रायपुर: साल 2022 के जनवरी महीने में कालसर्प योग (Kalsarpa Yoga in month of January) भी बन रहा है. 31 दिसंबर 2021 से 27 जनवरी 2022 तक कालसर्प योग का प्रभाव रहेगा. इस बार साल 2022 की शुरुआत शनिवार से हो रही है. न्याय के देवता शनि देव (Lord of Justice Shani Dev) माने जाते हैं. शनि, राहु और शुक्र की युति बन रही है. यह अत्यंत शुभकारी है.

मिथुन राशि वर्षफल 2022

मिथुन राशि काल पुरुष की तीसरी राशि कहलाती है. इसके स्वामी बुध हैं, जो कुमार ग्रह के रूप में जाने जाते हैं. बुध ग्रह द्विगोचर ग्रह माना जाता है. यानी जो स्थिर और अस्थिर होते हैं. मिथुन राशि के जातक के लिए यह साल मेलजोल बढ़ाने के साथ ही व्यवहार कुशल होगा.

मिथुन राशि के लिए नया साल 2022 (new year 2022) कैसा रहेगा ?

ज्योतिष एवं वास्तु शास्त्री पंडित अरुणेश शर्मा बताते हैं कि, मिथुन राशि के जातकों के लिए गुरु के कारण यह साल अत्यंत प्रभावशील रहने वाला है. भाग्य स्थान की राशि को गुरु देख रहे हैं. स्वास्थ्य अच्छा रहेगा. धन-धान्य में वृद्धि होगी. शुरुआत में शनि देव के कारण साल थोड़ा धीमा रहेगा. ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को किसी तरह की गलती या चूक नहीं करनी चाहिए. इसके लिए उन्हें खास ध्यान रखना होगा कि किसी गरीब का दिल ना दुखाएं, शुभता बनी रहेगी और शनि देव के उपाय करने होंगे. शनि देव को शांत करने के लिए ओम शं शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना होगा.



मकर संक्रांति पर मिथुन राशि वाले करें खास उपाय

नया साल 2022 पर मकर संक्रांति पहला पर्व होगा. मिथुन राशि के जातकों को इस पर्व पर विशेष उपाय कने चाहिए. उन्हें काला तिल या फिर तिल के बने लड्डू का दान करने से फायदा होगा. शनि देव शांत होंगे. ऐसा करने से शनि की अढ़ईया का प्रभाव कम रहेगा. 29 अप्रैल के बाद शनि देव जब अपनी राशि बदलेंगे तो शुभता की स्थिति बनेगी और उत्तरोत्तर परिणाम बेहतर होते चले जाएंगे.



मेष राशि वालों का निजी जीवन अच्छा रहेगा

मेष राशि के जातकों के लिए यह साल निजी जीवन के लिए अच्छा रहेगा. करियर कारोबार के लिए मध्यम बना रहेगा. स्वास्थ्य के लिए कमजोर रहने की संभावना है. ऐसे जातकों को सतर्क और सावधानी से काम करना होगा. विशेष उपाय के लिए मिथुन राशि के जातकों को महामृत्युंजय का जाप, रुद्राभिषेक का जाप करना होगा. मिथुन राशि के जातक गरीबों को कंबल दान करें. इससे शुभता बनी रहेगी.