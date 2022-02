आज की बड़ी खबर (Today Big News )

Operation Ganga: यूक्रेन से अब तक 2,000 भारतीयों को निकाला गया

भारत सरकार ने ऑपरेशन गंगा (Operation Ganga) के तहत यूक्रेन से अब तक 2,000 भारतीयों को निकाला है. इसमें करीब 1,000 भारतीय नागरिक रोमानिया और हंगरी के रास्ते बाहर आ चुके हैं और 1,000 अन्य लोगों को सड़क मार्ग से यूक्रेन से बाहर निकाला गया है. वहीं, विदेश मंत्रालय ने यूक्रेन में फंसे में भारतीयों की मदद के लिए ट्विटर पर OpGanga Helpline नाम से अकाउंट बनाया है, जिसके जरिए लोग मदद हासिल कर सकते हैं. CLICK HERE

Russia-Ukraine War : रूस से बातचीत के लिए यूक्रेन राजी, पुतिन ने परमाणु बलों को किया अलर्ट

रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग के बीच यूक्रेन बेलारूस में रूस के साथ बातचीत के लिए सहमत हो गया है. यह जानकारी रूसी मीडिया ने दी. वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की (Ukraine President Volodymyr Zelensky) ने कहा है कि बेलारूस के राष्ट्रपति एलेग्जेंडर लुकाशेंको के साथ वार्ता के बाद यूक्रेन बातचीत के लिए तैयार है. दूसरी तरफ पुतिन ने प्रतिबंधों का हवाला देते हुए रूस के परमाणु बल को अलर्ट पर रखने का आदेश दिया है. CLICK HERE

IND vs SL: अय्यर का नाबाद अर्धशतक, भारत ने श्रीलंका को छह विकेट से हराकर श्रृंखला क्लीन स्वीप की

भारत ने गेंदबाजों के शानदार प्रदर्शन के बाद श्रेयस अय्यर (नाबाद 73) के लगातार तीसरे अर्धशतक से रविवार को यहां तीसरे और अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच में श्रीलंका पर 19 गेंद रहते छह विकेट से जीत दर्ज कर तीन मैचों की श्रृंखला 3-0 से क्लीन स्वीप की. CLICK HERE

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

प्रतिभा का सम्मान : देश-विदेश में मंच साझा करेंगे छत्तीसगढ़ के कलाकार, आईसीसीआर के साथ एमओयू जल्द

Artists of Chhattisgarh will show art in country and abroad : अब अपने छत्तीसगढ़ के कलाकार भी देश-विदेश में अपनी कला का लोहा मनवाएंगे. वे भी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय कलाकारों के साथ मंच पर नजर आएंगे. इसके लिए छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग जल्द ही आईसीसीआर के साथ एमओयू करने वाला है. click here

Russia Ukraine Crisis News: यूक्रेन से छत्तीसगढ़ के 6 विद्यार्थियों की हुई सुरक्षित वतन वापसी

छत्तीसगढ़ के 6 छात्र यूक्रेन से रायपुर पहुंचे. सुरक्षित वतन वापसी होने पर छात्रों ने सरकार को धन्यवाद दिया. उन्होंने वहां के मंजर बताए. जिसे सुनकर आप भी खौफजदा हो जाएंगे.click here



भूपेश का झूठ, राहुल अमेठी में अलाप रहे: सुनील यदु

अमेठी में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा दिए गए बयान को लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार को (Baloda Bazar Sunil Yadu taunts Congress) घेरा. भाटापारा के गोविंद चौक पर भाजयुमो ने कांग्रेस सरकार के विरोध में नारे लगाए.click here

बीजापुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में मृत दोनों महिला नक्सलियों की शिनाख्त नहीं, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद

बीजापुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में रविवार को दो महिला नक्सलियों को पुलिस ने मार गिराया. अभी तक दोनों की पहचान नहीं हो पाई है. मुठभेड़ स्थल से पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक, नक्सली साहित्य समेत अन्य सामान बरामद किये हैं.click here

पुलिस कर्मियों पर हमले बर्दाश्त नहीं, चाहे आरोपी कांग्रेस का नेता हो या किसी और दल का- ताम्रध्वज साहू

बालोद में आये दिन पुलिस पर हमले हो रहे हैं. जिसको लेकर गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि पुलिस जवान पर हमले करना गलत है. इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.click here

mor bijli app : विदेश में बैठकर छत्तीसगढ़ का बिजली बिल चुका रहे एनआरआई, जानिये क्या है वजह...

mor bijlee app : विदेशों में रह रहे छत्तीसगढ़ के लोग भी अब छत्तीसगढ़ के बिजली एप की मदद से परिजनों को मदद पहुंचा रहे हैं. चाहे फिर बात बिजली बिल भुगतान की हो या फिर नए कनेक्शन की. आइये जानते हैं विदेशों में भी इतना पॉपुलर क्यों हो गया है यह बिजली एप...click here

बिलासपुर रेल मंडल में कई ट्रेनें कैंसिल, यात्रियों को होगी परेशानी

बिलासपुर मंडल के छुलहा-अनूपपुर सेक्शन में तीसरी लाइन कनेक्टिविटी और नॉन इंटरलॉकिंग का कार्य 27 फरवरी से 8 मार्च तक चलेगा. इस कार्य के पूर्ण होते ही गाड़ियों के परिचालन में गतिशीलता तो आयेगी. इस बीच 27 फरवरी से 8 मार्च तक कई ट्रेनें रद्द रहेगी.click here

कवर्धा में राकेश सोढ़ी के नेतृत्व में बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में नक्सली- आईजी ओपी पाल

राकेश सोढ़ी के नेतृत्व में कवर्धा में नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं. इस बीच पुलिस प्रशासन भी सतर्क है.click here