जशपुर का एक किसान खेती किसानी के लिए कई परेशानियों का सामना कर (Farmer of Jashpur plowing field with bull and horse) रहा है. जशपुर में बगीचा इलाके के इस किसान का नाम बबन है. किसान बबन के पास खेत भी नहीं और मवेशी भी (jashpur Bagicha farmer Baban) नहीं है. उसके पास सिर्फ एक बैल और एक घोड़ा है. जिसके जरिए वह खेत की जुताई कर रहा है. बैल और घोड़े की मदद से खेत की जुताई करने का यह वीडियो सोशल मीडिया पर (plowing field with bull and horse) वायरल हो रहा है.

बैल और घोड़े से खेत की जुताई, जशपुर के किसान ने ऐसा क्यों किया ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में में लाखों मतदाताओं के 2 जगहों की वोटर लिस्ट (Action against voters named in voter list at two places) में नाम है. अब ऐसे मतदाताओं की खैर (voters named in voter list at two places in Chhattisgarh) नहीं. क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने अब ऐसे मतदाताओं पर कार्रवाई की तैयारी कर ली (Chhattisgarh election commission) है. पढ़िए पूरी रिपोर्ट

दो जगह वोटर लिस्ट में नाम वाले मतदाताओं पर होगी कार्रवाई ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

धमतरी में मूसलाधार बारिश से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात (Flood situation due to heavy rains in Dhamtari) हैं. धमतरी शहर के कई वार्ड पानी में डूब चुके (Flood in Dhamtari) हैं. लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा (Flood in Dhamtari city and villages) है. बारिश से किसानों की फसलें बर्बाद हो (Dhamtari latest news) गई है.

धमतरी में बारिश से बाढ़ जैसे हालात, प्रशासन ने संभाला मोर्चा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कोरबा के तीन दिवसीय दौरे के लिए रायपुर (Union Minister Giriraj Singh reached Raipur) पहुंचे.

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे रायपुर, कोरबा में है 3 दिवसीय दौरा पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में बूस्टर डोज को लेकर लोगों ने दिलचस्पी नहीं दिखाई.वहीं दूसरी तरफ स्टॉक में रखे वैक्सीन की एक्सपायरी डेट करीब है.लिहाजा केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने का खाका तैयार किया (Central governments new guideline regarding booster dose) है.

छत्तीसगढ़ में एक तरफ बढ़ रहा कोरोना,दूसरी तरफ वैक्सीन एक्सपायरी के करीब पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बिलासपुर के अनुरागी धाम में सीएम भूपेश बघेल ने पूजा अर्चना (CM Baghel worshiped Baba Anuragi on Guru Purnima) की. उन्होंने अनुरागी धाम में बाबा अनुरागी की तस्वीर के सामने आरती उतारी और छत्तीसगढ़ वासियों की सुख समृद्धि की कामना (CM Bhupesh Baghel in Anuragi Dham) की. सीएम भूपेश बघेल ने देश और प्रदेशवासियों को गुरु पूर्णिमा की शुभकामनाएं दी.

गुरु पूर्णिमा पर सीएम बघेल ने की बाबा अनुरागी की पूजा, मांगा ये आशीर्वाद ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बस्तर में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसे हालात (Flood in many districts of Bastar) हैं. बाढ़ की वजह से बस्तर संभाग के कई जिलों और गांवों का बस्तर जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया ( heavy rain in Bastar) है. बस्तर के निचले इलाकों में राहत और बचाव कार्य जोरों पर (Flood in many districts of Bastar due to heavy rain in Bastar) है. बस्तर में मौसम विभाग ने बारिश की चेतावनी जारी की (Bastar District administration alert regarding flood) है. मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिला प्रशासन हाई अलर्ट (Rain disrupted life in Bastar)पर है.

बस्तर में बारिश से कई जिलों में बाढ़, हाई अलर्ट पर बस्तर जिला प्रशासन ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

बीजापुर में बारिश के कारण कई इलाके जलमग्न हो गए हैं. इसी बीच गुमरा गांव में नगर सेना बाढ़ बचाव दल ने एक गर्भवती महिला और मलेरिया पीड़ित लड़के का रेस्क्यू (Young men came as angels for pregnant women in bijapur) किया.

बीजापुर में गर्भवती महिला के लिए देवदूत बनकर आए जवान पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

कांकेर में लगातार हो रही भारी बारिश से कांकेर-हल्बा मार्ग को जोड़ने वाला पुल बह गया. जिससे दर्जन भर से अधिक गांवों का आवागमन प्रभावित हुआ (heavy rain in Kanker Traffic affected in many villages) है.

कांकेर में भारी बारिश में बहा सड़क और पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग में बड़े पैमाने पर सर्जरी हुई (surgery in police department of chhattisgarh) है. यहां 44 एएसपी का ट्रांसफर किया गया ( ASP rank officers transferred in Chhattisgarh police) है. रायपुर के दो एडिशनल एसपी बदले गए हैं. सुखनंदन राठौर और देव चरण पटेल रायपुर के नए एएसपी होंगे. गृह विभाग ने यह आदेश जारी (Chhattisgarh police department news) किया है.

छत्तीसगढ़ पुलिस विभाग में सर्जरी, 44 एएसपी का ट्रांसफर पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें