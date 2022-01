आज की खबरें जिन पर बनी रहेंगी नजरें

chhattisgarh three tier panchayat election 2022 : छत्तीसगढ़ में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव आज, देर रात तक आएगा परिणाम

छत्तीसगढ़ में आज त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव (Chhattisgarh Three Tier Panchayat Election 2022) के लिए मतदान होंगे. मतदान सुबह 7 से दोपहर 3 बजे तक होगा. जबकि देर रात तक चुनाव परिणाम भी घोषित कर दिये जाएंगे. Click here

असम-मेघालय सीमा विवाद को लेकर कल अमित शाह से मिलेंगे संगमा, हिमंत

असम-मेघालय सीमा विवाद के मुद्दे पर मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के. संगमा और असम के सीएम हिमंत बिस्व सरमा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे. पढ़ें पूरी खबर.

corona in tripura : बंद रहेंगे शॉपिंग मॉल-सिनेमा हॉल, 8 बजे से नाइट कर्फ्यू

त्रिपुरा में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. जानिए कहां लगाए गए प्रतिबंध...पढ़ें पूरी खबर.

कल की खबरें जो आपको जाननी चाहिए

छत्तीसगढ़ में हुक्का बार खोलने पर होगी तीन साल की सजा, राज्यपाल ने सिगरेट और तंबाकू उत्पाद विधेयक पर किए हस्ताक्षर

छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है. अब यहां हुक्का बार खोलने और उसका संचालन करने वालों को तीन साल की सजा होगी. राज्यपाल ने इससे जुडे़ विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिया है. अब यह विधेयक राष्ट्रपति के पास अनुमोदन के लिए जाएगा.Click here

CM Bhupesh Baghel targets PM Narendra Modi: टेलीप्रॉम्प्टर पर ही टिका हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का ज्ञान-सीएम भूपेश बघेल

पी चुनाव प्रचार से लौटते ही सीएम बघेल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर (CM Bhupesh Baghel targets PM Narendra Modi) निशाना साधा है. उन्होंने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान पीएम मोदी के भाषण बीच में रोकने पर हमला बोला और कहा कि हम विद्वता का ढोंग नहीं करते. Click here

जवाहर बाल मंच या राजनीति की पाठशाला : आरएसएस की राह चल बच्चों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करेगी कांग्रेस!

7 से 18 साल के बच्चों को (Congress Targeting 7 to 18 Year Old) पार्टी की रीति-नीति और अपने नेताओं के इतिहास बताने को कांग्रेस ने जवाहर बाल मंच शुरू करने की योजना बनाई है. हालांकि आरएसएस ने इस जरूरत को बहुत पहले भांप लिया था और देशभर में सरस्वती शिशु मंदिर के नाम से शिक्षण संस्थान की शुरुआत भी कर दी थी. Click here

UP Assembly Election : भाजपा, अपना दल और निषाद पार्टी के बीच सीट बंटवारे पर सहमति

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा कुछ सहयोगी दलों के साथ मैदान में उतरेगी. चुनाव के मद्देनजर पार्टियों के उम्मीदवारों की सूची जारी की जा रही है. ताजा घटनाक्रम में भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी चुनाव के लिए बीजेपी की रणनीति और सरकार के प्रयासों का जिक्र किया. नड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार के साथ यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने गरीबों, महिलाओं और युवाओं को फोकस में रखकर काम किए गए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

28 फरवरी तक जारी रहेगी अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर रोक

प्राधिकरण ने अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक यात्री सेवाओं के निलंबन को 28 फरवरी 2022 तक बढ़ाने का फैसला किया है. पढ़ें पूरी खबर.

भारत की स्टार टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का एलान

भारत की स्टार महिला टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने संन्यास की घोषणा कर दी है. ऑस्ट्रेलियन ओपन खेलने पहुंचीं सानिया ने कहा, साल 2022 उनका आखिरी सीजन होगा. यानी इस साल वह आखिरी बार कोर्ट पर दिखेंगी. बुधवार को उन्हें महिला डबल्स के पहले राउंड के मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. पढ़ें पूरी खबर.

अखिलेश ने अपर्णा यादव को दी बधाई, बोले- नेताजी ने समझाने का किया था प्रयास

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी के बीच सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव (Aparna Yadav joins BJP) ने बुधवार को भाजपा का दामन थाम लिया. इसे सपा के लिए झटका माना जा रहा है. इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह समाजवादी विचारधारा का विस्तार है. साथ ही उन्होंने अपर्णा यादव को बधाई दी. पढ़ें पूरी खबर.

