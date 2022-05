राहुल गांधी ने KCR पर मढ़ा करप्शन का आरोप, टीआरएस से चुनावी गठबंधन को किया खारिज

भीषण गर्मी में राष्ट्रीय दलों के केंद्रीय नेताओं के दौरे से तेलंगाना का राजनीतिक तापमान भी गरमाने लगा है. बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा के बाद शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दो दिन के दौरे पर तेलंगाना के दौरे पर पहुंचे. हनमकोंडा आर्ट कॉलेज का मैदान में आयोजित जनसभा में उन्होंने टीआरएस सरकार पर करप्शन का आरोप लगाया. टीआरएस से गठबंधन की संभावनाओं को खारिज करते हुए कांग्रेस नेता ने कहा कि तेलंगाना के साथ धोखा करने और चोरी करने वालों के साथ कांग्रेस कभी हाथ नहीं मिलाएगी.

नक्सलियों ने भूपेश बघेल के वार्ता की पेशकश को सशर्त किया स्वीकार

Naxalite Ready to talks with Bhupesh Baghel: दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी के प्रवक्ता विकल्प ने प्रेस नोट जारी किया है. जिसमें भूपेश बघेल के बातचीत के न्योते को सशर्त स्वीकार करने की बात लिखी गई है.

तेजिंदर बग्गा गिरफ्तारी केस: तीनों पक्षों ने फाइल किया एफिडेविट, कोर्ट में आज सुनवाई

बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के मामले (tejinder bagga arrest case) में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. शुक्रवार को सभी पक्षों (दिल्ली, हरियाणा और पंजाब पुलिस) ने कोर्ट में एफिडेविट फाइल करवाया.

भाजपा विधायक का दावा, '2500 करोड़ देने पर सीएम पद का दिया आश्वासन'

कर्नाटक के एक भाजपा विधायक ने ऐसा बयान दिया है, जिससे पार्टी की किरकिरी हो सकती है. विधायक ने दावा किया कि दिल्ली से उन्हें एक फोन आया था, जिसमें उनसे 2500 करोड़ रुपये मांगे गए, बदले में मुख्यमंत्री पद देने का आश्वासन दिया गया है. विधायक के बयान पर कांग्रेस ने जांच की मांग की है.

पेयरिंग रैक के देरी से पहुंचने के कारण कई ट्रेनें लेट से होगी रवाना

छत्तीसगढ़ में इन दिनों गाड़ियों के रद्द होने के साथ ही लेट से गाड़ियां चलने का सिलसिला जारी है. इस बीच 6 और 7 मई को पेयरिंग रैक के लेट से पहुंचने के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा कुछ और गाड़ियों का परिचालन स्टेशन से ही देरी से किया जा रहा (Many trains will leave late due to late arrival of pairing rack ) है.

अमित शाह ने किया पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन से इनकार, बीजेपी नेताओं को दी संघर्ष की नसीहत

पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ता के कथित हत्या के बाद विपक्ष ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग तेज कर दी है. हालांकि कोलकाता में मौजूद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में धारा-356 के उपयोग करने से इनकार कर दिया है.

हैदराबाद ऑनर किलिंग मामला: राज्यपाल ने राज्य सरकार से मांगी रिपोर्ट

हैदराबाद के ऑनर किलिंग के मामले में तेलंगाना की राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है.

गुजरात विधानसभा चुनाव : 182 में से 27 सीटों पर आदिवासी समुदाय की निर्णायक भूमिका

गुजरात में करीब 15 फीसदी आबादी आदिवासियों की है. 182 विधानसभा की सीटों में से 27 सीटों पर आदिवासी समुदाय निर्णायक भूमिका में हैं. परंपरागत रूप से यहां पर कांग्रेस मजबूत है. भाजपा इस कोशिश में जुटी है कि वह इस किले को जीत सके. इस बीच आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर एंट्री ले ली है. सामाजिक कार्यकर्ता मानते हैं कि वे दिन गए जब आदिवासी दशकों तक एक पार्टी पर आंख बंद करके भरोसा करते थे और वोट देते थे.

औंधे मुंह क्यों गिर रहे हैं Zomato के शेयर, ऑल टाइम हाई से 65 फीसदी नीचे फिसला

फूड डिलिवरी कंपनी जोमैटो (Zomato) के शेयर में गिरावट जारी है. शुक्रवार के ट्रेडिंग सेशन में जोमैटो का शेयर पहली बार 60 रुपये के नीचे पहुंच गया, जो इसकी लिस्टिंग प्राइस काफी कम है. इस कारण जोमैटो के आईपीओ में निवेश करने वाले निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा.

सूरजपुर के प्रतापपुर में भूपेश का चला चाबुक, DFO को फटकार, रेंजर निलंबित, लोगों ने कहा- थैंक्यू सीएम

Bhupesh Baghel tour of Surajpur: सूरजपुर जिले के प्रतापपुर में छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी के अंतर्गत गौठानों में लापरवाही होने पर भूपेश बघेल काफी नाराज हो गए. उन्होंने डीएफओ को फटकार लगाई और रेंजर को सस्पेंड करने को कहा.