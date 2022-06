फादर्स डे के मौके पर हर कोई अपने पिता को स्पेशल फील कराना चाहता है.लेकिन यदि आप पिता के तोहफे को लेकर कन्फ्यूज हैं तो हम आपकी परेशानी दूर किए देते(Fathers Day Gifts) हैं.

Fathers Day 2022 : फादर्स डे पर वास्तु के अनुसार तोहफा देकर पिता को कराएं स्पेशल फील पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अग्निपथ योजना के विरोध के चलते रायपुर रेलवे स्टेशन में अलर्ट जारी किया गया है. रायपुर पुलिस भी अलर्ट पर हैं.

Alert in Raipur: रायपुर रेलवे स्टेशन से लेकर थानों में क्यों है अलर्ट पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Corona figures in Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में कोरोना चौथी लहर की ओर बढ़ रहा है. पिछले हफ्तेभर में कोरोना मरीजों की संख्या काफी बढ़ी है. हालात ये हैं कि पॉजिटिविटी दर 0 से बढ़कर डेढ़ प्रतिशत के करीब पहुंच गई है.

CG corona update: सावधान! दुर्ग में कोरोना ब्लास्ट, रायपुर से भी ज्यादा मिले नए केस पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

number of borewells in chhattisgarh: छत्तीसगढ़ में पीएचई विभाग के तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक 3 लाख 48 हजार 771 बोरवेल है. ये सिर्फ एक विभाग के आंकड़े हैं. पंचायत, नगरीय निकाय या कृषि विभाग की तरफ से भी बोरवेल कराए जाते हैं. हालांकि बताया जा रहा है कि प्रदेश में 10 लाख से भी ज्यादा बोरवेल हैं. पीएचई विभाग का दावा है कि उनकी तरफ से कहीं भी बोरवेल खुले नहीं छोड़े जाते हैं.

जानिए छत्तीसगढ़ में कितने बोरवेल अब भी खुले हैं पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्किल करें

शास्त्रों में पिता का खास महत्व है. पिता को ईश्वर का दर्जा दिया गया है. रामायण, महाभारत जैसे शास्त्रों में भीष्म पिताम्मह और राम जैसे बेटों ने पिता के वचन के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया (Importance of father according to scriptures) था.

फादर्स डे 2022: शास्त्रों के अनुसार पिता का महत्व पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ संगठन सहप्रभारी नितिन नवीन ने भूपेश सरकार पर हमला बोला (Nitin Naveen challenge to Bhupesh in Korba ) है. नितिन नवीन ने भूपेश सरकार को चुनौती देते हुए कहा कि ''जितनी एफआईआर करनी है करें, बीजेपी के पास एक नहीं हजारों ओपी चौधरी हैं.''

EXCLUSIVE : सीएम भूपेश को चुनौती, 'बीजेपी के पास एक नहीं हजार ओपी चौधरी' पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्किल करें

Duty doctor beaten up in Maternal Child Hospital Mungeli : मुंगेली में इलाज के लिए गई आदिवासी युवती के परिजनों ने डॉक्टर की ही धुनाई कर दी. इसके बाद डॉक्टरों ने अस्पताल में काम बंद कर दिया है. वे सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं दे रहे हैं.

Mungeli Doctor Protest: एक तो खुजली दूसरी तरफ इलाज में देरी, फिर क्या था...पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केंद्र में सत्ता की वापसी और संगठन की मजबूती के लिए कांग्रेस ने कोरबा मुख्यालय में नव संकल्प शिविर का आयोजन शुरू किया है. इस कार्यक्रम में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए. मंच से कई कार्यकर्ता का दर्द छलक गया. क्या कांग्रेस के नव संकल्प शिविर से कोई अमृत निकलेगा?

कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में मंथन से क्या निकलेगा कोई अमृत ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

Bhupesh Baghel on Indonesia and Singapore tour: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 20 जून से इंडोनेशिया और सिंगापुर दौरे पर रहेंगे. सिंगापुर में वे इंवेस्टर्स से मिलेंगे. इंडोनेशिया में पर्यावरण सेमीनार में शामिल होंगे.

छत्तीसगढ़ में इंवेस्टमेंट की संभावनाएं बनाने भूपेश बघेल का विदेश दौरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में केन्द्र सरकार के विरोध में हंगामा हो रहा है. सड़कों पर युवा वर्ग प्रदर्शन कर रहे हैं. कई ट्रेनों को जलाया जा रहा है. इस बीच ईटीवी भारत ने छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड फौजी पन्नालाल सिन्हा से खास बातचीत (Chhattisgarh retired soldier Pannalal Sinha exclusive interview) की.

अग्निपथ पर बवाल: जानिए क्या कहते हैं छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड फौजी पन्नालाल सिन्हा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें