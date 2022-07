रायपुर : छत्तीसगढ़ सरकार की किसान हितैषी नीतियों और कार्यक्रमों को देखते हुए केन्द्र सरकार का कृषि मंत्रालय किसान शिकायत निवारण पोर्टल (Farmer Grievance Redressal Portal) यानी एफजीआर की लॉचिंग गुरुवार सुबह छत्तीसगढ़ से कर रहा (FGR online portal launched in Chhattisgarh) है. राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में वीसी से लॉन्चिंग होगी. केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने देशभर के किसानों की खेती-किसानी संबंधी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित शिकायतों के निदान के लिए एफजीआर तैयार किया गया (Farmers of Chhattisgarh benefit under the scheme of the Center) है. इस पोर्टल को फिलहाल केन्द्र सरकार द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में छत्तीसगढ़ में लागू किया जा रहा है. जिसके परिणाम को देखते हुए बाद में पूरे देश में लागू किया (Chhattisgarh number one in the pilot project of the central government) जाएगा.



कैसा रहेगा पोर्टल : केन्द्रीय कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ के एपीसी डॉ. कमलप्रीत सिंह को कृषि विभाग अधिकारियों, कृषक प्रतिनिधियों, किसानों एवं पंचायतों के पदाधिकारियों को ऑनलाइन जोड़ने और उन्हें शॉर्ट कोड 14447 से उपलब्ध कराने को कहा है. कृषि मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ का चयन प्रधानमंत्री फसल बीमा के क्रियान्वयन में प्रदेश की बेहतर परफॉरमेंस और बीमा दावा राशि के भुगतान में देश का अग्रणी राज्य होने की वजह से किया गया. कृषि मंत्रालय राज्य में किसानों के पंजीयन, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी, राजीव गांधी न्याय योजना, मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए एकीकृत किसान पोर्टल के परिणामों को देखते हुए एफजीआर के बीटा वर्जन की शुरूआत छत्तीसगढ़ से करने जा रहा है.



कब हुई शुरुआत : एफजीआर के बीटा वर्जन का शुभारंभ 21 जुलाई को सुबह 11 बजे से हुई. एफजीआर पोर्टल के माध्यम से किसान अपनी खेती-किसानी विशेषकर फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का निदान प्राप्त कर सकेंगे. किसान टेलीफोन या मोबाइल के माध्यम से बताई गई समस्याएं एवं शिकायतों इस पोर्टल में ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं, जिसके निदान की सूचना उन्हें ऑनलाइन प्राप्त होगी.