Budget 2022: सीतारमण आज पेश करेंगी आम बजट, स्वास्थ्य क्षेत्र, बुनियादी ढांचे पर फोकस की उम्मीद

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) आज सुबह 11 बजे संसद में आम बजट (union budget 2022) पेश करेंगी. यह केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का चौथा बजट होगा. पिछले साल की तरह इस बार भी पेपरलेस बजट पेश किया जाएगा.

budget session economic survey : अगले साल जीडीपी 8.5% रहने की उम्‍मीद

वित्त मंत्री सीतारमण ने लोक सभा में 2021-22 का आर्थिक सर्वेक्षण पेश (budget session economic survey) किया. लोक सभा में पेश आर्थिक सर्वेक्षण में अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 में जीडीपी ग्रोथ 8.5 फीसद रहेगा.

UP Election : प्रियंका के 'अपने' नहीं रहे अपने, बढ़ रहीं चुनौतियां

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रहीं हैं. उनके नेता एक के बाद एक पार्टी छोड़ रहे हैं. कई नेता, जो पार्टी में तो हैं, लेकिन असंतुष्ट बताए जा रहे हैं. पार्टी को उनसे भी खतरा है. यह स्थिति तब है, जबकि पहली बार प्रियंका गांधी खुलकर यूपी चुनाव की कमान संभाल रहीं हैं. धर्म और जाति से प्रेरित राजनीतिक परिदृश्य में महिलाओं को टिकट आवंटन में 40 फीसदी जगह देने का प्रियंका का दांव भी बहुत ही जोखिम भरा हो सकता है.

assembly elections : निर्वाचन आयोग ने रोड शो, पदयात्रा, वाहन रैलियों पर प्रतिबंध 11 फरवरी तक बढ़ाया

पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव (five state assembly election) को लेकर चुनाव आयोग ने बड़ी घोषणा की है. निर्वाचन आयोग (ECI) ने डोर टू डोर कैंपेन में भी छूट दी है. अब एक उम्मीदवार 20 लोगों के साथ घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर सकेगा.

यूक्रेन संकट के बीच दिल्ली पहुंचे रूसी उप विदेश मंत्री, भारत-रूस द्विपक्षीय संबंधों पर की चर्चा

यूक्रेन के साथ सीमा विवाद को लेकर रूस और नाटो देशों के साथ टकराव बढ़ता जा रहा है. इस बीच रूसी उप विदेश मंत्री सर्गेई वर्शिनिन (Sergey Vershinin) दिल्ली पहुंचे और विदेश मंत्रालय में सचिव (पश्चिम) रीनत संधू (Secretary West Reenat Sandhu) के साथ संयुक्त राष्ट्र से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा (India Russia hold talks) की.

छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक आज, इन मुद्दों पर होगी चर्चा

ख्यमंत्री निवास कार्यालय में सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक (cabinet meeting in raipur) होनी है. मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बैठक (Cabinet meeting chaired by Bhupesh Baghel in raipur ) होगी. बैठक में गणतंत्र दिवस के मौके पर की गई घोषणाओं का अनुमोदन किया जाएगा. इसके साथ ही बजट को लेकर मंत्रियों के साथ चर्चा की जाएगी.

राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे की तैयारियों में जुटे सीएम बघेल, बीजेपी को छत्तीसगढ़ अमर जवान ज्योति के विरोध पर घेरा

सीएम भूपेश बघेल यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के चुनाव प्रचार से रायपुर लौट आए हैं. रायपुर पहुंचने पर बघेल पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है. उन्होंने कहा कि बीजेपी को आजादी की लड़ाई से कोई सरोकार नहीं था. सीएम बघेल रायपुर पहुंचते ही साइंस कॉलेज मैदान पहुंचे और राहुल गांधी के आगमन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की.