दिवंगत जन. बिपिन रावत के छोटे भाई ने भाजपा की ली सदस्यता, बोले- चुनाव लड़ने के लिए तैयार

सीडीएस जनरल दिवंगत बिपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत (सेना से रिटायर्ड) बीजेपी में शामिल हो गए हैं. इससे पहले उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात की थी. तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि वह पार्टी में शामिल हो सकते हैं. रावत ने कहा कि अगर पार्टी उन्हें उम्मीदवार बनाती है, तो वह चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं. पढ़ें पूरी खबर.

'मतपत्र की बजाए ईवीएम से चुनाव क्यों', संबंधित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा विचार

जन प्रतिनिधित्व कानून के जिस प्रावधान के तहत मतपत्र की बजाए ईवीएम से चुनाव करवाए जाने की शुरुआत की गई थी, सुप्रीम कोर्ट में उस प्रावधान को चुनौती दी गई है. कोर्ट इस याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए सहमत हो गया है. पढ़ें पूरी खबर.

सपा से नहीं मिला टिकट तो छलका इमरान मसूद का दर्द, बोले- मुझे 'कुत्ता' बना दिया, वीडियो वायरल

कांग्रेस (Congress) छोड़ समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) में शामिल हुए इमरान मसूद (Imran Masood) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खासा वायरल हो रहा है. वीडियो में सपा से टिकट न मिलने के बाद इमरान मसूद खुद को कोसते हुए नजर आ रहे हैं. आप भी सुनिए वायरल वीडियो में क्या बोल रहे हैं इमरान मसूद.

UP Election 2022: BJP के स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी, मोदी-योगी व जेपी नड्डा समेत कई नाम शामिल

उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है. इस सूची में 30 लोगों के नाम शामिल है. पढ़ें पूरी खबर.

गोवा में AAP के सीएम उम्मीदवार होंगे अमित पालेकर

पणजी: विधानसभा चुनाव 2022 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी (AAP) ने गोवा चुनाव के लिए अमित पालेकर (Amit Palekar) को अपना सीएम का चेहरा घोषित किया है. पढ़ें पूरी खबर.

MUST READ :

SPECIAL :

उत्तर प्रदेश चुनाव 2022 : 'किंग मेकर' बन सकते हैं दलित मतदाता ?

यूपी की राजनीति में अहम जगह रखने वाले दलित वोट बैंक को लेकर विभिन्न दलों के बीच खींचतान शुरू हो गई है. हर दल चाह रहा है कि यह वोट बैंक जितना ज्यादा मेहरबान होगा, जीत उतनी ही नजदीक होगी. यह चिंता इसलिए बढ़ गई है, क्योंकि बसपा सुप्रीमो इस बार बहुत अधिक बढ़-चढ़कर प्रचार में हिस्सा नहीं ले रहीं हैं. हालांकि, बसपा समर्थक ऐसा नहीं मानते हैं. यूपी के दलित मतदाताओं की क्या है स्थिति, एक नजर.

उत्तरप्रदेश की गद्दी के चार बड़े दावेदार, जानिए कौन कितना है तैयार

बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच अबकी यूपी विधानसभा चुनाव (UP Election 2022 ) की तैयारियों में जुटी सियासी पार्टियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है. वहीं, चुनाव की तारीखों के एलान के साथ ही प्रचार पर आयोग की बंदिशों के कारण क्षेत्रीय पार्टियों की चुनौतियां और अधिक बढ़ गई हैं. जानिए त्तरप्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत के लिए सपा-बसपा और बीजेपी ने क्या तैयारियां की हैं.

मध्य प्रदेश में चुनावी मूड में बीजेपी-कांग्रेस! भगवा बूथ बनाएंगे भाजपाई, घर-घर दस्तक देगी कांग्रेस

मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए बीजेपी-कांग्रेस दोनों ही पार्टियां कमर कस (Congress BJP preparing for Mission 2023) ली हैं. भगवा बूथ बनाने के लिए भाजपाई 10 दिनों में 20 लाख घंटे तक पसीना बहाएंगे, जबकि कांग्रेसी घर-घर दस्तक देंगे. पढ़ें पूरी खबर.

