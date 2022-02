बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

हिरासत में पूर्व मंत्री राजेश मूणत, बीजेपी आज करेगी राज्यपाल से मुलाकात

नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया शनिवार को एक दिवसीय दौरे पर रायपुर पहुंचे. इस बीच एक निजी होटल में कुछ लोगों की भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेसी समझ कर पिटाई कर दी. इसके बाद पूर्व मंत्री राजेश मूणत की पुलिसकर्मियों से बहस हो गई. मूणत पर आरोप है कि उन्होंने सिटी एसपी तारकेश्वर पटेल को गाली दी. बवाल के बाद मूणत को पुलिस ने हिरासत में लिया है. आज इस मामले में बीजेपी ने थाने का घेराव जारी रखने का ऐलान किया है. बीजेपी आज इस मुद्दे पर राज्यपाल से मुलाकात करेगी. click here

राहुल के जाते ही पार्टी की नब्ज टटोलने पीएल पुनिया पहुंचे रायपुर, मिशन 2023 में जुटी कांग्रेस

राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ से जाते ही पार्टी की नब्ज टटोलने कांग्रेस प्रदेश प्रभारी पी एल पुनिया (chhattisgarh Congress in charge PL Punia) छत्तीसगढ़ पहुंचे. नब्ज टटोलने वाली बात इसलिए भी कही जा रही है कि 1 नवंबर से कांग्रेस सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है. लेकिन इसमें ना तो पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं की रुचि दिख रही है और ना ही ज्यादा से ज्यादा लोग कांग्रेस की सदस्यता लेने में रुचि दिखा रहे हैं. पुनिया मिशन 2023 की तैयारियों के तहत रविवार को भी कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे Click here

छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण का दर घटा लेकिन मौतों का सिलसिला अब भी बरकरार

छत्तीसगढ़ में अब धीरे-धीरे कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अब कम होने लगी है. लेकिन मौत का आंकड़ा अभी भी पहले की तरह है. छत्तीसगढ़ में शनिवार को 14 लोगों की मौत कोरोना से हुई है. click here

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की रायपुर में शादी आज

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य की शादी के समारोह में देशभर से दिग्गजों का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है. इस शादी समारोह में शामिल होने के लिए शनिवार से ही कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं का रायपुर पहुंचने का क्रम शुरू हो गया है. रविवार को शादी समारोह में कई और मेहमान पहुंचेंगे. click here

लता मंगेशकर की हालत नाजुक

लता मंगेशकर (Lata Mangeshkar) की तबीयत बिगड़ गई है, उन्हें फिर से वेंटिलेटर पर शिफ्ट कर दिया गया है. कोरोना और निमोनिया से संक्रमित होने के बाद उन्हें 8 जनवरी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था. click here

अन्ना की महाराष्ट्र सीएम उद्धव को चेतावनी

सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे (Social activist Anna Hazare) ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को एक पत्र लिखा है. उन्होंने पत्र में राज्य सरकार के उस फैसले पर आपत्ति जताई है जिसमें सुपरमार्केट और अन्य दुकानों में शराब की बिक्री की अनुमति दी गई है. अन्ना ने सरकार के इस फैसले के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है. Click here

पंजाब कांग्रेस करेगी सीएम उम्मीदवार का ऐलान

पंजाब चुनाव (Punjab Assembly Election 2022) में कांग्रेस की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे (Chief Minister's Face) की घोषणा आज राहुल गांधी कर सकते हैं. कांग्रेस मुख्यालय दिल्ली से पंजाब में ऐसे पर्चे और पोस्टर भेजे जा रहे हैं, जिनमें चन्नी की तस्वीरों वाले बैनर और पोस्टर लगे (Channi Face on Pamphlets And Posters) हैं. यहां क्लिक कर पढ़ें पूरी खबर.click here

1000th ODI: रोहित और द्रविड़ के साथ नई शुरुआत पर होगी भारत की निगाहें

नए कप्तान रोहित शर्मा की मौजूदगी में भारतीय टीम आज से वेस्टइंडीज के खिलाफ शुरू हो रही वनडे सीरीज के साथ नए युग में प्रवेश करेगी, जिसमें वह अपनी पुरानी मध्यक्रम की समस्या से निजात पाने की कोशिश करेगी. सीरीज का शुरुआती मैच भारत के लिए ऐतिहासिक 1000वां वनडे होगा click here

भारत ने इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर पांचवीं बार अंडर 19 विश्व कप जीता

टीम इंडिया ने अंडर-19 वर्ल्डकप में इंग्लैंड को हराकर इतिहास रचा है. भारत ने पांचवी बार अंडर-19 वर्ल्डकप का खिताब जीता है. अंडर-19 वर्ल्डकप में फाइनल में भारत ने इंग्लैंड को चार विकेट से हराकर महामुकाबला जीत लिया है. इस टीम के खिलाड़ियों के कारनामे की हर ओर चर्चा हो रही है. Click here