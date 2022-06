दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने सीएएफ कैंप पर हमला किया (Naxalite attack on CAF camp in Dantewada) है. अभी भी यह मुठभेड़ जारी है. इस हमले में दो मजदूर घायल हो (Naxalite attack in Dantewada near Bailadila) गए हैं. लेकिन पुलिस अधिकारियों ने मजदूरों के घायल होने की पुष्टि नहीं की (Naxalite incidents in Chhattisgarh) है.

दंतेवाड़ा में सीएएफ कैंप पर नक्सली हमला, दो मजदूर घायल !

छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने महाराष्ट्र के हालातों पर अपनी बात रखी है. नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक प्रदेश की स्थिति भी अच्छी नहीं (Big statement of Dharamlal Kaushik) है.

छत्तीसगढ़ में कभी भी हो सकता है सियासी विस्फोट: धरमलाल कौशिक

छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर सियासत गरमा गई (Politics in Chhattisgarh on Delhi visit of Congress leaders) है. मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने बघेल सरकार पर इसे लेकर हमला बोला है. पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे महज गांधी परिवार को खुश करने की कवायद कहा है. रमन सिंह के बयान पर कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ने करारा पलटवार (Raman Singh targeted CM Bhupesh Baghel) किया है.

कांग्रेस नेताओं के दिल्ली दौरे पर रायपुर में सियासी पारा हाई

बस्तर में कोरोना के मोर्चे पर लापरवाही देखने को मिल(Increasing cases of corona in Bastar) रही है. यहां एक ओर कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर लोग कोरोना का बूस्टर डोज (Bastar corona update ) नहीं ले रहे हैं.

बस्तर में कोरोना केसों ने बढ़ाई चिंता, स्वास्थ्य विभाग कर रहा ये दावे !

कोल इंडिया कंपनी अब बिजली उत्पादन के क्षेत्र में कदम रखने वाली (Coal India will now generate electricity with coal) है.

कोल के साथ अब बिजली उत्पादन करेगी SECL

छत्तीसगढ़ 38 वीं बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर ने दस दिवसीय सीटीसी कैंप का आयोजन किया.जिसमे 500 एनसीसी कैडेट्स ने हिस्सा लिया है.

छत्तीसगढ़ 38 वीं बटालियन राष्ट्रीय कैडेट कोर का 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर

दिल्ली में केंद्र सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए देशभर के कांग्रेस नेता एकजुट हुए (Congressmen gathered in Delhi AICC office)हैं. जिनका मकसद राहुल गांधी से हो रही पूछताछ के साथ अग्निपथ स्कीम के खिलाफ रणनीति तैयार करना है.

दिल्ली AICC दफ्तर में जुटे देशभर से कांग्रेस नेता, सीएम बघेल भी शामिल

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के वृद्धाश्रम के बुजुर्ग अब नेत्र और देहदान करेंगे. बुजुर्गों का कहना है कि इसी बहाने हमारे शरीर का अंग देश की सेवा या फिर मेडिकल स्टूडेंट के काम आ (Elders of Raipur old age home will donate eyes and bodies) जाए.

रायपुर वृद्धाश्रम के बुजुर्ग करेंगे नेत्र और देहदान

बालोद नगर में एक ऐसा स्कूल संचालित है. जहां बच्चे पढ़ाई करने नहीं बल्कि खेलने के लिए आते हैं. इस स्कूल की दुर्दशा का खुद जिले के कलेक्टर को भी अंदाजा नहीं (Balod CBSE NCERT School) है.

वाह रे स्कूल... यहां बच्चे पढ़ाई नहीं, बल्कि करते हैं टाइम पास

बालोद में महिला बीजेपी नेता के पति को कोर्ट ने जेल भेजा(Woman BJP leader husband jailed in Balod) है. आरोपी पर फर्जी मार्कशीट से लाभ लेने का आरोप है.

जानिए क्यों गए महिला बीजेपी नेता के पति जेल ?