बघेल सरकार के वरिष्ठ मंत्री टीएस सिंहदेव ने शनिवार को पंचायत मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया.उसके बाद से छत्तीसगढ़ में लगातार सियासी घमासान का दौर जारी है. राजनीतिक जानकारों की माने तो सिंहदेव ने यह इस्तीफा नाराजगी में दिया है. राजनीतिक विशेषज्ञों के मुताबिक पार्टी और सरकार में कई दिनों से उपेक्षित महसूस करने के बाद सिंहदेव ने यह कदम उठाया है. इसके क्या मायने हैं. इसे जानने के लिए पढ़िए ये रिपोर्ट

छत्तीसगढ़ में लाल आतंक के दिन लदते नजर आ रहे हैं. यहां हर साल 400 नक्सली सरेंडर कर रहे हैं. यह बातें बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कही है. आइए जानते हैं उन्होंने क्या खुलासा किया है ?

पंचायत मंत्री पद से सिंहदेव के इस्तीफे के बाद कांग्रेस में घमासान है. इस मामले में पीएल पुनिया के माध्यम से हाईकमान तक संदेश पहुंचाया गया है. कयास लगाए जा रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में बघेल और सिंहदेव के समर्थक एक बार फिर दिल्ली में जमा हो सकते हैं. दोनों अपनी अपनी बात हाईकमान के सामने रख सकते हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि छत्तीसगढ़ की राजनीति का फैसला क्या दिल्ली आलाकमान से होगा.

छत्तीसगढ़ में सड़क हादसों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है. जो काफी चिंता का विषय है. सड़क हादसों में कमी लाने के लिए अब छत्तीसगढ़ ट्रैफिक पुलिस ने नई पहल शुरू की है. छत्तीसगढ़ के स्कूलों में अब बच्चों को ट्रैफिक का पाठ पढ़ाया जाएगा. जिससे आने वाले समय में बच्चे ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरुक हो सके.

छत्तीसगढ़ विधानसभा का पहला दिन टीएस सिंहदेव के इस्तीफे को लेकर हंगामेदार (TS Singhdev resignation issue echoed in the chattisgarh assembly) रहा.विपक्ष ने मंत्री के इस्तीफे, जलजीवन मिशन को लेकर सरकार को घेरा.वहीं हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया.

छत्तीसगढ़ में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे (Theft in house of Jaijaipur MLA Keshav Chandra) हैं. अब चोर नेताओं को भी नहीं बख्श रहे हैं. जांजगीर चांपा के जैजैपुर में बीएसपी विधायक केशव चंद्रा के घर चोरी हुई (Jaijaipur MLA Keshav Chandra) है. विधायक विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के लिए रायपुर में हैं. केयर टेकर रात को विधायक केशव चंद्रा के आवास पर मौजूद नहीं था. चोरों ने सूने मकान का फायदा उठाकर चोरी की घटना को अंजाम दिया. पुलिस मौके पर पहुंच गई है और जांच में जुट ( Janjgir Champa crime news) गई है.

सीएम भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना के तहत हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 48 लाख रूपए की राशि अंतरित की (CM Bhupesh gift to the beneficiaries of Godhan Nyay Yojana) है.

भिलाई सेक्टर 8 में मंदिर को हटाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है. हिंदू युवा वाहिनी ने दोषियों पर कार्रवाई की मांग की (Hindu organizations protest against removal of temple in Bhilai) है.

अंबागढ़ चौकी थाना क्षेत्र के गुंडरदेही में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में अंबागढ़ चौकी पुलिस को सफलता (Blind murder in Ambagarh post solved) मिली है. पति ही निकला पत्नी का हत्यारा.

केंद्र सरकार ने 18 जुलाई से अनब्रांडेड प्रीपैकिंग राशन सामानों में जीएसटी लेने का फैसला किया है. जिसका विरोध अब शुरु हो गया (Intensifying protest against GST on food items in Raipur) है. जहां एक तरफ जनता नाराज है तो वहीं चैंबर ऑफ कॉमर्स बड़ा आंदोलन करने की तैयारी में है.

