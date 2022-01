आज की खबरें जिन पर बनीं रहेंगी नजरें

parliament budget session : लोक सभा और राज्य सभा में हंगामे की आशंका, सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष

संसद के बजट सत्र की शुरुआत (parliament budget session) सोमवार से होगी. बजट सत्र हंगामेदार रहने के आसार हैं. विपक्ष ने पेगासस जासूसी मामले, पूर्वी लद्दाख में चीनी 'घुसपैठ' जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की है. सोमवार पूर्वाह्न 11 बजे राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा. दो चरणों में होने वाले बजट सत्र का पहला चरण 11 फरवरी को समाप्त होगा. दूसरा चरण 14 मार्च से आरंभ होगा जो आठ अप्रैल तक चलेगा. पढ़ें पूरी खबर.

छत्तीसगढ़ की कल की बड़ी खबरें (chhattisgarh big news)

chhattisgarh corona update: छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण घटा, पॉजिटिविटी रेट 9.14 फीसदी तक पहुंची

छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार (Third wave of corona in chhattisgarh) में कमी आई है. छत्तीसगढ़ में रविवार को 2373 लोग संक्रमित मिले हैं और 10 लोगों की मौत हुई है .click here

केंद्र के पैसे से हो रहे गरीबों के घर-स्मार्ट सिटी और नल-जल योजना के काम, कंगाल हो चुकी छत्तीसगढ़ सरकार : बृजमोहन अग्रवाल

विधायक बृजमोहन अग्रवाल (Brijmohan Agarwal Targeted Bhupesh Baghel Government) ने छत्तीसगढ़ सरकार पर जमकर निशाना साधा है. उन्होंने प्रेस कांफ्रेंस कर कहा कि बीते तीन सालों में छत्तीसगढ़ सरकार ने विकास के कोई काम नहीं किये. Click here

Surguja Indoor Stadium: बिलासपुर और सरगुजा के खिलाड़ियों के लिये खुशखबरी, यहां बनेगा शूटिंग रेंज

सरगुजा में गांधी स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए जल्द चालू कर दिया जाएगा. राज्य श्रम कल्याण मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद ने गांधी स्टेडियम में चल रहे इनडोर स्टेडियम के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया. Click here

कोरोना की तीसरी लहर: अम्बिकापुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चों का आईसीयू तैयार

अम्बिकापुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल (Ambikapur Medical College Hospital ) में जल्द ही बच्चों के लिए आईसीयू शुरू कर दिया जायेगा (Children ICU ready in Ambikapur ). बच्चों के लिए अलग से बनायी जा रही आईसीयू बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो चुका है. Click here

Mahatma gandhi death anniversary: रायपुर के मरीन ड्राइव में बजा महात्मा गांधी का प्रिय धुन अबाइड विद मी

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर रायपुर के मरीन ड्राइव में उनका प्रिय धुन अबाइड विथ मी बजाया गया. बापू की पुण्यतिथि (mahatma gandhi death anniversary) पर राजधानी के लोगों ने उन्हें नमन किया. Click here

Amrit Mission Scheme in Ambikapur : निगम ने रोके ठेकेदार के 5 करोड़, कनेक्शन-पाइपलाइन का काम ठप

स्वच्छ भारत मिशन (Swachh Bharat Mission in Surguja) के तहत बेहतर काम करने वाले निकायों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी थी. लगातार स्वच्छता सर्वेक्षण में बेहतर परफार्मेंस की वजह से अम्बिकापुर नगर निगम को सौ करोड़ से अधिक की योजना अमृत मिशन के रूप में मिली थी. लेकिन घुनघुट्टा बांध से पेयजल आपूर्ति का कार्य तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी पूर्ण नहीं हो पाया है. Click here

Two Naxalites Arrested in Bijapur : मिलिशिया सदस्य और पुलिस पर हमले का आरोपी नक्सली गिरफ्तार

डीआरजी जवानों ने बीजापुर में दो (Two Naxalites Arrested in Bijapur) नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों ने जिले में कई बड़ी वारदातों को अंजाम दिया है. click here

सुकमा में जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, कई नक्सलियों के मारे जाने की खबर, एक का मिला शव

सुकमा दंतेवाड़ा के सरहदी इलाकों में सड़क सुरक्षा पर निकले जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ (Encounter between jawans and naxalites in Sukma ) हुई है. मुठभेड़ में जवानों ने कई नक्सलियों को मार गिराने का दावा किया है. एक नक्सली का शव मिला है. सर्चिंग जारी है. सुकमा एसपी सुनील शर्मा ने मुठभेड़ की पुष्टि की है. Click here

देश-दुनिया की कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

India Israel defence deal : सुप्रीम कोर्ट में याचिका, अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट पर जांच की मांग

सुप्रीम कोर्ट में भारत-इजराइल रक्षा सौदे की जांच की मांग करते हुए याचिका दायर (plea in SC demanding India Israel defence deal 2017 probe) की गई है. अदालत से अपील की गई है कि अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए भारत और इजराइल के बीच डिफेंस डील (India Israel defence deal New York Times report) की जांच कराई जाए. यह मामला इजराइली स्पाइवेयर पेगासस का प्रयोग कर भारत में कथित जासूसी के आरोपों (Pegasus snooping row) से भी जुड़ा हुआ है. पढे़ं पूरी खबर.

राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने पर इजराइली प्रधानमंत्री ने कहा, भारत के साथ 'गहरी दोस्ती'

इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्टाली बेनेट (Israeli Prime Minister Naftali Bennett) ने इजराइल के साथ संबंधों को लेकर अपने भारतीय समकक्ष नरेंद्र मोदी के बयान का स्वागत (Narendra Modi's statement welcome) करते हुए कहा है कि दोनों देशों के बीच गहरी दोस्ती है. पढ़ें पूरी खबर.

लद्दाख को जल्द मिलेगा ओपन सिंथेटिक ट्रैक व एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम : प्रधानमंत्री मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने युवाओं के लिए खेल के आधारभूत ढांचे के महत्व को रेखांकित करते हुए रविवार को बताया कि लद्दाख को जल्द ही एक शानदार ओपन सिंथेटिक ट्रैक और एस्ट्रो टर्फ फुटबॉल स्टेडियम (Synthetic Track and Astro Turf Football Stadium) मिलने वाला है, जो दस हजार फुट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित होगा. पढे़ं पूरी खबर.

P assembly elections : कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी, 24 महिलाओं को टिकट

यूपी विधानसभा चुनाव (UP assembly elections) के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की चौथी सूची जारी की गई है. 61 सीटों पर उतारे गए कैंडिडेट में 24 महिलाओं को टिकट दिया गया है. पढ़ें पूरी खबर.

महाविकास आघाडी महाराष्ट्र का भविष्य, शिवसेना-भाजपा में मेल की गुंजाइश नहीं: संजय राउत

शिवसेना सांसद संजय राउत (Shiv Sena MP Sanjay Raut) ने रविवार को जोर देते हुए कहा कि तीन दलों का महाविकास आघाडी (एमवीए) महाराष्ट्र का राजनीतिक भविष्य है और भारतीय जनता पार्टी तथा उनकी पार्टी (शिवसेना) के बीच पर्दे के पीछे एक समझौता होने की अटकलों में कोई सच्चाई नहीं है. पढ़ें पूरी खबर.

काजोल हुईं कोरोना पॉजिटिव, पोस्ट कर बताया किसे कर रहीं सबसे ज्यादा याद

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस काजोल को हुआ कोरोना. सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि इन दिनों सबसे ज्यादा वह किसे मिस कर रही हैं. पढ़ें पूरी खबर.

