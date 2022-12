रायपुर: दिवाली का त्यौहार पांच दिनों का होता है जिसकी शुरुआत धनतेरस के दिन से होती है. Festivals of year 2023 जिसके बाद नरक चतुर्दशी, दिवाली, गोवर्धन पूजा और अंतिम दिन भाई दूज मनाया जाता है. Chhath Puja in year 2023 वहीं छठ के महापर्व में मुख्य रूप से नहाय खाय, खरना मनाया जाता है. Diwali in year 2023 जिसके बाद डूबते और उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. Know about Diwali and Chhath Puja तो चलिए जानते हैं 2023 में कब मनाया जाएगा छठ पर्व.

दिवाली का पौराणिक महत्व: ऐसी मान्यता है कि दिवाली की रात मां लक्ष्मी स्वर्ग लोक से धरती में अपने भक्तों के बीच आती हैं. Festivals of year 2023 दिवाली के दिन लक्ष्मी जी लोगों के घरों का विचरण करती हैं और भक्तों से प्रसन्न होकर उनके घरों में वास करती हैं. Chhath Puja in year 2023 हिंदू पंचांग के मुताबिक दिवाली का त्योहार हर साल कार्तिक महीने की अमावस्या तिथि को मनाया जाता है. Know about Diwali and Chhath Puja साल 2023 में कार्तिक महने की अमावस्या तिथि 12 नवंबर को है.

दिवाली मुहूर्त्त:

मां लक्ष्मी की पूजा का मुहूर्त्त: 17:40 से 19:36

प्रदोष काल: 17:29 से 20:07

वृषभ काल: 17:40 से 19:36

छठ महापर्व का महत्व: हर साल दिपावली के छह दिन बाद छठ महापर्व को मनाया जाता है. Diwali in year 2023 मुख्य रूप से यह महापर्व बिहार, झारखंड, बंगाल, यूपी में बड़े स्तर पर मनाया जाता है.Chhath Puja in year 2023 लेकिन अब यह पर्व पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाने लगा है. छठ महापर्व सूर्य भगवान और षष्ठी माता को समर्पित होता हा. छठ पूजा में महिलाएं और पुरुष 36 घंटे का निर्जला व्रत रख कर अपने संतान के अच्छे स्वास्थ्य, सफलता और दीर्घायु की कामना करते हैं.

नहाय खाय से पर्व की शुरुआत: साल 2023 में छठ महापर्व 17 नवंबर 2023 से लेकर 20 नवंबर 2023 तक मनाया जाएगा. Diwali in year 2023 छठ महापर्व कुल चार दिन तक मनाया जाता है. जिसमें नहाय खाय से पर्व की शुरुआत होती है. जिसके बाद दूसरे दिन खरना मनाया जाता है. Chhath Puja in year 2023 फिर तीसरे दिन डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है. जिसके बाद चौथे दिन उगते सूर्य को जल अर्पित किया जाता है. Know about Diwali and Chhath Puja साल 2023 में छठ पूजा 19 नवंबर को पड़ रहा है.

ये भी पढ़ें: Makar Sankranti 2023 : जानिए कब है मकर संक्रांति शुभ मुहूर्त और महत्व

छठ महापर्व का मुहूर्त्त: