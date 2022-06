छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धान के समर्थन मूल्य को बढ़ाने की बात कही है. दरअसल, सीएम बघेल ने इसे लेकर ट्वीट किया है.

समर्थन मूल्य बढ़ने के बाद सीएम बघेल ने किसानों के लिए किया बड़ा एलान ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

हरियाणा में राज्यसभा चुनाव (Haryana Rajya Sabha elections) है लेकिन उसका दंगल का मैदान छत्तीसगढ़ (Politics in Chhattisgarh on Haryana Rajya Sabha elections) बन गया है. कांग्रेस के करीब 29 विधायक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के एक आलीशान रिसॉर्ट में ठहराए गए हैं. बीजेपी ने अब कांग्रेस पर इस मुद्दे को लेकर फिजूलखर्ची का आरोप लगाया है. बीजेपी का आरोप है कि छत्तीसगढ़ का पैसा कांग्रेस के विधायकों पर खर्च किया जा रहा है. नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए हैं. जबकि कांग्रेस ने इसे पार्टी की तरफ से किया गया आयोजन बताया है.

हरियाणा के कांग्रेस विधायकों पर हो रहे खर्चे पर घिरी बघेल सरकार ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

सरगुजा के सफाई मॉडल से (Ambikapur cleaning system ) प्रभावित होकर अब त्रिपुरा राज्य के प्रतिनिधियों ने शहर का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने सफाई को लेकर प्रशिक्षण भी प्राप्त किया.

जानिए अंबिकापुर की सफाई व्यवस्था से कौन सा राज्य हुआ प्रभावित ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में छात्रों के हित के लिए व्यापमं (Professional Examination Board Chhattisgarh ) की परीक्षाओं में लिए जाने वाले शुल्क को सरकार ने माफ किया है. लेकिन इस शुल्क माफी से व्यापमं को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है.

आखिर क्यों हुआ व्यापमं को करोड़ों रुपए का नुकसान ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में भाजपा और कांग्रेस हसदेव कटाई को लेकर आमने-सामने (Politics over Hasdeo forest cutting in Chhattisgarh ) हैं. वहीं, भूपेश सरकार इस चक्रव्यूह में फंसती नजर आ रही है. हालांकि हसदेव को लेकर सोमवार को टीएस सिंहदेव ने कहा कि वो जनता के हित के लिए अग्रसर रहेंगे.

'हसदेव' के चक्रव्यूह में फंसी भूपेश सरकार ! पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जशपुर में भाजयुमो ने डॉक्टरों से मारपीट की घटना को लेकर चक्काजाम किया. भाजयुमो (Bharatiya Janata Yuva Morcha) मामले के दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं.

जानिए क्यों होने वाला है सीएम भूपेश का विरोध ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

केंद्र सरकार ने धान के समर्थन मूल्य पर 100 रुपए की वृद्धि की (Modi government increased the support price of paddy) है.जिसके बाद बीजेपी नेता अब प्रदेश सरकार से समर्थन मूल्य में वृद्धि करने की मांग कर रही है.

किसने कहा सीएम भूपेश बघेल को किसानों को ठगने वाला ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

जगदलपुर में सहारा इंडिया परिवार के एजेंट्स ने सिटी कोतवाली में कंपनी के डायरेक्टर और अफसरों के खिलाफ शिकायत (FIR against Sahara India in Jagdalpur) दर्ज करवाई है.

सहारा इंडिया के डायरेक्टर और अधिकारियों की बढ़ेंगी मुश्किलें पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

दंतेवाड़ा में नक्सलियों ने प्रेस नोट जारी कर छत्तीसगढ़ में आंदोलन कर रहे कर्मियों की मांगों को जल्द पूरा करने को कहा है.साथ ही साथ नक्सलियों ने केंद्र और राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाए (Support of Naxalites to agitation workers of Chhattisgarh) हैं.

क्या छत्तीसगढ़ में आंदोलनकर्मियों के साथ हैं नक्सली ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें

छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल स्थगित हो (MNREGA workers strike postponed in Chhattisgarh) गई है. आबकारी मंत्री कवासी लखमा (Excise Minister Kawasi Lakhma) ने रायपुर धरना स्थल पर मनरेगा कर्मियों से मुलाकात की. उन्होंने सरकार की तरफ से मनरेगा कर्मचारियों को आश्वासन दिया. जिसके बाद यह हड़ताल स्थगित हो गई है. आपको बता दें कि बीते 65 दिनों से मनरेगा कर्मचारियों की यहां हड़ताल जारी थी.

छत्तीसगढ़ में मनरेगा कर्मचारियों की हड़ताल कैसे हुई स्थगित ? पूरी खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें