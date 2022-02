आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

पीएम मोदी सीतापुर और फतेहपुर में करेंगे रैली

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 फरवरी को सीतापुर में और 17 फरवरी को फतेहपुर में रैली करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को सीतापुर जिले की सभी 9 विधानसभाओं की संयुक्त रैली को संबोधित करेंगे (PM Narendra Modi rally in Sitapur). पढ़ें पूरी खबर.

प्रधानमंत्री ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टेरी) के विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन में 16 फरवरी, 2022 को लगभग छह बजे सायं वीडियो संदेश द्वारा उद्घाटन वक्तव्य देंगे.

महान संत गुरु रविदास जन्म-जयंती पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी बधाई.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

आज से हाई कोर्ट के साथ-साथ छत्तीसगढ़ के सभी कोर्ट में होगी फिजिकल सुनवाई

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने मंगलवार को हाई कोर्ट सहित छत्तीसगढ़ के सभी कोर्ट में फिजिकल सुनवाई का आदेश जारी कर दिया है. कोरोना की तीसरी लहर में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाई कोर्ट सहित छत्तीसगढ़ के सभी कोर्ट में वर्चुअल सुनवाई की जा रही थी. पढ़ें पूरी खबर

बीजापुर में नक्सलियों ने इंजीनियर अशोक पवार और राज मिस्त्री को किया रिहा

बीजापुर में नक्सलियों ने इंजीनियर अशोक पवार और राज मिस्त्री को रिहा कर दिया है. थोड़ी देर पहले नक्सलियों ने दोनों को छोड़ा है. पुलिस के मुताबिक इंजीनियर अशोक पवार और राज मिस्त्री आनंद यादव अभी बेदरे पुल के पास पहुंचे हैं. अभी दोनों से पुलिस पूछताछ करेगी फिर उन्हें परिवार वालों के पास भेजा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर

हत्या करके लिया कार जलाने का बदला : बिहार के दोस्त संग आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम, 3 गिरफ्तार

दुर्ग में एक सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा कर लिया है. वहीं इस हत्याकांड में शामिल तीन आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है. इनमें से एक बिहार का रहने वाला है, पुलिस उसे दुर्ग लेकर आ रही है. पढ़ें पूरी खबर

कांकेर: शादी समारोह में दो बच्चों को पीठ पर लाद कर पहुंचा भालू, लोगों ने बना लिया वीडियो

बच्चों का पेट भरने के लिए मां क्या (Bear reached marriage in Kanker) कुछ नहीं कर गुजरती है. छत्तीसगढ़ के कांकेर शहर में यहां एक मादा भालू अपने दो बच्चों को पीठ पर बिठाए एक शादी घर में जा पहुंची. जिसके बाद शादी में हड़कंप मच गया. भालू बच्चों के साथ स्टेज पर पहुंच गए. जिस किसी ने भी इस घटना को देखा वो हैरत में पड़ गया. वहां मौजूद लोगों ने भालू का वीडियो बना लिया. देखें पूरा वीडियो

कल की देशभर की बड़ी खबरें जो आपको जाननी चाहिए

राहुल के 'गुजरात से बंगाल तक भारत' ट्वीट पर BJYM ने असम में दर्ज कराये 1500 मुकदमे

हाल में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक ट्वीट (Congress leader Rahul Gandhi tweeted) किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि भारत गुजरात से लेकर बंगाल तक है. अब इस ट्वीट पर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने असम में 1500 मुकदमे दर्ज (1500 cases registered in Assam) कराए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

odder scam : लालू प्रसाद यादव दोषी करार, 21 फरवरी को सजा पर सुनवाई

चारा घोटाला (fodder scam) से जुड़े डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी (withdrawal from doranda treasury) मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया (lalu convicted of fraudulent withdrawal) है. अदालत लालू की सजा पर 21 फरवरी को सुनवाई करेगी. मार्च, 1990 से मार्च 1995 और अप्रैल, 1995 से जुलाई, 1997 के बीच लालू बिहार के मुख्यमंत्री (former Bihar chief minister Lalu Prasad) रह चुके हैं. पढ़ें पूरी खबर.