सच्चा 'हिंदूत्ववादी' गांधी को नहीं, जिन्ना को गोली मारता: संजय राउत

संजय राउत के बयान से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है. राहुल गांधी ने भी 'हिंदुत्ववादी' का इस्तेमाल करते हुए महात्मा गांधी को याद किया. राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि एक हिंदुत्ववादी ने गांधीजी को गोली मारी थी. सब हिंदुत्ववादियों को लगता है कि गांधी जी नहीं रहे. जहां सत्य है, वहां आज भी बापू ज़िंदा हैं. पढ़ें पूरी खबर.

canada pm on secret location : जस्टिन ट्रूडो ने घर छोड़ा, बीवी-बच्चे भी साथ, बढ़ रहा जनाक्रोश

कनाडा में बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध प्रदर्शन (Canada protests) के कारण प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो अपने परिवार के साथ सीक्रेट लोकेशन पर शिफ्ट हो गए (canada pm trudeau shifted to secret location) हैं. ट्रूडो ने कनाडा की राजधानी स्थित घर (PM Trudeau left home) छोड़ दिया है. बड़े पैमाने पर हो रहे विरोध के कारण ट्रूडो बीवी और बच्चों के साथ गुप्त स्थान पर चले गए हैं. पढे़ं पूरी खबर.

सेल्समैन द्वारा अपमानित किसान के घर पहुंचाया गया पिकअप, आनंद महिंद्रा ने किया स्वागत

महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी (Mahindra & Mahindra Company) ने 28 जनवरी को तुमकुर जिले के किसान केम्पेगौड़ा के घर पिकअप वाहन की डिलीवरी (Delivery of pickup vehicle at Kempegowdas house) की है. तुमकुर में हेब्बर शहर के पास रामनपाल्या के एक किसान केम्पेगौड़ा को हाल ही में एक सेल्समैन द्वारा कंपनी के एसयूवी शोरूम में से अपमान का सामना करना पड़ा था. पढे़ं पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

दो दिनों बाद पेश होगा आम-बजट, प्रक्रियाओं और आम शब्दावलियों को आसान भाषा में समझें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दो दिनों बाद आम बजट पेश करेंगी. कोरोना महामारी के बीच पेश किया जाने वाला यह दूसरा बजट होगा. बजट को लेकर आखिरी औपचारिकताएं पूरी की जा रहीं हैं. आइए समझते हैं कि हमारा बजट किस तरह से तैयार होता है, इसकी प्रक्रिया क्या है और वे कौन सी सामान्य शब्दावलियां हैं, जिन्हें पढ़कर बजट को आम आदमी भी आसानी से समझ सकता है. पेश है कुछ रोचक जानकारियां. पढ़ें पूरी खबर.

पंजाब : 20 सालों से वाम दलों का एक भी उम्मीदवार नहीं बना विधायक

पंजाब विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी, अकाली दल, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की चर्चा हो रही है. लेकिन वाम दलों के बारे में कवरेज न के बराबर है. एक समय में सीपीआई और सीपीएम के 15 विधायक विधानसभा में हुआ करते थे, आज स्थिति यह है कि पिछले 20 सालों से उनका एक भी उम्मीदवार विधायक नहीं बन सका है. यह स्थिति तब है जबकि आतंकवाद के दौर में मुखर होकर वाम दलों ने ही लड़ाई लड़ी थी. पंजाब में वाम दलों की गिरती साख पर एक विश्लेषण.

VIDEO :

चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत ने खेली कबड्डी, देखें वीडियो

नैनीताल की लालकुआं विधानसभा सीट अब उत्तराखंड की हॉट सीट बन गई है. ऐसा इसलिए है क्योंकि हरीश रावत लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं. रविवार को चुनाव प्रचार के दौरान हरीश रावत बिंदुखता पहुंचे जहां उन्होंने स्कूल में आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ किया. इस दौरान हरीश रावत ने भी कबड्डी-कबड्डी बोलते हुए युवाओं के साथ दो-दो हाथ किया. इसके साथ ही उन्होंने युवाओं से अपने पक्ष में मतदान करने की अपील की. गौरतलब है कि 2 दिन पहले हरीश रावत हल्द्वानी में जलेबी तलते नजर आए थे जिसका वीडियो सोशल मीडिया में बहुत वायरल हुआ था. पढ़ें पूरी खबर.