की विशेष कृपा (New year for the people of Taurus) बनी हुई है. वर्तमान में भाग्य स्थान पर शनि देव गोचर कर रहे हैं.

ज्योतिष पंडित अरुणेश शर्मा

दूध से बनी चीजों का दान करना लाभदायक

इस विषय में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान ज्योतिष पंडित अरुणेश शर्मा (Astrology Pandit Arunesh Sharma) ने बताया कि शनि देव वर्तमान में भाग्य स्थान पर गोचर कर रहे हैं. आगे बढ़ते हुए कुंभ राशि में जाने पर अत्यंत शुभता की स्थिति बनेगी. गुरु लाभ स्थान में हैं, ऐसे में वृषभ राशि के जातकों को दूध से बनी चीजों का दान करना चाहिए. अच्छी स्थिति बनेगी, महत्वपूर्ण कार्यों को वर्ष के उत्तरार्ध में करने से अच्छे परिणाम मिलेंगे. क्योंकि वर्ष की शुरूआत में कालसर्प योग बन रहा है. वृषभ राशि के जातक में राहु मौजूद है. राहु के उपाय के लिए बहते हुए जल में जौ और तिल प्रवाहित करने से राहु को शांति मिलती है.

वृषभ राशि के करियर के लिए शुभ होगा साल

वृषभ राशि के जातक भगवान शिव को जल चढ़ाकर सफेद चंदन लगायें. इससे अच्छे परिणाम भी मिलेंगे. शुक्र देव के लिए शक्कर का दान करना चाहिए. भाग्य अच्छा होगा. साथ ही वृषभ राशि के जातकों के लिए यह साल करियर कारोबार के लिए अच्छा रहने वाला है. व्यापार, संतान प्राप्ति के साथ सुख में वृद्धि होगी. घर-वाहन संबंधी मामले भी हल होंगे.

विदेश में नौकरी की संभावना

वृषभ राशि वाले जातकों के लिए यह साल एक से अधिक माध्यमों से धन की प्राप्ति करने में कामयाब साबित होगा. कार्यस्थल पर हर समय प्रशंसा का पात्र बने रहेंग. कार्य क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि मिलने की भी संभावना है. वृषभ राशि के जो जातक विदेश में नौकरी करने को इच्छुक हैं, उनके लिए भी साल 2022 अनुकूल दिखाई दे रहा है. मनचाही नौकरी मिलने के प्रबल आसार रहेंगे. सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे जातकों के लिए सफलता मिलने की भी उम्मीद दिखाई दे रही है.