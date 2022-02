बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

राहुल गांधी पर 'यूपी टाइप' टिप्पणी को लेकर घिरीं वित्त मंत्री, प्रियंका गांधी ने बोला हमला

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पेश किए बजट को लेकर राहुल गांधी के ट्वीट और उसके बाद वित्त मंत्री की 'यूपी टाइप' टिप्पणी पर विवाद शुरू हो गया है. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वित्त मंत्री पर हमला बोला है. उन्होंने ट्वीट कर कहा, 'वित्त मंत्री जी आपने यूपी के लिए बजट के झोले में कुछ डाला नहीं, ठीक है, लेकिन यूपी के लोगों का इस तरह अपमान करने की क्या जरूरत थी? समझ लीजिए, यूपी के लोगों को यूपी टाइप होने पर गर्व है. हमको यूपी की भाषा, बोली, संस्कृति व इतिहास पर गर्व है.' click here

Budget 2022 : पीएम मोदी ने कहा- पीपुल फ्रेंडली और आत्मनिर्भर भारत का बजट

संसद के बजट सेशन में वित्त वर्ष 2022-23 का यूनियन बजट (Budget 2022) पेश किया गया. दोनों सदनों में वित्त मंत्री के बजट भाषण के बाद पीएम मोदी ने कहा कि बजट आत्मनिर्भर भारत का बजट है. click here

प्रधानमंत्री बुधवार को भाजपा कार्यकर्ताओं से करेंगे बजट पर संवाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र (Prime Minister Narendra ) मोदी बुधवार को ‘बजट और आत्मनिर्भर भारत’ (Budget and self-reliant India ) विषय पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करेंगे. click here

TMC का संगठनात्मक चुनाव आज, ममता बनर्जी फिर चुनी जाएंगी पार्टी अध्यक्ष

तृणमूल कांग्रेस के संगठनात्मक चुनाव (TMC organisational election) में पार्टी की संस्थापक अध्यक्ष ममता बनर्जी (Mamata Banerjee) फिर से इस पद पर निर्वाचित होंगी. तृणमूल कांग्रेस 1998 में कांग्रेस से अलग होकर बनी थी. click here

झारखंड में कोयला खदान धंसने से 6 लोगों की मौत, राहत-बचाव कार्य जारी

झारखंड के धनबाद (Dhanbad of Jharkhand) के निरसा में अवैध उत्खनन के दौरान चाल धंसने (Crashing during illegal quarrying) से 6 लोगों के मौत की खबर है. 5 लोगों के मलबे में दबे होने की (5 people feared trapped under the rubble) आशंका जताई जा रही है. click here

केंद्र पर जमकर बरसे तेलंगाना सीएम KCR, बोले- देश नहीं सरकार की सोच में है 'पिछड़ापन'

तेलंगाना के मुख्यमंत्री एवं सत्तारूढ़ टीआरएस के अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव (CM and ruling TRS president K Chandrashekhar Rao) ने सरकार द्वारा पेश बजट को लेकर केंद्र पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने यहां तक कहा कि देश के पास सभी संसाधन हैं लेकिन केंद्र सरकार के पास दिमाग नहीं है. click here

बिहार : होमगार्ड जवान ने जज पर तान दी राइफल, जांच के लिए समिति गठित

बिहार के खगड़िया जिले में व्यवहार न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश पर उनकी ही सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान ने राइफल तान दी. न्यायाधीश राज कुमार के मुताबिक जवान वीरेंद्र सिंह से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी. इस मामले में एसपी अमितेश कुमार ने बताया कि जांच के लिए तीन सदस्यीय समिति बनाई गई है. click here

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

आम बजट पर छत्तीसगढ़ के लोगों और अर्थशास्त्रियों में मायूसी, कांग्रेस ने बोला हमला, बीजेपी ने बजट की तारीफ की

आम बजट पर छत्तीसगढ़ के लोगों ने मिली जुली प्रतिक्रिया दी है. टैक्स स्लैब में छूट नहीं मिलने से लोगों में मायूसी है. जबकि अर्थशास्त्री ने भी इस बजट को निराशावादी बताया है. click here

chhattisgarh corona update: छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या में आई कमी, लेकिन कोरोना से मौत का ग्राफ बढ़ा

छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार घटती जा रही है. कोरोना की तीसरी लहर में प्रदेश में लगातार कोरोना मरीजों की संख्या बीते दिनों से घट रही है. लेकिन मृतकों की संख्या बढ़ती जा रही है. रोजाना 10 से ज्यादा लोगों की मौत कोरोना से हो रही है. click here

राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पुलिस अलर्ट, रायपुर में जारी किया गया ट्रैफिक रूट

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट पर है. तैयारियां पूरी कर ली गई है. रायपुर पुलिस ने राहुल गांधी के दौरे को लेकर ट्रैफिक रूट जारी किया है.

click here

Politics on Rahul Gandhi visit of Chhattisgarh: सिंहदेव को क्यों सता रही इमेज खराब होने की चिंता?

राहुल गांधी के दौरे से पहले स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव (Politics on Rahul Gandhi visit of Chhattisgarh) के खिलाफ शिकवे-शिकायतों का खेल शुरू हो गया है. अंबिकापुर जमीन विवाद मामले को लेकर सिंहदेव पर गंभीर आरोप लगे हैं. हालांकि सिंहदेव ने दो टूक कहा है कि ''जोड़-तोड़ की राजनीति मैं नहीं करता और ना ही करूंगा. राहुल गांधी आ रहे हैं इसलिए कुछ लोग मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं. click here

बीजापुर की महिला नक्सली ताती चिलका ने किया तेलंगाना में सरेंडर, कैडर छोड़ते ही लाल आतंक पर उठाए सवाल

जिले में सक्रिय एक महिला नक्सली ने तेलंगाना पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है. सरेंडर करने वाली नक्सली का नाम ताती चिलका है. वह बीजापुर जिले के बड़ा उटलागांव की निवासी है. उसने माओवादियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं. नक्सली ताती चिलका तेलंगाना में भद्राद्री, कोट्टागुडेम जिला में चेरला पुलिस और सीआरपीएफ 141 बटालियन के सामने हथियार डाले हैं. click here