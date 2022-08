रायपुर: हर घर तिरंगा अभियान के बाद सरकार के द्वारा आजादी के 75 वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है. अब हर दुकान तिरंगा कार्यक्रम को लेकर रायपुर के व्यापारी और चेंबर ऑफ कॉमर्स ने भी तैयारियां पूरी कर ली है. सरकार के ऐलान के साथ ही आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हर दुकान तिरंगा कार्यक्रम 13 से 15 अगस्त को शुरू की जाएगी, जिसकी तैयारियां व्यापारी और छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स ने बीते दिनों बैठक लेकर पूरी कर ली है. इसके पहले आजादी का जश्न 15 अगस्त और 26 जनवरी के दिन तिरंगा लहराया जाता था. लेकिन अब हर घर तिरंगा और घर घर तिरंगा के साथ ही हर दुकान पर तिरंगा देखने को (Traders and Chamber of commerce will Har Dukan tiranga campaign in Raipur ) मिलेगा.

रायपुर में हर दुकान तिरंगा अभियान

हर घर होगा ध्वजारोहण: हर घर तिरंगा और घर-घर तिरंगा के बाद अब हर दुकान तिरंगा देखने को मिलेगा. इसको लेकर ईटीवी भारत ने कुछ व्यापारियों से बात की. उन्होंने बताया कि तिरंगा झंडा हमारे देश की आन, बान और शान है, इसे लगाना और इसका सम्मान करने से मन में देश भक्ति के भाव जागृत होंगे. देश की आजादी में जितने भी देशभक्त शहीद हुए हैं, उन्हें भी इस बहाने याद किया जाएगा. पहले लोग 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन ही अपने घरों पर ध्वजारोहण किया करते थे. लेकिन अब साल भर तिरंगे झंडे का ध्वजारोहण किया जा सकेगा. जो देश भक्ति की याद दिलाता रहेगा.

तिरंगा का करना चाहिए सम्मान: इस विषय में व्यापारी विवेकानंद गुप्ता ने बताया, "तिरंगा हमारी आन, बान और शान है. हमें इसका सम्मान करना चाहिए. तिरंगे का सम्मान करना हमारे लिए गर्व की बात है. यह हमारे लिए भगवान से भी बढ़कर हैं. पहले तिरंगे का सम्मान करना चाहिए, उसके बाद अपने भगवान का सम्मान किया जाना चाहिए. बीते 12 सालों से दुकान खोलने के बाद सबसे पहले काउंटर पर तिरंगा झंडे को रखकर फूल अर्पित करने के बाद अपने भगवान को फूल अर्पित करते हैं."

हर दुकान में दिखेगा तिरंगा: इस विषय में व्यापारी विकास भाऊ कहते हैं "चेंबर ऑफ कॉमर्स के द्वारा इस बात की सूचना मिली है कि 13 से 15 अगस्त तक हर व्यापारी अपने दुकान पर तिरंगा रखकर उसका सम्मान करेगा. पूरे देश में राष्ट्रप्रेम की भावना को जागृत करना है, जिसके लिए तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है."

यह भी पढ़ें: कांकेर में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जागरुकता की कमी

तिरंगा के प्रति सम्मान: व्यापारी मुकेश अग्रवाल का कहना है कि "मोदी सरकार ने आम नागरिकों के मन में देशभक्ति को जागृत करने के लिए सबसे बड़ा काम किया है. वह तिरंगा के प्रति सम्मान और आदर का भाव जागृत किया है. पहले लोग अपने घरों में 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन ध्वजारोहण किया करते थे. लेकिन अब पूरे साल भर लोग अपने घर और दुकानों में ध्वजारोहण कर सकते हैं."

नियमों में हुआ बदलाव: चेंबर ऑफ कॉमर्स के कार्यकारी अध्यक्ष विक्रम सिंह देव का कहना है कि, " पहले मशीन से बने और पॉलिस्टर से बने राष्ट्रीय ध्वज के उपयोग की अनुमति नहीं थी. इंडियन फ्लैग कोड में संशोधन किया गया, जिसके बाद अब कोई भी नागरिक किसी भी दिन झंडा फहरा सकता है. चाहे वह राष्ट्रीय ध्वज पॉलिस्टर या फिर मशीन से बना हुआ हो."