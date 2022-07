गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सबसे अधिक 29,985 पद केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) में खाली हैं जबकि सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 19,254 पद और सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) में 11,402 पद खाली हैं.

छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर आधी रात तक चर्चा के बाद ध्वनिमत से यह धवस्त हो गया. अविश्वास प्रस्ताव पर विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि हमारी सरकार ने आम छत्तीसगढ़िया का आत्मबल बढ़ाने का काम किया है. आज जनता सीधे अपने सीएम से मिल सकती है, बात कर सकती है.

छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार का खास महत्व है. दरअसल एक किसान का उसके औजारों या उपकरणों से खास रिश्ता होता है. बिना औजारों के एक किसान कृषि कार्य को अच्छी तरह नहीं कर सकता. किसान अपने उपकरणों को भगवान मानते हैं और इसकी पूजा भी करते हैं. इन्हीं कृषि उपकरणों के प्रति सहज आस्था और उल्लास का लोकपर्व है हरेली.

छत्तीसगढ़ में हरेली तिहार की रौनक देखते ही बन रही ( Cow urine purchase scheme in Chhattisgarh) है. हरेली तिहार 2022 के मौके पर सीएम भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ में गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत ( Cow urine purchase scheme in Chhattisgarh on Hareli Tihar) करेंगे. दुर्ग के पाटन के करसा गांव से गौमूत्र खरीदी योजना की शुरुआत (Hareli Tihar 2022) होगी. गौमूत्र खरीदी योजना गोधन न्याय योजना के तहत शुरू किया जा (CM Bhupesh Baghel inaugurate cow urine purchase scheme) रहा है.

बस्तर में लगातार बढ़ते डेंगू और मलेरिया के मामलों को देखते हुए जिला कलेक्टर ने अस्पताल का निरीक्षण किया (Dengue and malaria outbreak in Bastar ) है.

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 में बीजेपी को करारी शिकस्त झेलनी पड़ी थी. इसकी बड़ी वजह यह थी कि महिला वोटरों ने बीजेपी का साथ नहीं दिया. महिला प्रभाव वाले 22 सीटों में से 19 सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की थी. जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों पर जीत मिल सकी. इसलिए अब बीजेपी ने महिला वोटरों को साधने के लिए कमल सखी का अभियान शुरू कर दिया है. देखिए कैसे इस बार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी कमल सखी के जरिए महिला वोटरों को साधने में जुटी है.

छत्तीसगढ़ की महिलाएं खुद को असुरक्षित मान रही हैं. रायपुर पुलिस की ओर से जारी आंकड़ों में पिछले 6 माह में महिलाओं के साथ हुए अत्याचार के मामले चौंकाने (women harassment cases in chhattisgarh) हैं.

साफ सफाई को नजरअंदाज करना हैजा को आमंत्रण देने जैसा (Take care of cleanliness to avoid cholera disease) है. अगर आप दूषित खाने और दूषित पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हैजा की गिरफ्त में आ सकते (symptoms of cholera) हैं. बरसात में हैजा का खतरा बढ़ता जा (cholera Prevention Measures) रहा है

कवर्धा में एक बार फिर हाथियों की दहशत देखने को मिली है. इस बार हाथी रिहायशी इलाके की ओर बढ़ गए (Elephants terror in Kawardha) हैं.

बिलासपुर में सरकारी कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल न होने वाले कर्मचारियों पर कर्मचारी नेता काम बंद करने का दबाव दे रहे हैं. इन कर्मचारी नेताओं पर जबरन कार्यालय बंद कराने का आरोप है.

