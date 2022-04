महंगी दवा पर बोले हेल्थ मिनिस्टर, दवाओं की कीमत तय नहीं करती है केंद्र सरकार

देश में आवश्यक दवाओं की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से किसी भी दवा के दाम नहीं बढ़ाए हैं. सरकार आवश्यक दवाओं की कीमतों को नियंत्रित नहीं करती है.click here

विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव होंगे

विनय मोहन क्वात्रा भारत के नए विदेश सचिव होंगे. वह अभी नेपाल में भारत के राजदूत हैं. वर्तमान विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला का कार्यकाल 30 अप्रैल को खत्म हो रहा है.click here

एचडीएफसी बैंक में होगा एचडीएफसी लि. का विलय, 18 लाख करोड़ की होगी कंपनी

भारत की सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी एचडीएफसी (HDFC Ltd) का उसके सहयोगी प्राइवेट बैंक HDFC Bank में विलय का रास्ता साफ हो गया है. एक्सपर्ट इसे भारत के कॉर्पोरेट इतिहास के सबसे बड़े सौदों में एक बता रहे हैं.click here

अमेजन-फ्यूचर ग्रुप विवाद : ट्रिब्यूनल में मध्यस्थता के राजी हुए दोनों पक्ष

रिलायंस रिटेल में विलय को लेकर फ्यूचर रिटेल लिमिटेड और अमेजन के बीच चल रहे विवाद को एक बार फिर मध्यस्थता के जरिये सुलझाने की उम्मीद जगी है. सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों ने सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर (SIAC) में मध्यस्थता की हामी भर दी है. click here

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, 9 नक्सली गिरफ्तार

छत्तीसगढ़ के बीजापुर में पुलिस और सीआरपीएफ बलों को 9 माओवादियों को पकड़ने में सफलता (Nine Maoists arrested in Bijapur) मिली है. पुलिस का दावा है कि सभी आरोपी कई घटनाओं में शामिल थे.click here

कांग्रेस ने सरकार को 15 अप्रैल तक चाणक्यपुरी स्थित फ्लैट खाली करने दिया आश्वासन : सूत्र

कांग्रेस नेता पवन कुमार बंसल ने कहा है कि पार्टी चाणक्यपुरी स्थित फ्लैट को 15 अप्रैल तक खाली कर देगी (Congress has assures govt to vacate Chanakyapuri flat). संपदा निदेशालय ने पार्टी को कारण बताओ नोटिस जारी कर फ्लैट खाली करने को कहा था.click here

Sant Kalicharan released: महात्मा गांधी पर विवादित टिप्पणी केस में संत कालीचरण की रायपुर सेंट्रल जेल से हुई रिहाई

महात्मा गांधी पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने वाले संत कालीचरण को 94 दिन बाद रायपुर सेंट्रल जेल से रिहा (Sant Kalicharan released) किया गया. एक अप्रैल को कालीचरण को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से जमानत मिली थी. कालीचरण की रिहाई के मौके पर भारी संख्या में समर्थक जेल परिसर के बाहर जुटे रहे.click here

खैरागढ़ विधानसभा उपचुनाव: सीएम ने बीजेपी को बताया अफवाह फैलाने वाली मशीन, बृजमोहन ने दिया जवाब

खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में प्रवास के दौरान भूपेश बघेल ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला. इधर,खैरागढ़ में पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी बघेल सरकार पर कई आरोप लगाये.click here

सलवा जुडूम प्रभावितों को छत्तीसगढ़ में मिलेगी जमीन, आवास और नौकरी

Salwa Judum effected families meet Bhupesh Baghel: सलवा जुडूम के प्रभावित परिवारों ने रायपुर में सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की. इस दौरान दोनों के बीच सकारात्मक चर्चा हुई.click here

शिवरीनारायण में राज्य स्तरीय मानस मंडल प्रतियोगिता, सीएम भूपेश 10 अप्रैल को करेंगे शिरकत

छत्तीसगढ़ का तीर्थ कहे जाने वाले शिवरीनारायण में तीन दिवसीय राज्य स्तरीय मानस मंडली प्रतियोगिता का आयोजन (State level Manas Mandal competition in Shivrinarayan) होगा. जिसमे प्रदेश के सीएम भूपेश बघेल भी शिरकत करेंगे.click here