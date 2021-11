रायपुर: देश के कई राज्यों में दूसरे देश से आए लोग संक्रमित मिल रहे हैं. अब यह भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि कही ये ओमिक्रॉन वायरस (Omicron Virus) तो नहीं है. केंद्र सरकार ने ओमिक्रॉन को लेकर पूरे देश में अलर्ट जारी किया है. इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना वायरस के नए वेरियंट ओमिक्रॉन (New Variants Omicron) के संक्रमण पर नियंत्रण के परिप्रेक्ष्य में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare) की ओर से दिशा-निर्देश के संबंध में आदेश जारी किया है.

नए वेरिएंट को लेकर गाइडलाइन जारी

सामान्य प्रशासन विभाग ने समस्त विभागों के भारसाधक सचिव, समस्त संभागायुक्त, समस्त कलेक्टर और समस्त विभागाध्यक्ष को निर्देश दिए है.