MVA govt topple attempt : संजय राउत का दावा, उद्धव सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग

शिवसेना सांसद संजय राउत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) ने कहा है कि भाजपा महाराष्ट्र की सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी (MVA) नेताओं और उनके परिवार के सदस्यों को निशाना बना रही है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को गिराने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल (Central agencies used to topple Uddhav led government) कर रही है. राउत के आरोपों का जवाब देते हुए भाजपा नेता और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (former CM Devendra Fadnavis sanjay raut) ने कहा कि उचित समय पर वह इसका जवाब देंगे. पढे़ं पूरी खबर.

Lakhimpur-Kheri violence : आशीष मिश्रा जेल से रिहा

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी आशीष मिश्रा जेल से रिहा हो गए हैं. बता दें कि आशीष मिश्रा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे हैं. उल्‍लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में पिछले वर्ष तीन अक्टूबर को किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा में चार किसानों समेत आठ लोगों की मौत हो गई थी. पढ़ें पूरी खबर.

punjab election 2022 : आक्रामक दिखे राहुल, कहा- मोदी-केजरीवाल के पीछे 'छिपी ताकतों' को समझें

पंजाब विधानसभा चुनाव 2022 (punjab assembly election 2022) के लिए 20 फरवरी को मतदान होना है. पंजाब में मतदाताओं को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा, मोदी व केजरीवाल के पीछे 'छिपी शक्तियों' को समझना होगा. उन्होंने कहा कि मोदी खड़े हैं, उनके चेहरे को मत देखिए. बकौल राहुल, उनके पीछे कौन सी शक्तियां छिपी हैं इस पर ध्यान दें और फिर उनके कार्यों को देखें, आप उनकी राजनीति को समझ जाएंगे. पढ़ें पूरी खबर.

Punjab : अकाली दल-बीएसपी का घोषणा पत्र जारी, शून्य बिजली बिल-स्वास्थ्य बीमा का वादा

अकाली दल और बसपा गठबंधन ने अपना मेनिफेस्टो जारी किया है. गठबंधन ने हरेक पंजाबियों को 10 लाख का स्वास्थ्य बीमा और हरेक घर को शून्य बिजली बिल का वादा किया है. गठबंधन ने वादा किया है कि वह सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर शून्य बिजली बिल का लक्ष्य हासिल करेंगे. पढे़ं पूरी खबर.

खुदरा मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर सात महीने के उच्च स्तर पर पहुंची

सब्जी, मांस, मछली जैसे खाद्य वस्तुएं महंगी होने से जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति (retail inflation ) बढ़कर सात महीने के उच्च स्तर 6.01 प्रतिशत पर पहुंच गयी. खुदरा महंगाई दर (retail inflation rate) का यह स्तर रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे से थोड़ा ऊपर है. पढे़ं पूरी खबर.

शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने का विवाद गरमाया, विधायक राणा ने सीएम उद्धव पर मढ़े गंभीर आरोप

महाराष्ट्र में एक अखबार के संपादक पर स्याही फेंकने और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति हटाने को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है. इस मामले में महाराष्ट्र के अमरावती जिले की बडनेरा विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक रवि राणा (Independent MLA Ravi Rana from Badnera) ने प्रदेश सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने यहां तक कहा कि सीएम उद्धव ठाकरे सरकार चलाने में अक्षम हैं और महाराष्ट्र के हालात बिहार जैसे बनते जा रहे हैं. पढे़ं पूरी खबर.

