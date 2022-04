World Heritage Day: फ्री में कीजिये ताज का दीदार, जानें क्या है कारण

विश्व हेरिटेज दिवस (World Heritage Day) के अवसर पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की ओर से पर्यटकों को तोहफा दिया जा रहा है. इस अवसर पर 18 अप्रैल को एएसआई संरक्षित किसी भी स्मारक में फ्री इंट्री मिलेगी.click here

आकांक्षी जिलों का दौरा करने चार केंद्रीय मंत्रियों का छत्तीसगढ़ दौरा

union ministers visit Chhattisgarh: आकांक्षी जिलों का दौरा करने चार केंद्रीय मंत्री सोमवार को छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं. वे राजनांदगांव, कांकेर, दंतेवाड़ा और कोरबा का दौरा करेंगे.click here

पांच प्रतिशत के कर स्लैब को हटायेगी जीएसटी परिषद, कुछ उत्पादों के लिए नई दरें संभव

माल एवं सेवा कर (goods and services tax) परिषद की अगले महीने होने वाली बैठक में पांच प्रतिशत के कर स्लैब को समाप्त करने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है. click here

जहांगीरपुरी हिंसा मामले में 14 आरोपी गिरफ्तार, भाजपा ने बताया साजिश

दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर निकाले गए जुलूस के दौरान हुई झड़प में 8 पुलिसकर्मी और एक आम नागरिक सहित कुल नौ लोग घायल हुए हैं. पुलिस ने इस मामले में अब तक 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस का कहना है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है. वहीं, भाजपा ने इसे साजिश करार दिया है और देश से अवैध प्रवासियों को तत्काल बाहर निकालने की मांग की है. click here

असम: पूर्व सांसद रिपुन बोरा का कांग्रेस से इस्तीफा, टीएमसी में शामिल

असम के पूर्व सांसद और राज्य के पूर्व अध्यक्ष रिपुन बोरा ने अपने इस्तीफे में कहा कि बीजेपी से लड़ने के बजाए असम कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं का एक वर्ग विपक्षी सरकार के साथ गुप्त समझौता कर रहा है.click here

हमने संकल्प लिया है छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएंगे: आप

Rajya Sabha MP Sandeep Pathak visit to Chhattisgarh: रायपुर में आप पार्टी के सीनियर लीडर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने पीसी में छत्तीसगढ़ सरकार पर कई आरोप लगाए. साथ ही दावा किया है छत्तीसगढ़ में दिल्ली मॉडल लागू करेंगे.click here

तीन दिवसीय राष्ट्रीय जनजातीय साहित्य महोत्सव में जुटेंगे देशभर के जनजातीय साहित्यकार

रायपुर में जनजाति साहित्य महोत्सव का आयोजन 19 अप्रैल से किया जा रहा है. तीन दिवसीय इस आयोजन में कई प्रदेशों के साहित्यकार शामिल हो रहे हैं.click here

पीयूष गोयल बोले- फिल्म RRR की तरह रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी भारतीय अर्थव्यवस्था

वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि हमारा एमएसएमई क्षेत्र, किसान, सब मिलकर भारत को सफलतापूर्वक नई ऊंचाइयों पर ले गए हैं. उन्होंने कहा कि जिस तरह से फिल्म आरआरआर कमाई के रिकॉर्ड कायम कर रही है, ठीक उसी तरह से हमारी अर्थव्यवस्था भी रिकॉर्ड तोड़ने में जुटी है.click here

खैरागढ़ उपचुनाव: 'कांग्रेस ने खैरागढ़ में पावर का किया दुरुपयोग, 'जनता ने भाजपा के भाग्य में लिख दिया हार'

Politics after Khairagarh bypoll result: खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस पर प्रशासनिक दुरुपयोग का आरोप लगा रही है. कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी हार के बाद अपना संतुलन खो चुकी हैं.click here

जेल में बंद बंदी की जिला अस्पताल में संदिग्ध मौत, आबकारी विभाग पर मारपीट का आरोप

Excise department accused of assault in Janjgir Champa: जांजगीर चांपा में जिला जेल में बंदी की मौत का मामला सामने आने के बाद परिजन एसपी ऑफिस पहुंचे और मामले की जांच की मांग की.click here