दंतेवाड़ा में नवजात के अपहरण की गुत्थी सुलझा ली गई है. इस वारदात को उसी के नाबालिग पिता ने अंजाम दिया था. पिता ने ही बच्चे का अपहरण करके उसकी हत्या की (Murder plan made by watching YouTube in Dantewada) थी.

छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां चुनावी मोड पर आ चुकी है. जहां एक ओर बीजेपी केंद्र के आठ साल की मोदी सरकार का बखान कर रही (politics on center vs state in chhattisgarh) है.वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस अपने साढ़े तीन साल को बेहतर बता रही है.

हरियाणा राज्यसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ (Rajya Sabha Election 2022) के सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर एमएलए की खरीद फरोख्त के आरोप लगाए हैं. सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि (Politics in Chhattisgarh on bringing Haryana MLA to Raipur) कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर था इसलिए हरियाणा के कांग्रेस विधायकों को रायपुर लाया गया है. इस पूरे मसले पर बीजेपी ने कांग्रेस पर तंज कसा है. पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस में विश्वसनीयता की कमी है. कांग्रेस के नेताओं को खुद कांग्रेस (Haryana Congress MLA kept in Raipur) संगठन पर ही भरोसा नहीं है.

बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपूर शर्मा विवादों में घिर गईं हैं. उनके उपर एक धर्म विशेष के खिलाफ विवादित बयान देने का आरोप लगा है. इसे लेकर धमतरी में खास समुदाय विशेष के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया और नुपूर शर्मा को गिरफ्तार करने की मांग की.

जांजगीर चांपा में जिला पटवारी संघ हड़ताल पर हैं. दरअसल पटवारी देवेन्द्र साहू की गिरफ्तारी के विरोध में पटवारी संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है.

भाजपा अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने मोदी सरकार के आठ साल पूरे होने पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान साय ने छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार पर जमकर निशाना (BJP President Vishnudev Sai target on Baghel government) साधा.

बिलासपुर में एनटीपीसी से निकलने वाले राख से परेशान ग्रामीणों ने शुक्रवार को स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का घेराव किया. ग्रामीणों ने स्वास्थ्य मंत्री को राखड़ की समस्या से अवगत (Health Minister TS Singhdeo surrounded in ashes case in Bilaspur) कराया.

छत्तीसगढ़ की दोनों राज्यसभा सीटों पर कांग्रेस की जीत (Rajya Sabha Elections 2022) हो गई है. राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन दोनों (Congress won Rajya Sabha seats in Chhattisgarh ) निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं. छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने ( Rajeev Shukla and Ranjeet Ranjan elected unopposed) कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा था. जेसीसीजे ने डॉक्टर हरिदास भारद्वाज को मैदान में खड़ा किया था. लेकिन उनका नामांकन रद्द हो गया. जिसके बाद कांग्रेस उम्मीदवार की यहां निर्विरोध जीत मानी जा रही थी.

रायपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों (Agriculture department officials protest in Raipur) ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है. छत्तीसगढ़ कृषि स्नातक शासकीय कृषि अधिकारी संघ (Agriculture Graduates Government Agricultural Officers Association) ने वेतन बढ़ाए जाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है.

सक्ती में नया जिला मुख्यालय सक्ती से काफी दूर बनाया गया (Janjgir Champa Sakti News) है. जिसे लेकर लोगों में गुस्सा है. लोगों का कहना है कि जिला मुख्यालय 10 किलोमीटर दूर क्यों बनाया गया है.

