नए साल की पार्टियों के लिए दिशानिर्देश

रायपुर: घर में शराब पार्टी को लेकर आबकारी विभाग की ओर से ऐसा कोई दिशा निर्देश या नियम नहीं है. लेकिन अपने घर पर शराब पार्टी कर सकता हैं. पर शराब की मात्रा को लेकर जरूर नियम है.



एक व्यक्ति रख सकता है 5 लीटर तक शराब: शहर में होने वाली शराब पार्टियों को लेकर कई तरह के दिशा निर्देश आबकारी विधाग की ओर से दिए जाते हैं. 31 फर्स्ट की पार्टी के लिए भी रात 12:30 बजे तक ही शराब परोसी जा सकती है. लेकिन घरों में होने वाली शराब पार्टी के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं है.

घरेलू आयोजनों के लिए दिशानिर्देश नहीं: आबकारी उपायुक्त अरविंद पटले कहते हैं कि "घरेलू आयोजनों के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं है. आधिपत्य सीमा जरूर है. एक समय में एक व्यक्ति 5 लीटर तक शराब रख सकता है. खास बात यह है कि शराब पीकर शोर शराबा नहीं किया जा सकता. यदि पड़ोसियों को दिक्कतें हुई तो उस आधार पर पुलिस कार्रवाई कर सकती है."



इन नियमों का करें पालन: राजधानी रायपुर में नए साल को लेकर किसी तरह की दुर्घटना ना हो. इसे लेकर रायपुर पुलिस भी सजग है. पुलिस ब्रीथ एनालाइजर का इस्तेमाल करने जा रही है. इससे से पता चलता है कि आपके खून में अल्कोहल की कितनी मात्रा है. अगर 100ml खून में 30mg से ज्यादा अल्कोहल पाया जाता है. तो चलानी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही रेव पार्टी पर पुलिस की नजर रहेगी. ऐसी पार्टियां जो बिना अनुमति की संचालित होंगी. उस पर कार्रवाई की जाएगी. खासकर इन पार्टियों पर ड्रग्स जैसे नशीली पदार्थों के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा है.