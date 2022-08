रायपुर : पूरे देश में आजादी की 75वीं वर्षगांठ को अमृत महोत्सव (azadi ka amrit mahotsav) के रूप में मनाया जा रहा है. इस साल हर घर तिरंगा घर-घर तिरंगा हर दुकान तिरंगा इस अभियान को गति देने के लिए शुक्रवार को किन्नर समुदाय के लोगों ने तिरंगा यात्रा निकालकर लोगों को जागरूक (eunuchs took out tricolor yatra in raipur) किया. देशभक्ति के नारे भी लगाए. जनहित फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ किन्नर कल्याण संगठन ने मिलकर तिरंगा यात्रा निकालकर घर-घर तिरंगा का वितरण (har ghar tiranga abhiyan) किया.







किन्नरों ने तिरंगा यात्रा निकाली : राजधानी रायपुर में शुक्रवार को जनहित फाउंडेशन और छत्तीसगढ़ किन्नर कल्याण संगठन ने संयुक्त रुप से राजधानी में तिरंगा यात्रा निकाली . किन्नरों ने लोगों को तिरंगा के प्रति जागरूक करने के साथ ही घर घर जाकर लोगों को तिरंगा का वितरण किया. किन्नर समुदाय के द्वारा निकाली गई यह तिरंगा यात्रा गुरुनानक चौक से होते हुए रामसागरपारा के बाद जयस्तंभ चौक पर समाप्त हुई.



बीएसएफ ने भी निकाली तिरंगा यात्रा : आज सुबह बीएसएफ के जवानों ने भी नवा रायपुर में तिरंगा यात्रा (BSF took out the tiranga yatra in Nava Raipur) निकाली. जिसमें जवान और अधिकारियों के साथ ही नवा रायपुर की आम जनता भी शामिल हुई थी. लोगों में देशभक्ति की भावना जागृत हो सके. इसलिए लोगों को तिरंगा यात्रा निकालकर देशभक्ति का संदेश देने के साथ ही देशभक्ति का नारा भी लगाया.