ABGSL scam: जिस वक्त कंपनी कर रही थी धोखाधड़ी, किसके हाथों में थी बैंकों की जिम्मेदारी

एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड (ABGSL scam) ने जिस तरीके से बैंकों को चूना लगाया है, उससे बैंकिंग व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो गए हैं. हैरानी की बात ये है कि यह सब तब हुआ, जब भारत में दो बड़े बैंकों के सबसे बड़े अधिकारी महिलाएं थीं. उन दोनों महिलाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उनकी दक्षता के लिए जाना जाता है. जिस कंपनी पर आरोप है, उस कंपनी ने सबसे अधिक कर्ज आईसीआईसीआई से और उसके बाद एसबीआई से लिए थे. पहले बैंक की जिम्मेदारी चंदा कोचर के पास और दूसरे की जिम्मेदारी अरुंधती भट्टाचार्य के पास थी. पढ़ें पूरी खबर.

रूस-यूक्रेन तनाव घटने के संकेत, इसके बावजूद अमेरिका ने दी चेतावनी

रूस और यूक्रेन के बीच भले ही तनाव (Ukraine Russia crisis) जारी हो, लेकिन कुछ ऐसे भी संकेत मिलने शुरू हो गए हैं, जिसके आधार पर कहा जा सकता है कि युद्ध की नौबत शायद न आए. इसमें जर्मनी ने विशेष पहल की है. रूस के विदेश मंत्री यह कह चुके हैं कि वह बातचीत जारी रखने के लिए राजी हैं. रूस ने कुछ सैन्य टुकड़ियों को सीमा से हटाने का भी ऐलान किया है. हालांकि, अमेरिका समेत कई देश अब भी आशंकित हैं. पढ़ें पूरी खबर.

भारत ने UN में पाक को लताड़ा, कहा- सभी जानते हैं मुंबई, पठानकोट, पुलवामा के हमलावर कहां से आए थे

भारत ने संयुक्त राष्ट्र (UN) में पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई है. संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर राजेश परिहार (Rajesh Parihar) ने कहा कि सभी जानते हैं कि मुंबई, पठानकोट और पुलवामा हमलों को अंजाम देने वाले हमलावर कहां से आए थे. भारत ने कहा कि दुनिया को आतंकी मास्टरमाइंडों को जवाबदेह ठहराने की जरूरत है. पढ़ें पूरी खबर.

TN स्थानीय चुनाव : विपक्षी दलों का आरोप, ई-वॉलेट के जरिए मतदाताओं को रिश्वत दे रही डीएमके

तमिलनाडु में 19 फरवरी को शहरी इलाकों में स्थानीय निकाय चुनाव होने हैं. इससे पहले वहां की विपक्षी पार्टियों ने डीएमके पर ई वॉलेट और फोन के माध्यम से मतदाताओं को रिश्वत देने के आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा कि मतदाता को प्रति व्यक्ति के हिसाब से एक हजार रुपये के कूपन भी दिए जा रहे हैं. पढ़ें पूरी खबर.

भाजपा विधायक की धमकी- जो योगी को वोट नहीं देगा उसके घर पर चलेगा बुलडोजर

भाजपा विधायक टी राजा ने कहा है की जो व्यक्ति योगी आदित्यनाथ को वोट नहीं देगा उसके घर पर भाजपा बुलडोजर चलवाएगी. पढे़ं पूरी खबर.

रिलायंस के साथ लेन-देन अप्रूवल के लिए फ्यूचर रिटेल दिल्ली हाईकोर्ट में करेगा अपील, सुप्रीम कोर्ट से मिली अनुमति

रिलायंस के साथ लेन-देन अप्रूवल के लिए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (FRL) दिल्ली हाईकोर्ट में अपील करेगा. उच्चतम न्यायालय ने एफआरएल को दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की अनुमति (future retail ltd to approach delhi high court) दी. बता दें कि अमेजन, रिलायंस रिटेल के साथ एफआरएल के विलय (FRL Reliance Retail merger) का विरोध कर रही है, जिसके कारण अमेरिका की कंपनी और फ्यूचर समूह के बीच एक साल से कानूनी लड़ाई जारी है. पढे़ं पूरी खबर.