UP Assembly Election 2022: कांग्रेस की पोस्टर गर्ल 'प्रियंका' भाजपा में होंगी शामिल

उत्तर प्रदेश कांग्रेस 'लड़की हूं लड़ सकती हूं' की पोस्टर गर्ल डॉ. प्रियंका मौर्य गुरुवार को भाजपा में शामिल होंगी. वहीं, टिकट न मिलने से नाराज प्रियंका मौर्य ने प्रियंका गांधी सहित पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं. पढ़ें पूरी खबर.

मौलाना तौकीर रजा : बनेंगे कांग्रेस के 'संकटमोचक' या 'परेशानी का सबब', हिंदू विरोधी छवि

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान मुस्लिम मतदाताओं को रिझाने के लिए कांग्रेस ने विवादास्पद मौलाना तौकीर रजा का समर्थन लिया है. रजा ने कांग्रेस के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का भरोसा दिया है. हालांकि, प्रदेश में उनकी छवि हिंदुओं के खिलाफ भड़काऊ बयान देने की रही है. ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि कहीं कांग्रेस 'रिस्क' तो नहीं ले रही है. कांग्रेस के कुछ नेताओं ने रजा के समर्थन पर आपत्ति भी जताई है. पढ़िए एक रिपोर्ट.

विशेषज्ञ से जानिए 5G का भविष्य...

दूरसंचार विशेषज्ञ कल्याणी बोगिनेनी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि 5जी तकनीक (5G technology) दुनिया भर में लोगों के जीवन में क्रांति लाने जा रही है. पढ़ें पूरी खबर...

EXCLUSIVE :

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 : शिवपाल यादव के BJP में जाने की अटकलों पर क्या बोले स्वामी प्रसाद मौर्य (भाग-1)

यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर ईटीवी भारत ने पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की. उन्होंने हाल ही में भाजपा छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है. मौर्य सपा में शामिल होने वाले बड़े नेताओं में से एक हैं. 2016 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष मायावती पर टिकट बेचने का आरोप लगाकर बसपा छोड़ दी थी और भाजपा में शामिल हुए थे. बसपा सरकार में भी स्वामी कैबिनेट मंत्री रहे थे. 2017 में वह कुशीनगर की पडरौना विधान सभा सीट से चुनाव लड़े और विधानसभा पहुंचे. उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य बदायूं संसदीय सीट से भाजपा की सांसद हैं. वहीं उनके पुत्र उत्कृष्ट मौर्य रायबरेली की ऊंचाहार सीट से दो बार विधानसभा चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिल सकी है. उनकी बहू ब्लॉक प्रमुख हैं. स्वामी प्रसाद मौर्य समाज (ओबीसी) के बड़े नेता माने जाते हैं. हमने उनके भाजपा छोड़ने और सपा में शामिल होने और परिवार के राजनीति में सक्रिय होने आदि विषयों पर विस्तार से बात की. देखें बातचीत के प्रमुख अंश..(भाग-1)

यूपी विधानसभा चुनाव 2022: प्रदेश की राजनीति पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बेबाक बोल पेश है दूसरा भाग----

VIDEO :

TN Manjuvirattu game : उत्सव में खलल, बेकाबू सांड का शिकार बना नौजवान

पोंगल का उत्सव (pongal celebration) धार्मिक सद्भाव बनाए रखने के लिए मनाया जाता है. तमिलनाडु के शिवगंगा में सेंट एंथोनी चर्च (St. Anthony church Sivaganga tamil nadu) में पोंगल उत्सव मनाया गया. चर्च में आयोजन के बाद तमिलनाडु में 'मंजू विराट्तु' नाम का सांस्कृतिक खेल (Tamil Nadu cultural game Manju Virattu) आयोजित किया गया. हालांकि मंजू विराटतु उत्सव में उस समय खलल पड़ गया जब एक सांड के हमले में प्रतिभागी की मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक 18 जनवरी को शिवगंगा जिले में पोंगल के अलावा तमिल सांस्कृतिक खेल 'मंजू विराट्तु' का भी आयोजन हुआ. इसमें 200 से अधिक सांडों ने पंजीकरण कराया. चिकित्सा परीक्षण के बाद 145 सांडों का चयन किया गया. सुबह 11 बजे से शुरू गेम देखने के लिए काफी भीड़ जमा हुई थी. इसी दौरान एक सांड ने पगानेरी गांव के रहने वाले मलाइचामी (Malaichamy death Manjuvirattu) नाम के व्यक्ति पर हमला कर दिया. आनन-फानन में उसे एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई. देखें वीडियो.