रायपुर : छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के जयस्तंभ चौक पर मंगलवार को बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने 3 घंटे प्रदर्शन Uproar of Bajrangis in Raipur किया. बिना अनुमति भारी संख्या में प्रदर्शन करने आए वाहनों की आवाजाही ठप रही. इस दौरान चारों दिशाओं से यातायात बाधित हो गया. एंबुलेंस समेत सैकड़ों वाहन चौक के चारों तरफ फंसे हुए थे. हजारों लोग परेशान होते रहे. पुलिसकर्मियों से भी धक्कामुक्की की गई. इसके बाद गोलबाजार पुलिस ने मंगलवार की देर रात बजरंग दल के 8 नेताओं के खिलाफ नामजद समेत अन्य 80 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया FIR lodged against eight activists in Raipur है.



धक्का मुक्की में टीआई गिरे, ई रिक्शा पलटाने की कोशिश : गोल बाजार थाना प्रभारी Gol Bazar Police Station सुदर्शन ध्रुव ने खुद एफआईआर दर्ज की है. उन्होंने शिकायत में बताया कि '' भारी संख्या में भीड़ अचानक जस्तंभ चौक पहुंच गई. सभी लोग नारा लगा रहे थे. साथ ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पुतला भी जलाया. इस दौरान पुलिस की धक्का-मुक्की भी हुई प्रदर्शनकारियों ने मुझे धक्का दिया और गाड़ियों पर गिर गया. इसके बाद कुछ लोग ई रिक्शा को भी पल हटाने की कोशिश कर रहे थे. प्रदर्शनकारी पुतला दहन के लिए हिंसात्मक होकर शासकीय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग कर हंगामा किया.'' FIR registered after Bajrang Dal workers ruckus





क्यों कर रहे हैं सीएम भूपेश का विरोध : शाहरुख खान की फिल्म पठान में एक गाने में अभिनेत्री के भगवा रंग जैसे कपड़े पहनने पर विवाद चल रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए सीएम बघेल ने बजरंग दल के लोगों के भगवा रंग पहनने पर सवाल खड़े किए थे. उन्होंने कहा था कि '' भगवा कपड़े पहनना अलग है, धारण करना अलग. इसे साधु संत अंगीकार करते हैं, जब वह पूरे समाज और परिवार का त्याग कर देते हैं. चिता से निकलने वाली ज्वाला का रंग भगवा है. उन्होंने कहा कि यह बजरंगी गुंडे, भगवा रंग का गमछा पहन कर निकलते हैं. बताए उन्होंने क्या त्याग किया है. परिवार के लिए क्या त्याग किया है. यहां तो वसूली करने के लिए इसे पहन रहे हैं.'' सीएम बघेल के इस बयान के विरोध में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ता पुतला दहन करने जयस्तंभ चौक पहुंचे थे. FIR registered after Bajrang Dal workers ruckus



किनके खिलाफ हुई है FIR : गोल बाजार थाना प्रभारी Gol Bazar Police Station ने बताया कि '' जस्तंभ चौक में धरना प्रदर्शन और रैली पूरी तरह से प्रतिबंधित है. जय स्तंभ चौक में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करने से पहले जिला प्रशासन से परमिशन लेना जरूरी है. जिन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है. उसमें रवि वादवानी, शिव शंकर, ऋषि मिश्रा, घनश्याम चौधरी, भीम साहू, जय साहू, सुधाकर द्विवेदी, विनय पांडे समेत अन्य 80 लोग शामिल है. इनके खिलाफ गोल बाजार पुलिस ने धारा 186, 147, 149, 353, 341 के तहत मामला दर्ज किया है." Raipur crime news