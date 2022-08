रायपुर : राजधानी के खम्हारडीह थाना अंतर्गत कचना स्थित तालाब में 52 वर्षीय अधेड़ की लाश मिली. पुलिस शिनाख्त में यह बात सामने आई कि तालाब में मिली लाश नरेश साहू जो कि पेशे से सिविल इंजीनियर (Engineer body found floating in water in Raipur) है. जिसकी लाश को शुक्रवार को तालाब में तैरते हुए आसपास के लोगों ने (dead body found in raipur khamhardih) देखा. जिसके बाद इसकी सूचना खम्हारडीह पुलिस को दी गई. पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को तालाब से बाहर निकालकर मर्ग पंचनामा की कार्यवाही करने के बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. फिलहाल इस बात का अब तक खुलासा नहीं हो पाया है कि यह हत्या है या आत्महत्या. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई (Raipur Crime news) है.

हत्या या आत्महत्या : खम्हारडीह थाना प्रभारी (Khamhardih police station in charge) विजय यादव ने बताया कि "कचना के रहवासियों ने पुलिस को सूचना दी कि तालाब में एक लाश पड़ी हुई है. इस सूचना के आधार पर पुलिस उक्त लाश को तालाब से बाहर निकालकर उसकी शिनाख्त की गई और पुलिस की शिनाख्त में यह बात सामने आई कि मृतक 52 वर्षीय नरेश साहू जो कि पेशे से सिविल इंजीनियर का काम करता है. उसकी लाश बरामद की गई हैं. मृतक के शरीर पर किसी तरह की कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं "

कहां रहता था मृतक : पुलिस का कहना है कि यह हत्या है या आत्महत्या (Raipur news) है. इस बात का खुलासा अब तक नहीं हो पाया है. पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है. फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. इस बात का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही हो पाएगा कि मृतक ने आत्महत्या की है या फिर किसी ने उसकी हत्या की है. तालाब के पास ही मृतक के दुपहिया वाहन भी पुलिस को मिला है. दुपहिया वाहन की तलाशी लेने पर पुलिस को उसमें से मृतक के एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड मिला है. पुलिस ने बताया कि मृतक विधानसभा थाना अंतर्गत सद्दू स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी का रहने वाला है.मृतक के परिजन से अन्य जानकारी पुलिस के द्वारा जुटाई जा रही (Chhattisgarh news ) है.