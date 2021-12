आज की खबरें जिन पर रहेगी नजरें

1. बांग्लादेश के गोल्डन जुबली समारोह में शिरकत करेंगे राष्ट्रपति कोविंद

राष्ट्रपति के साथ शिक्षा राज्य मंत्री डॉ सुभाष सरकार (Dr Subhas Sarkar) और सांसद राजदीप रॉय (MP Rajdeep Roy) भी होंगे. श्रृंगला ने कहा कि बांग्लादेश की स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती मना रहा है, यह हमारे दो देशों के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 50 साल पूरे होने का जश्न है.

2. मुंबई में पहली से सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए आज से खुलेंगे स्कूल

मुंबई में 20 महीने के बाद आज से पहली से सातवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए स्कूल (Schools for classes 1 to 7) एक बार फिर से खुलेंगे. मंगलवार को इस संबंध में निर्देश जारी किए गए. कोविड-19 महामारी के कारण मार्च 2020 से ही महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्कूल बंद थे.

3. दिल्ली में आज से शुरू होगी नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया

राष्ट्रीय राजधानी के करीब 1800 निजी स्कूलों में नर्सरी में दाखिले की प्रक्रिया (process of nursery admissions ) आज से शुरू हो जाएगी. आवेदन प्रक्रिया सात जनवरी को समाप्त होगी.

4. उप्र विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से

उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र (Winter session of UP Legislative Assembly) 15 दिसंबर से बुलाया गया है. ऐसा समझा जाता है कि अगले साल की शुरुआत में होने वाले आगामी चुनावों से पहले यह 17 वीं विधानसभा का आखिरी सत्र होगा.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें

Winter session of Chhattisgarh Legislative Assembly 2021: तीसरे दिन चिटफंड और धान खरीदी पर विपक्ष दागेगा सवाल

छत्तीसगढ़ विधानसभा के शीतकालीन सत्र (Winter session of Chhattisgarh Legislative Assembly 2021) के तीसरे दिन भी हंगामे के आसार हैं. विपक्ष चिटफंड निवेशकों की राशि (investors amount in chit fund company) और धान खरीदी (irregularities in purchase of paddy) पर सरकार को घेरेगा. सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के सवालों का जवाब देने की तैयारी कर ली है. पढ़े पूरी खबर

कांग्रेस के घोषणा पत्र के खिलाफ बीजेपी ने जारी किया आरोप पत्र, अमर बोले-80 % काम भाजपा शासन काल का

छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव (Chhattisgarh Municipal Corporation Election 2021) को लेकर राजनीति गरमा गई है. दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और भाजपा चुनाव में जीत को लेकर अपने-अपने दावे कर रही है. अब दोनों पार्टियां घोषणा पत्र को लेकर आमने-सामने हैं. भाजपा ने कांग्रेस के घोषणा पत्र को झूठ का पुलिंदा बताते हुए उस घोषणा पत्र के खिलाफ आरोप पत्र जारी किया है. पढ़े पूरी खबर

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

1. अदार पूनावाला का एलान, अगले 6 महीनों में लॉन्च होगी 3 साल तक के बच्चों के लिए वैक्सीन

टीका निर्माता कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पूनावाला (Serum Institute of India's CEO Adar Poonawalla) ने कहा कि तीन साल और उससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वैक्सीन अगले 6 महीनों में लॉन्च की जाएगी. पूनावाला ने यह बात CII पार्टनरशिप समिट में कही. गौरतलब है कि इससे पहले देश के केंद्रीय दवा प्राधिकरण की एक विशेषज्ञ समिति ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को 2-17 आयुवर्ग के बच्चों पर कोविड-19 टीके 'कोवोवैक्स' के दूसरे या तीसरे चरण के क्लीनिकल ट्रायल करने की अनुमति देने के खिलाफ सिफारिश की थी.

2. Swarnim Vijay Parv : राजनाथ सिंह ने कर्नल होशियार सिंह की पत्नी के छुए पैर

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 1971 के युद्ध में अदम्य साहस का प्रदर्शन करने के लिए परमवीर चक्र से अलंकृत कर्नल होशियार सिंह दहिया के की पत्नी के पैर छुए. रक्षा मंत्री ने आज नई दिल्ली में विजय पर्व समापन समारोह में दहिया की पत्नी से मुलाकात की. मेजर (बाद में ब्रिगेडियर) होशियार सिंह दहिया का जन्म 5 मई 1937 हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाणा गांव में हिंदू जाट परिवार में हुआ था. होथियार सिंह ने भारतीय सेना में समर्पण के साथ सेवा की और ब्रिगेडियर के रूप में सेवानिवृत्त हुए.

3. Lakhimpur Kheri: राहुल गांधी ने क्यों कहा 'मोदी जी, फिर से माफी मांगने का टाइम आ गया'

लखीमपुर खीरी हिंसा को विशेष जांच दल (एसआईटी) द्वारा सुनियोजित साजिश करार दिया है. इसके बाद राहुल गांधी ने ट्वीट किया है कि मोदी जी, फिर से माफ़ी मांगने का टाइम आ गया… लेकिन पहले अभियुक्त के पिता को मंत्री पद से हटाओ. दरअसल राहुल गांधी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा का इस्तीफा मांग रहे हैं.