भारत-सउदी सैन्य संबंधों को फिर से परिभाषित करने का सुनहरा अवसर

बदलते क्षेत्रीय और वैश्विक वातावरण (Changing regional and global environment) में बढ़ती समानता के साथ सऊदी अरब सेना के प्रमुख (head of the arab army) की भारत की पहली यात्रा रणनीतिक रुप से महत्वपूर्ण है. दोनों सेनाओं के बीच अभ्यास के साथ शुरू होने वाली यात्रा संभावनाओं से भरी हुई है. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता संजीब कुमार बरुआ की रिपोर्ट.

India Drug Trafficking's: लॉकडाउन के दौरान भारत में 400 फीसदी बढ़ी ड्रग तस्करी

भारत ने वर्ष 2020 के दौरान कोरियर, पार्सल, कार्गो और डार्कनेट के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी (drug trafficking) में 400 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है. देश में Covid19 महामारी के कारण तालाबंदी के दौरान इसमें बढ़ोत्तरी पाई गई. ईटीवी भारत के वरिष्ठ संवाददाता गौतम देबरॉय की रिपोर्ट.

Fodder Scam: डोरंडा कोषागर से हुआ सबसे बड़ा चारा घोटाला, जानिए कैसे अलग है यह स्कैम

बहुचर्चित चारा घोटाला केस के सबसे बड़े मामले में आज सीबीआई की विशेष अदालत ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को दोषी करार दिया है 21 फरवरी को उन्हें सजा सुनाई जाएगी. क्या है यह पूरा मामला, क्लिक कर जानें.

ashwani kumar resignation : 'कांग्रेस की अंतर्कलह के आरोप गलत नहीं, पंजाब में AAP को बढ़त'

पूर्व कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने पंजाब विधानसभा चुनाव से कुछ दिन पहले कांग्रेस से इस्तीफा (Congress leader Ashwani Kumar resigns ) दे दिया. कांग्रेस से इस्तीफे के बाद अश्विनी कुमार ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पास बढ़त दिख रही है. उन्होंने कांग्रेस की अंतर्कलह (Congress party rift) के सवाल पर कहा कि अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस में मतभेद की बात कहती है, तो आरोप सत्य नजर आ रहे हैं. कांग्रेस के साथ 46 साल पुराना सफर समाप्त करने पर अश्विनी कुमार ने कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे कंधे अब कांग्रेस पार्टी का बोझ संभाल सकते हैं. ईटीवी भारत संवाददाता नियामिका सिंह ने अश्विनी कुमार से विशेष बात की. देखें साक्षात्कार.

उत्तराखंड में 48 सीटें जीतेंगे और बनेगी कांग्रेस की सरकार : हरीश रावत

उत्तराखंड में मतदान संपन्न होने के दूसरे दिन हरीश रावत ने सबसे पहले 'ईटीवी भारत' को इंटरव्यू दिया. हरीश रावत (harish rawat) ने कहा कि हम 48 सीटें जीतेंगे. उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी. देखें वीडियो.

बेरहम पड़ोसी! कार पर स्क्रैच लगा तो मां के सामने बच्ची को इस तरह पीटा

मध्य प्रदेश की एक बच्ची की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है (Viral video of beating little girl). बच्ची को पड़ोसी लात मार रहा है. बच्ची का गलती सिर्फ ये थी कि उसने उसकी कार पर नाखून से स्क्रैच कर दिया था. बताया जा रहा है अमलताश कॉलोनी में रहनेवाले सुमित भटनागर की कार पर बच्ची ने नाखून से स्क्रैच कर दिया था. इस बात से गुस्साए युवक ने बच्ची के साथ बेरहमी दिखाई. देखें वीडियो.

पुष्पा स्टाइल में संजय राउत की हुंकार 'हम झुकेंगे नहीं'

शिवसेना सांसद संजय राउत ने पुष्पा मूवी के मशहूर डॉयलाग मैं झुकेगा नहीं स्टाइल में बीजेपी को जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में ठाकरे सरकार ही रहेगी, हम झुंकेंगे नहीं. संजय राउत ने कहा कि मेरा मोदी-शाह से कहना है लड़ना है तो हमसे लड़ो, मेरे रिश्तेदार, परिवार को परेशान करना बंद करो. देखें वीडियो.