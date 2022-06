bhent mulakat campaign in Bastar : भूपेश बघेल शुक्रवार से बस्तर संभाग में भेंट मुलाकात अभियान की शुरुआत कर रहे हैं. सीएम आज कांकेर के दौरे पर रहेंगे.

छत्तीसगढ़ का लाल पूर्णानंद साहू (insult of martyr Puranand Sahu martyrdom) साल 2020 में नक्सल मोर्चे पर देश की हिफाजत करने में शहीद हो गया. अभी मंगलवार को पूर्णानंद साहू के माता और पिता को दिल्ली में सम्मानित किया गया. राष्ट्रपति ने शहीद पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित (Shaheed Purnanand Sahu awarded with Shaurya Chakra) किया. शहीद पूर्णानंद की मां उर्मिला को राष्ट्रपति ने शौर्य चक्र दिया. लेकिन जब यह परिवार दिल्ली से सम्मान लेकर लौटा तो रायपुर में न तो सरकार की तरफ से न ही जिला प्रशासन की तरफ से कोई भी उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचा.

जगदलपुर के झीरम मेमोरियल को लेकर पूर्व सीएम डॉ रमन सिंह (Former Chief Minister Dr Raman Singh ) ने सरकार पर सवाल उठाए हैं. सोशल मीडिया में एक वीडियो पोस्ट करके रमन सिंह ने मेमोरियल के नाम पर शहीदों का अपमान होने की बात कही है.

भारतीय बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप की खुशियां सीएम भूपेश बघेल के साथ साझा (Thomas Cup winning team met CM Bhupesh )की. इस दौरान भारतीय टीम ने सीएम भूपेश को तोहफा भी दिया.

पूरी दुनिया में हर वर्ष 3 जून को विश्व साइकिल दिवस (World Bicycle Day 2022) मनाया जाता है. संयुक्त राष्ट्र संघ ने यातायात के सस्ते, विश्वसनीय और पर्यावरण अनुकूल साधन के रूप में साइकिल को आम जनमानस में बढ़ावा देने के उदेश्य से विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की थी. 3 जून 2018 को यह घोषणा की गई थी. तब से लेकर आज तक हर साल 3 जून को विश्व साइकिल दिवस (why celebration of Bicycle Day started) मनाया जाता है. साइकिल के बारे में यह कहा जाता है कि यह 225 साल पुराना साधन है. इसका मतलब 225 साल से साइकिल ( Importance of World Bicycle Day) का इस्तेमाल परिवहन के तौर पर होता आया है.

सरगुजा में हसदेव अरण्य को बचाने की मुहिम तेज हो गई है. 6 और 7 जून को देशभर के पर्यावरणविद सरगुजा में जुटेंगे. जानिए इस आंदोलन में क्या होगा.

चतुर्थी तिथि और बुधवार भगवान गणेश को समर्पित है. चतुर्थी तिथि प्रत्येक मास में दो बार आती है, जिसमें गणपति की पूजा की जाती है. कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी गणेश चतुर्थी कहा जाता है, और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को विनायक चतुर्थी (Vinayak Chaturthi) कहते हैं. भारतीय संस्कृति में सबसे पहले उनको ही पूजा जाता है. जून माह में विनायक चतुर्थी व्रत (Vinayaka Chaturthi Vrat) 3 जून 2022 शुक्रवार को है.

बस्तर के संगीतकार हरजीत सिंह पप्पू को यूट्यूब ने गोल्डल प्ले बटन अवॉर्ड से नवाजा गया है. इस मौके पर हरजीत सिंह पप्पू ने बस्तर के कलाकारों को उचित प्लेटफॉर्म देने की मांग की है.

बिश्नोई की याचिका पर गुरुवार को जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर की अदालत में सुनवाई हुई और पंजाब के महाधिवक्ता अनमोल रतन सिद्धू ने दलील दी कि याचिका को खारिज कर दिया जाना चाहिए. उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा, 'हमने यह मुद्दा उठाया कि याचिका विचार किये जाने के योग्य नहीं है और इसे खारिज किया जाना चाहिए.'

प्रसिद्ध संतूर वादक भजन सोपोरी का निधन (santoor player pandit bhajan sopori death) हो गया है. उन्हें गुरुग्राम के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. जहां, गुरुवार 2 जून को 74 साल की उम्र में उन्होंने आखिरी सांस ली. भजन सोपोरी के निधन से संगीत जगत में शोक की लहर है.

