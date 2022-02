बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

#BoycottHyundai: सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड करने लगा, जानें क्या है मामला

पाकिस्तान द्वारा 5 फरवरी को कश्मीरी एकता दिवस मनाया जाता है. इसी दिन दक्षिण कोरिया की कार निर्माता कंपनी हुंडई (Hyundai) की पाकिस्तान यूनिट ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा - 'अपने कश्मीरी भाइयों के बलिदान को याद करें और उनके समर्थन में आगे आएं क्योंकि वो आजादी के लिए लगातार लड़ रहे हैं.' इसके बाद यह पोस्ट कंपनी के लिए गले की हड्डी बन गया. वहीं भारत में #BoycottHyundai ट्रेंड करने लगा और यूजर्स कंपनी को खरी-खोटी सुनाने लगे. click here

UP Assembly Election: आज जारी होगा बीजेपी का चुनावी घोषणापत्र

भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) मंगलवार को लोक कल्याण संकल्प पत्र (lok kalyan sankalp patra) जारी करेगा. यह पत्र केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah) द्वारा सुबह 10:30 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जारी किया जाएगा. click here

अरुणाचल प्रदेश में हिमस्खलन की चपेट में आये सेना के सात जवान, रेस्क्यू जारी

अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh) में सेना का एक गश्ती दल हिमस्खलन (avalanche) की चपेट में आ गया. यह घटना अरुणाचल प्रदेश के कामेंग सेक्टर में हुई. click here

कांग्रेस का पीएम मोदी पर पलटवार, कहा- अहंकार को अब भी चुनाव हारने का इंतजार

कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना (Targeting Prime Minister Narendra Modi) साधते हुए आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का जवाब देते हुए लॉकडाउन में परेशान में होने वाले मजदूरों तथा कोरोना वायरस प्रभावित परिवारों से माफी मांगने की बजाय हंसी-ठिठोली की. click here

बीजेपी सांसद बोले- सत्ता के लिए दाउद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं नीतीश

बीजेपी और जेडीयू में तनातनी (Dispute Between BJP and JDU) के बीच बीजेपी सांसद छेदी पासवान ने नीतीश कुमार पर हमला बोला (Chhedi Paswan attacks Nitish Kumar) है. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी हाथ मिला सकते हैं. उन्होंने कहा कि ढाई साल भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री रहना चाहिए और ढाई साल नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है. click here

Happy Propose Day 2022: इस तरह कीजिए अपने प्यार का इजहार

Valentine week का आज दूसरा दिन है. इस दिन Propose Day 2022 के रूप में मनाया जाता है. इस दिन लोग अपने प्यार का इजहार करते हैं. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

छत्तीसगढ़ में हुई रिकॉर्ड धान खरीदी, लेकिन हासिल नहीं हुआ लक्ष्य

छत्तीसगढ़ में धान खरीदी समाप्त हो गई है. इस साल धान खरीदी का नया रिकॉर्ड बना है. आंकड़ों के मुताबिक इस साल 97 लाख 78 हजार मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है. यह अब तक की सबसे अधिक धान खरीदी है. साल 2021 की बात की जाए तो सरकार ने 92 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी पिछले साल की थी. click here

पूर्व मंत्री के वायरल वीडियो पर बोले नेता प्रतिपक्ष-पुलिस ने जान-बूझकर मूणत को उकसाया, डटकर करेंगे मुकाबला

नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक सोमवार को कोरबा पहुंचे. यहां उन्होंने मूणत प्रकरण पर तीखा बयान दिया. उन्होंने पुलिस पर मूणत को उकसाने का आरोप लगाया. click here

राजेश मूणत एपिसोड से छत्तीसगढ़ में चुनावी मैदान तैयार! एक्शन में पार्टियां

छत्तीसगढ़ में पूर्व मंत्री राजेश मूणत को लेकर राजनीति गरमाने लगी है. दो दिन पहले पुलिस से गाली-गलौज मामले में अब वे चौतरफा घिरे नजर आ रहे हैं. भाजपा नेता के आक्रामक रवैये को राजनीतिक जानकार चुनावी परिदृश्य से भी जोड़कर देख रहे हैं. click here

SPECIAL खबरें

Lata Mangeshkar : मिलिए उन लोगों से जिन्होंने देखी है राज और लता के रिश्ते की खुशबू ...

लता मंगेशकर के इस फानी दुनिया से कूच करने के बाद उनके जीवन से जुड़े किस्सों में कई तरह की बातें रवां हो रही हैं, लेकिन असलियत क्या है, ये कोई नहीं बता रहा है. लिहाज़ा 'ईटीवी भारत' ने लता मंगेशकर और राजसिंह डूंगरपुर के रिश्ते के मर्म को समझने के लिए उन लोगों को जोड़ा. जो इन दो महान शख्सियतों से उनके जीवन काल में जुड़ी रहीं. click here

UP Assembly Election: पहले फेज में 'जाट लैंड' पर टिकी यूपी की सियासत

उत्तर प्रदेश में पहले दौर के मतदान (first round of voting) में मात्र 3 दिन बाकी है और यह चरण खास तौर पर बीजेपी के लिए काफी मायने रखता है. क्योंकि पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सीटों ने ही भाजपा को चुनाव में अच्छी बढ़त दिलाई थी. यही वजह है कि फर्स्ट फेज के चुनाव के अंतिम चरण में पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ-साथ प्रधानमंत्री के चौपाल कार्यक्रम भी लगाए हैं. click here