एक्शन मोड में सोनिया गांधी, पांच प्रदेश अध्यक्षों से मांगा इस्तीफा

पांच राज्यों में विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी एक्शन मोड में आ गई है. उन्होंने पांच राज्यों के कांग्रेस अध्यक्षों से इस्तीफा मांगा है.click here



12 साल से ऊपर के बच्चों का टीकाकरण आज से, पहले चरण में 47,143 को लगेगा टीका

केंद्र सरकार ने 12 से 14 साल के बच्चों के लिए कल से कोविड टीकाकरण शुरू (Covid vaccination for children) करने का फैसला लिया है. इस घोषणा के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने 12 से 13 वर्ष की आयु के 47,143 बच्चों को टीकाकरण के लिए चुना. गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.click here

जीत के बावजूद गोवा-उत्तराखंड में BJP मुख्यमंत्रियों का चयन कठिन, हाईकमान करेगा अंतिम फैसला

उत्तराखंड और गोवा में भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) के चुनाव जीतने के बावजूद भी मुख्यमंत्री कौन बने इस बात को लेकर चुनौतियां कम नहीं हैं. गोवा में जहां पार्टी में मौजूदा मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नाम को लेकर असंतोष है. वहीं उत्तराखंड में मौजूदा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं. जबकि पार्टी ने उन्हीं के चेहरे को आगे कर मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाने की घोषणा की थी. ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.click here

ukraine crisis : संसद में बोले विदेश मंत्री डॉ जयशंकर, पीएम के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से हुई भारतीयों की सुरक्षित वापसी

यूक्रेन संकट पर विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने राज्य सभा में बयान दिया. उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा की शुरुआत की. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के दौरान चलाया गया ऑपरेशन गंगा सबसे चुनौतीपूर्ण इवैक्यूएशन ऑपरेशन में से एक रहा. उन्होंने कहा कि यूक्रेन में भारतीय समुदाय कई इलाकों में रह रहा था. उनके सामने खुद के लिए रसद जुटाने की चुनौती थी. उन्होंने कहा कि भारतीयों की सुरक्षित वापसी पीएम के व्यक्तिगत हस्तक्षेप से आसान बनी.click here

पंजाब में AAP रचेगी इतिहास, स्पीकर का पद महिला को देने पर विचार

पंजाब एसेंबली की महिला स्पीकर के तौर पर विधायक सरबजीत कौर का नाम आगे चल रहा है. हालांकि इस दौड़ में एक और महिला विधायक भी शामिल है. ये नाम है बलजिंदर कौर (Baljinder Kaur) का है. सरबजीत कौर पंजाब विधानसभा की पहली महिला स्पीकर बनने की रेस में आगे हैं, हालांकि सरबजीत कौर का नाम अभी तक फाइनल नहीं हो पाया है.click here

भारत में पैसा बचाने के लिए एयरलाइनें नहीं करतीं एयरोब्रिज का उपयोग, लगेगा जुर्माना

निजी क्षेत्र की एयरलाइंस विमान में सवार होने या उतरने के समय पैसा बचाने के लिए एयरोब्रिज का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं (Airlines In India Not Using Aerobridges) जिससे बुजुर्ग लोगों को काफी परेशानी होती है और उन्हें सीढ़ियों का इस्तेमाल करना पड़ता है.click here

राष्ट्रपति चुनाव : 4 विधानसभाओं की जीत से BJP की राह आसान, मगर..

राष्ट्रपति रामनाथ 24 जुलाई, 2022 को अपना कार्यकाल पूरा करेंगे. उसके बाद भारत में नए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे. पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4-1 से जीत हासिल कर यह तय कर दिया है कि राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए का कैंडिडेट ही जीतेगा. हालांकि आकलन बताते हैं कि बीजेपी को बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए कुछ छोटे दलों की जरूरत पड़ेगी.click here

नवा रायपुर किसान मौत मामला : दंडाधिकारी जांच शुरू, 24 तक दर्ज करा सकते हैं बयान

नवा रायपुर में किसान आंदोलन के दौरान किसान सियाराम पटेल की मौत मामले में दंडाधिकारी जांच शुरू हो गई है.click here

"द कश्मीर फाइल्स" पर आदिवासी नेता नंदकुमार साय का बड़ा बयान, कहा- जनजाति समुदाय की परेशानियों पर बने "द बस्तर फाइल्स" फिल्म

आदिवासी नेता नंदकुमार साय ने आदिवासी समुदाय की दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि इन पर भी "द बस्तर फाइल्स" फिल्म का निर्माण होना चाहिए.click here

केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह लापता...! ढूंढ़कर लाने वाले को कितना मिलेगा पुरस्कार, जानिये पूरा मामला

सरगुजा सांसद व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह लापता का पोस्ट सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. जानिए वायरल पोस्ट की सच्चाई...click here