4. SIT ने लखीमपुर कांड को बताया साजिश, BKU ने मांगा केंद्रीय मंत्री का इस्तीफा और गिरफ्तारी

लखीमपुर खीरी हिंसा केस में एसआईटी ने अहम खुलासे किए हैं. एसआईटी ने लखीमपुर जिला जज कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट में कहा है कि किसानों को मारने के नीयत से ही गाड़ी चढ़ाई गई थी. एसआईटी का कहना है कि यह एक सोची-समझी साजिश थी, न कि कोई हादसा. एसआईटी के इस खुलासे के बाद बीकेयू ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग की है.तीन अक्टूबर को लखीमपुर खीरी हिंसा की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजेएम) के समक्ष एक आवेदन दायर किया है. इसके तहत 13 आरोपियों के खिलाफ हत्या के प्रयास के आरोपों के अंतर्गत उनके अपराध को दंडनीय बनाने के लिए नई धाराओं को शामिल करने का अनुरोध किया गया है.

5. विपक्ष के विरोध मार्च में बोले राहुल- सांसदों के निलंबन के पीछे पूंजीपतियों की शक्ति

राज्यसभा के 12 सदस्यों का निलंबन वापस लेने की मांग करते हुए विपक्षी दलों ने संसद भवन परिसर से विजय चौक तक विरोध मार्च निकाला. मार्च में दोनों सदनों के विपक्षी सदस्य शामिल हुए. इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 12 सांसदों के निलंबन के पीछे प्रधानमंत्री या सरकार नहीं है. ये पूंजीपतियों की शक्ति है.

6. नवंबर में 14.23 फीसदी हुई थोक महंगाई दर, 12 साल में सबसे ज्यादा महंगाई

नवंबर महीने के लिये थोक मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर ( WPI based Inflation) 14.23 फीसदी रही है, जो 12 सालों के उच्चतम स्तर पर है. यह अक्टूबर में 12.54 प्रतिशत थी, मंगलवार को वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से पता चला कि इस साल अप्रैल से ही थोक मूल्य सूचकांक में मुद्रास्फीति की दर दहाई अंक में बनी हुई है. पिछले आठ महीने से महंगाई लगातार बढ़ रही है. बता दें कि सोमवार को खुदरा बाजार में महंगाई दर की रिपोर्ट जारी हुई थी. नवंबर में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स (CPI) आधारित रिटेल महंगाई 4.91 प्रतिशत हो गई है.

7. अमेरिका में तबाही: हजारों घरों की बिजली-पानी का सप्लाई ठप, कई मौतें

केंटुकी के गवर्नर एंडी बेशीयर (Kentucky Governor Andy Beshear) ने सोमवार को कहा कि अकेले इस राज्य में 64 लोगों की मौत हुई है. अन्य राज्यों इलिनोइस, टेनेसी, अरकंसास और मिसौरी में कम से कम 14 और लोगों की मौत हुई है. लापता लोगों की तलाश में अभियान चलाया जा रहा है.

8. इंडोनेशिया के पास समुद्र में आया 7.3 तीव्रता का भूकंप, सुनामी का खतरा टला

इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप के पास समुद्र में 7.3 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया, जिसके बाद मौसम विज्ञान एजेंसी ने संभावित सुनामी का अलर्ट जारी किया. हालांकि बाद में सुनामी का अलर्ट वापस ले लिया गया. अमेरिकी भूगर्भ सर्वेक्षण के मुताबिक, मंगलवार को आए भूकंप का केंद्र समुद्र में 18.5 किलोमीटर की गहराई में था और यह स्थान मउमेरे शहर से करीब 112 किलोमीटर दूर है. ईस्ट नुसा टेंग्गारा सूबे में मउमेरे दूसरा सबसे बड़ा शहर है.

9. कोरोना टीका : 55 % से अधिक लोगों को मिली दोनों डोज, नीति आयोग ने कहा- सबको मिलेगी वैक्सीन

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया (health minister mansukh mandaviya) ने बताया है कि भारत की 55 प्रतिशत से ज्यादा वयस्क आबादी को कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है. इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ काम कर रहे कोविड-19 कार्यबल के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वी के पॉल ने बताया है कि फिलहाल यह सुनिश्चित करना है कि सभी लोगों को टीके लगें, (V K Paul Covid Vaccination) कोई भी इससे वंचित न रहे.

10. डाउनलोड में जियो, अपलोड में वोडाफोन आइडिया अव्वल

देश की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी रिलायंस जियो ने नवंबर में 24.1 मेगाबिट प्रति सेकंड (एमबीपीएस) की डाउनलोड गति (स्पीड) (jio ranks first in download speed) के साथ 4जी सेवाप्रदाताओं के बीच शीर्ष स्थान फिर से हासिल कर लिया.

11. काशी में पीएम मोदी ने दिया पानी बचाने और बेटी पढ़ाने का मंत्र

काशी दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी ने सदगुरु सदफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिक समारोह में शिरकत की. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारा देश बहुत ही अद्भुत है, जब भी परीक्षा का समय आता है तो कोई ना कोई संत समय को बदलने के लिए सामने आ जाता है. ये भारत है जिसके स्वतंत्रता आंदोलन के सबसे बड़े नेता को दुनिया 'महात्मा' कहती है.

12. केबीसी 13: सीजन फिनाले में नजर आएंगे हरभजन सिंह और इरफान पठान

'कौन बनेगा करोड़पति 13' (Kaun Banega Crorepati 13) अब सीजन के समापन पर पहुंच गया है. फिनाले एपिसोड 17 दिसंबर को प्रसारित होगा. जिसमें क्रिकेटर हरभजन सिंह और इरफान पठान हों