Chhattisgarh Amar Jawan Jyoti: दिल्ली के तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी जलाई जाएगी अमर जवान ज्योति, बीजेपी ने इसे राजनीतिक स्टंट बताया

दिल्ली से लेकर रायपुर तक अमर जवान ज्योति पर सियासत गरमाई हुई है. दिल्ली के इंडिया गेट से अमर जवान ज्योति को शिफ्ट कर वॉर मेमोरियल ले जाया गया गया है. उसके बाद से पूरे देश में इस पर राजनीति तेज हो गई है. छत्तीसगढ़ में भी इस मुद्दे पर जमकर सियासत हो रही है. बीजेपी ने नवा रायपुर में अमर जवान ज्योति के बनाए जाने पर इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है.

छत्तीसगढ़ में कोरोना की तीसरी लहर: कोरोना संक्रमण का आंकड़ा घटा, लेकिन नहीं थम रहा मौतों का सिलसिला

सोमवार को प्रदेश में 36 हजार 605 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया, जिसमें 2693 लोग संक्रमित मिले हैं. आज भी 19 लोगों की मौत हुई है. वहीं कोरोना पॉजिटिविटी दर 7.36 फीसदी है.

Corona effect on Raipur jungle safari: रायपुर के जंगल सफारी में क्यों घटी पर्यटकों की संख्या ?

कोरोना का असर हर ओर दिख रहा है. सबसे ज्यादा कोरोना की मार पर्यटन क्षेत्र पर पड़ी है. रायपुर के जंगल सफारी पर भी कोरोना का असर दिख रहा है. रायपुर का जंगल सफारी एशिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी है. कोरोना की वजह से इस सफारी में पर्यटकों की संख्या में कमी देखी जा रही है.

छत्तीसगढ़ में मिलावटखोरों पर कब कसेगा शिकंजा, मिलावट रोकने में खाद्य एवं औषधि विभाग नाकाम

छत्तीसगढ़ में लगातार खाद्य सामग्रियों में मिलावट की शिकायतें सामने आ (Food and drug adulteration in Chhattisgarh) रही है. इसके बावजूद खाद्य एवं औषधि विभाग मिलावट रोकने में नाकाम साबित हो रहा है. हाल ही में एफएसएसएआई (Food Safety and Standards Authority of India) द्वारा 29 राज्यों के खाद्य तेलों की जांच रिपोर्ट जारी की गई थी, जिनमें शुद्धता के मामले में छत्तीसगढ़ प्रदेश में 24 वें स्थान पर (Food and Drug Administration Department failed to stop adulteration ) था.

Health Minister TS Singhdeo का छलका दर्द, कहा- राहुल गांधी आ रहे छत्तीसगढ़ इसलिए बिगाड़ी जा रही मेरी छवि

राहुल गांधी 3 फरवरी को छत्तीसगढ़ आ (Rahul Gandhi coming Chhattisgarh) रहे हैं. इस दौरान वो रायपुर का दौरा (Rahul Gandhi Raipur Visit) करेंगे. चंद घंटों के प्रवास के दौरान स्थानीय कार्यक्रमों में भी राहुल गांधी हिस्सा लेंगे. इसे लेकर कांग्रेस के भीतर राजनीति तेज हो गई है. राहुल गांधी के रायपुर प्रवास का कार्यक्रम स्वीकृत होते ही टी एस सिंहदेव के खिलाफ शिकवे शिकायतों का खेल शुरू हो गया है.

नारायणपुर नक्सली मुठभेड़ पर पुलिस का यूटर्न, बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने कहा- क्रॉस फायरिंग में ग्रामीण की हुई मौत

जिले में गणतंत्र दिवस से दो दिन पहले पुलिस ने भरण्डा के जंगल में नक्सली मुठभेड़ में एक नक्सली को मार गिराने का दावा किया था. जिसके बाद मुठभेड़ को लेकर सवाल उठने लगे हैं. पीड़ित परिवार के पुलिस के दावे को सिरे से खारिज करने के बाद कथित मुठभेड़ को लेकर भाजपा सामने आ गई है. भरांडा मुठभेड़ के एक सप्ताह बाद पुलिस के सुर बदल से गए हैं.